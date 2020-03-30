Суд в Могилеве по делу об убийстве 15-летней давности: за решеткой оказались те же люди, которых в 2007 году оправдали

В понедельник, 30 марта, Могилевский областной суд начал рассматривать громкое уголовное дело о жестоком убийстве семьи из шести человек, произошедшем 1 июня 2005 года.

В деревне Большая Мощаница Могилевской области была убита 48-летняя Анна Суша, ее 53-летний сожитель Федор Тельмаков, 27-летняя дочка Анны Инна Пивоварова с 22-летним сожителем Андреем Леончиком и двое детей, 7-летний Дима и 6-летняя Наташа Пивоваровы.

Дело рассматривает Могилевский областной суд.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тогда под подозрение следствия попали местные парни Павел Павлюченко, Сергей Юшкевич, Николай Ракутин, Геннадий Соловьев, Александр Клебча. На тот момент им было от 18 до 24 лет. Через некоторое время всем пятерым предъявили обвинение в убийстве. Прокурор потребовал для двоих обвиняемых расстрел, для троих - пожизненное заключение. Суд решил иначе: 2 ноября 2007 года был вынесен оправдательный приговор в отношении всех.

Одного из обвиняемых освободили из-под стражи в зале суда, остальных все же наказали сроками от 4 до 10 лет и 2 месяцев лишения свободы, но за другие преступления: изнасилования и попытку изнасилования, хулиганства, кражи, грабеж, сексуальные отношения с несовершеннолетними.

В небольшом зале поначалу были заняты все места. Позже, учитывая ситуацию с коронавирусом, присутствующих рассадили через одно сиденье.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В октябре 2018 года дело вышло на новый уровень. Верховный суд отменил оправдательный приговор. А в ноябре прошлого года парней снова задержали, у следствия появились новые доказательства, в том числе результаты запаховой экспертизы. За решеткой оказались Николай Ракутин, Геннадий Соловьев, Павел Павлюченко и Сергей Юшкевич. Дело Александра Клебчи выделили в отдельное производство.

Потерпевший Павел Пивоваров - 1 июня 2005 убили его бывшую жену и двоих детей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Вытерли на кружках отпечатки, кирпич забросили в палисадник, а топор - в колодец»

Обвинение в суде поддерживает представитель Генпрокуратуры Дмитрий Лутов и гособвинитель Дмитрий Зубринович.

Все четверо обвиняемых выступили за то, чтобы суд был открытым, а журналисты присутствовали на процессе и даже вели видеосъемку.

- Пусть люди знают правду, мне скрывать нечего. Я это преступление не совершал, - говорит Геннадий Соловьев.

Обвиняемым от 33 до 39 лет, самый старший - Павел Павлюченко. Все четверо учились в одном училище, с рождения жили в Большой Мощанице.

Обвиняемый Павел Павлюченко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Что произошло в ночь на 1 июня 2005-го? Версия обвинения такая: Павел Павлюченко узнал о том, что в деревню из Белыничей переселилась семья, и решил похитить деньги, которые у них остались после продажи в райцентре трехкомнатной квартиры.

Накануне, 30 мая 2005 года, он пришел в гости к новоселам, чтобы изучить место и узнать, где могут храниться деньги. Потом договорился с Юшкевичем, Ракутиным и Соловьевым прийти к ним снова, якобы для того, чтобы познакомить новоселов со своими друзьями, а на деле - напоить хозяев и украсть деньги. С собой компания взяла самогон и матерчатые перчатки. По пути к новоселам молодые люди встретили своего знакомого, Александра Клебчу - его тоже взяли с собой, «опасаясь быть разоблаченными». Новоселы пригласили гостей за стол, стали выпивать.

Обвинение представляют Дмитрий Лутов и Дмитрий Зубринович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- После того, как Суша и Тельманков удалились спать, а Пивоварова и Леончик стали выпроваживать гостей домой, Павлюченко потребовал у Леончика отдать деньги, - зачитывал текст обвинения представитель Генпрокуратуры.

