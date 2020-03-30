Меры против коронавируса в Витебске: сопливых на работу не пускать, иконы - дезинфицировать, а в садик можно не ходить

Витебский горисполком утвердил план дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения коронавируса и других респираторных инфекций. Как изменится жизнь в городе согласно этому плану?

Людей с насморком, кашлем и другими признаками респираторных инфекций не будут допускать к работе. В командировки будут отправлять только в случае крайней необходимости. Заседать и совещаться рекомендовано в режиме видео- и аудиоконференций.

Родители детсадовцев могут оставлять детей дома по своему желанию, и за эти дни деньги за садик не насчитают. Школьников рекомендовано весь день держать в одном классе, не водить из кабинета в кабинет, а работу кружков организовать так, чтобы не смешивать детей из разных классов. В вузах, колледжах и лицеях иногородних студентов не отпустят домой на выходные, а в спорткомплексах учебных заведений посторонние не смогут заниматься вместе с учащимися. В общежития нельзя заходить тем, кто там не живет, не пустят посетителей в дома престарелых и инвалидов.

В закрытых помещениях нельзя будет проводить выставки, презентации, ярмарки, а в библиотеках закроют читальные залы. В магазинах и торговых центрах нельзя проводить дегустации, рекламные акции, развлекательные мероприятия.

По квартирам не будут ходить газовики, электрики, сантехники и прочие службы – плановые проверки счетчиков и состояния жилфонда переносятся. В храмах предписано дезинфицировать мебель, дверные ручки, иконы и утварь.

Посетителей в общепите, театрах, кинотеатрах и филармонии будут рассаживать не менее чем в полутора метрах друг от друга, в гостиницы будут заселять только после опроса о состоянии здоровья и на максимальном удалении. После 23.00 будут закрываться дискотеки, ночные клубы, кальянные, боулинги и другие развлекательные заведения.

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