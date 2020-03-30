2020-03-30T15:18:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Парень, который громил топором гипермаркет в Бресте: «Я не преследовал цели ранить или покалечить кого-то»

Гособвинение просит 8 лет лишения свободы. За три дня до погрома обвиняемый искал в интернете видео нападения парня с бензопилой в ТЦ «Европа» в Минске
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Валентина Янученю судят за погром в «Евроопте» в Бресте.Валентина Янученю судят за погром в «Евроопте» в Бресте.
Изменить размер текста:

- Я хотел бы принести извинения всем, кто пострадал в ходе моих действий. Я приношу извинения всем, кто тогда находился в магазине и кого я мог напугать своими действиями. Я ни в коем случае не преследовал цели ранить кого-то или покалечить. Приношу извинения своим родным и близким за то, что им пришлось пережить. Я раскаиваюсь в своем поступке. Эта выходка была абсолютно неуместной, - сказал в своем последнем слове 19-летний Валентин Янученя.

Парня судят по трем статьям Уголовного кодекса за погром, который он устроил в гипермаркете «Евроопт» в августе 2019 года в Бресте. Его обвиняют в хулиганстве, умышленном повреждении имущества и угрозе насилием в адрес милиционера. Молодой человек ночью разбил топором двери торгового центра и отправился крушить все, что попало под руку: витрины, стекла торговых павильонов арендаторов, телевизоры, автомобиль. Во время задержания, которое происходило со стрельбой, парень говорил, что жизнь не имеет смысла. В момент преступления он был трезв. Экспертиза признала его вменяемым.

Потерпевшим по статье об угрозе милиционеру признали сотрудника Департамента охраны, который выехал на задержание хулигана. Фото: МВД

Потерпевшим по статье об угрозе милиционеру признали сотрудника Департамента охраны, который выехал на задержание хулигана. Фото: МВД

Ущерб от его действий оценили более чем в 32 тысячи рублей. Почти половина пришлась на СООО «МТС» - пришли в негодность не только витрины, но и дорогие телефоны и часы. Обвиняемый возместил потери в полном объеме.

Свою версию событий Валентин Янученя изложил суду, но в закрытом судебном заседании. Об этом попросил он сам, потому что хотел без посторонних рассказать о личном.

– Обвиняемый сказал, что мотивом стали определенные жизненные трудности, с которыми он столкнулся, но это никак не давало ему право совершать эти преступные деяния, - выступает в судебных прениях старший помощник прокурора Бреста Ирина Рубанова.

Прокурор предложила суду признать Валентина Янученю виновным по всем статьям и наказать 8 годами лишения свободы в условиях усиленного режима.

Парень с топором разгромил гипермаркет.Источник: instagram.com/sledcomrb

«ХОЧЕШЬ «ЕВРОПУ» ПОВТОРИТЬ?»

На судебные слушания родители Валентина не ходят – они были только на предварительном заседании. В зале нет вообще никого кроме журналистов и участников процесса. Валентин подавленным не выглядит, на вопросы отвечает громко и четко, внимательно слушает все, что говорится в суде.

Друзья парня в суд тоже не приехали. Сейчас они учатся в Минске. На одном из заседаний только зачитали, что они говорят про Валентина.

Они называют его спокойным, добрым, но странным «парнем без эмоций» и «человеком не от мира сего», который всегда ходит в наушниках, потому что не может оставаться в тишине – у него начинается тремор. О каких-то личных проблемах Валентина друзья не знали. Накануне погрома друзья встречались. Валентин тогда уже был с топором.

- Я удивился и спросил, зачем ему топор. Он сказал, что купил его дедушке. Я в шутку сказал Валику: «Ты что, хочешь «Европу» повторить?» Но Валик ответил без эмоций: «Нет», - говорил о своем товарище Никита.