У Павлюченко с Леончиком началась драка, к ней присоединился Ракутин. Леончик выбежал из дома, но его догнали во дворе, драка продолжилась. Всего мужчине нанесли не меньше 25 ударов, в том числе куском кирпича. Мужчина скончался на месте.

После этого Павлюченко озвучил всем участникам указание: убить всех остальных. Анна Суша получила не меньше 36 ударов, Леончик - 25 ударов, Пивоварова - 30 ударов, Тельманков - 26 ударов.

Обвиняемый Николай Ракутин.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обвинение считает, что именно Павлюченко дал указание Соловьеву и Клебче убить детей, которые в тот момент спали. Шестилетней девочке нанесли 19 ударов, мальчику - 14. Все потерпевшие скончались на месте.

Дальше дом обыскали, нашли и забрали 1100 долларов, больше 2 млн неденоминированных рублей и велосипед. Вытерли возможные следы, в том числе следы рук на металлических кружках, из которых пили самогон, и бросили кружки в печь. Забросили в палисадник кирпич, который был орудием убийства. Трупы забросали постельным бельем, тело Леончика оттащили за сарай, забросали газосиликатными блоками. Топор, отсоединив топорище, выбросили в колодец.

Все четверо обвиняемых полностью не признают свою вину. Их родители рассказывали «Комсомолке», что признательные показания во время предварительного следствия их сыновья дали под давлением. По их словам, доказательства, которые в 2007 году были представлены стороной обвинения, оказались противоречивыми, суд не признал их достаточными, чтобы обвинить парней в жестоком убийстве. Ни деньги, ни велосипед, которые пропали из дома, так и не нашли.

Обвиняемый Сергей Юшкевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сын пишет письма только об одном: я не виноват, я этого не делал, - рассказывала Татьяна Соловьева. - Я знаю своего Гену: он не боец, какой из него убийца? Он спрашивает в письмах, за что ему такая судьба, за чьи грехи он должен отдуваться? Он понимает, что стоит на грани жизни и смерти, и я это понимаю. Я боюсь, что его могут расстрелять, не разобравшись.

Если обвиняемых признают виновными, им грозит наказание вплоть до смертной казни.

«Детей не вернут, нервы не восстановят, просто хочу справедливости»

Потерпевших в деле трое, одна из них - Мария Зимовилина, тетя погибшего Андрея Леончика. Но об Андрее она может рассказать мало: общительный, неконфликтный, не отказывал в помощи. О том, что он переехал в Большую Мощаницу, тетя не знала.

Обвиняемый Геннадий Соловьев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Павел Пивоваров - отец убитых детей, погибшая Инна Пивоварова - его бывшая жена.

- Родились дети, все было ничего, а потом Инна стала частенько ездить домой. Скажет - поеду на день-два, а самой неделю нету. Выпить любила. Я раз приехал - там молодой человек сидит. Мне стало все понятно, подал на развод.

После оправдательного приговора в 2007 году Павел написал кассационную жалобу.

- У меня убили детей, и я буду сидеть просто так? Ну и случись у меня такое, я бы не стал приезжать и говорить - ты бедненько живешь, давай-ка ты мы тебе дадим денег, никуда не обращайся и не подавай жалоб. Приезжала ко мне домой в Кричев мать Соловьева и еще чья-то мать. Я сказал - вот Бог, вот порог. Они развернулись и ушли, - рассказывает потерпевший.

Обвиняемые настаивали на том, чтобы процесс был открытым и в суде присутствовали журналисты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иск о возмещении морального вреда Павел Пивоваров подавать не хочет.

- Детей не вернут, нервы мне не восстановят. Я просто хочу справедливости, а больше ничего мне не надо.

Третий потерпевший - Игорь Суша, сын убитой Анны Суши. Свои показания он даст во вторник, 31 марта.

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