В суде выяснилось, что незадолго до собственного погрома парень интересовался произошедшим в ТЦ «Европа» в Минске в октябре 2016. Тогда, напомним, 17-летний Влад Казакевич с топором и бензопилой ворвался в торговый центр – одна женщина погибла, две оказались ранены. Казакевича за это осудили на 15 лет.

- В истории браузера мобильного телефона обвиняемого за три дня до произошедшего имеются запросы: «Из чего стекло в гипермаркетах», а также запросы на просмотр видеороликов о трагедии в торговом центре «Европа» в Минске и других подобных видео, - на этот факт обратила внимание суда гособвинитель Ирина Рубанова.

«ОН НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ»

Адвокат обвиняемого Ольга Страпко про аналогии с «Европой» сказала, что это «совершенно другое преступление»: Валентин пришел в гипермаркет ночью и не хотел причинить вред людям. Меру наказания – 8 лет лишения свободы – защитник посчитала чрезмерной, учитывая, что никто не пострадал, а ущерб возмещен.

- Мой подзащитный рассказал о событиях, которые предшествовали совершению преступления. Эти обстоятельства могут быть признаны тяжелой жизненной ситуацией, с которой молодой человек не смог справиться. Предложенная гособвинителем мера наказания является чрезмерно жесткой, негуманной. Это настолько жестоко для молодого человека, которому 19 лет и у которого вся жизнь впереди… За что ему отбывать 8 лет лишения свободы? Он нуждается в медицинской помощи, - выступает в прениях защитник Валентина Янучени.

Она предложила суду оправдать его по статье об угрозе насилием в отношении милиционера, а по остальным статьям дать наказание с большой отсрочкой или же не лишать свободы.

Приговор Валентину Янучене суд Московского района Бреста огласит 2 апреля.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Стали обсуждать свадьбу и началась ссора»: Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов рассказал, почему убил аспирантку-невесту
Адвокат историка впервые рассказал, как именно произошла кровавая драма, какое видео снял доцент перед убийством, и о чем мечтала жертва в своем дневнике
Новости 24
В Минске «Фольксваген» сбил женщину, которая вышла из трамвая
Новости от Минздрава Беларуси: За сутки из-за коронавируса госпитализировано 110 человек
Александр Лукашенко: Каждый день психоз не унимается, никуда не уходит
В Нью-Йорке от коронавируса умерла 45-летняя белоруска
В Гродно мошенницы продали пенсионеру "лечебное" постельное белье в 100 раз дороже
Скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков
Витебский театр отменил два спектакля: у одного из актеров подтвержден коронавирус
Лукашенко обсуждает с силовиками учения НАТО
Александр Лукашенко собрал на совещание силовиков
В Гродненской области выявлен четвертый случай коронавируса
В Гродно накануне весенних каникул загорелась гимназия
Представитель ВОЗ: Беларусь отлично справляется с коронавирусом
А теперь в Лельчицах. В полесском городке проводится эпидрасследование по выявлению возможного случая COVID-19
МВД ограничило командировки милиционеров по Беларуси из-за коронавируса
Отец сломал сыну челюсть: суд обязал его выплатить почти 370 рублей за больничный
Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
Школьники из Светлогорска поздравили с Рождеством королеву Елизавету II - и получили ответ
На сайте МИД появился раздел для белорусов, которым нужна помощь в возвращении домой
Фотофакт: в Пинске таксист выбросил из машины пьяного пассажира
Температурные рекорды побиты на 35 метеостанциях страны
Белорусы настаивают, чтобы субботу, 4 апреля, сделали выходным днем
Страны - соседки Беларуси перевели часы. Какая теперь разница во времени?
Россия с 30 марта полностью закрывает границы
Фотофакт: в Гомеле столбик термометра показал до +25!
Александр Лукашенко: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
Минчанин угнал авто, угрожая ножом пассажиру
1,78 промилле: в Минске пьяная девушка на Mazda въехала в пять авто
Фотофакт: Лукашенко играет в республиканском турнире по хоккею среди любителей