Парень, который громил топором гипермаркет в Бресте: «Я не преследовал цели ранить или покалечить кого-то»

- Я хотел бы принести извинения всем, кто пострадал в ходе моих действий. Я приношу извинения всем, кто тогда находился в магазине и кого я мог напугать своими действиями. Я ни в коем случае не преследовал цели ранить кого-то или покалечить. Приношу извинения своим родным и близким за то, что им пришлось пережить. Я раскаиваюсь в своем поступке. Эта выходка была абсолютно неуместной, - сказал в своем последнем слове 19-летний Валентин Янученя.

Парня судят по трем статьям Уголовного кодекса за погром, который он устроил в гипермаркете «Евроопт» в августе 2019 года в Бресте. Его обвиняют в хулиганстве, умышленном повреждении имущества и угрозе насилием в адрес милиционера. Молодой человек ночью разбил топором двери торгового центра и отправился крушить все, что попало под руку: витрины, стекла торговых павильонов арендаторов, телевизоры, автомобиль. Во время задержания, которое происходило со стрельбой, парень говорил, что жизнь не имеет смысла. В момент преступления он был трезв. Экспертиза признала его вменяемым.

Потерпевшим по статье об угрозе милиционеру признали сотрудника Департамента охраны, который выехал на задержание хулигана. Фото: МВД

Ущерб от его действий оценили более чем в 32 тысячи рублей. Почти половина пришлась на СООО «МТС» - пришли в негодность не только витрины, но и дорогие телефоны и часы. Обвиняемый возместил потери в полном объеме.

Свою версию событий Валентин Янученя изложил суду, но в закрытом судебном заседании. Об этом попросил он сам, потому что хотел без посторонних рассказать о личном.

– Обвиняемый сказал, что мотивом стали определенные жизненные трудности, с которыми он столкнулся, но это никак не давало ему право совершать эти преступные деяния, - выступает в судебных прениях старший помощник прокурора Бреста Ирина Рубанова.

Прокурор предложила суду признать Валентина Янученю виновным по всем статьям и наказать 8 годами лишения свободы в условиях усиленного режима.

Парень с топором разгромил гипермаркет.Источник: instagram.com/sledcomrb

«ХОЧЕШЬ «ЕВРОПУ» ПОВТОРИТЬ?»

На судебные слушания родители Валентина не ходят – они были только на предварительном заседании. В зале нет вообще никого кроме журналистов и участников процесса. Валентин подавленным не выглядит, на вопросы отвечает громко и четко, внимательно слушает все, что говорится в суде.

Друзья парня в суд тоже не приехали. Сейчас они учатся в Минске. На одном из заседаний только зачитали, что они говорят про Валентина.

Они называют его спокойным, добрым, но странным «парнем без эмоций» и «человеком не от мира сего», который всегда ходит в наушниках, потому что не может оставаться в тишине – у него начинается тремор. О каких-то личных проблемах Валентина друзья не знали. Накануне погрома друзья встречались. Валентин тогда уже был с топором.

- Я удивился и спросил, зачем ему топор. Он сказал, что купил его дедушке. Я в шутку сказал Валику: «Ты что, хочешь «Европу» повторить?» Но Валик ответил без эмоций: «Нет», - говорил о своем товарище Никита.

В суде выяснилось, что незадолго до собственного погрома парень интересовался произошедшим в ТЦ «Европа» в Минске в октябре 2016. Тогда, напомним, 17-летний Влад Казакевич с топором и бензопилой ворвался в торговый центр – одна женщина погибла, две оказались ранены. Казакевича за это осудили на 15 лет.

- В истории браузера мобильного телефона обвиняемого за три дня до произошедшего имеются запросы: «Из чего стекло в гипермаркетах», а также запросы на просмотр видеороликов о трагедии в торговом центре «Европа» в Минске и других подобных видео, - на этот факт обратила внимание суда гособвинитель Ирина Рубанова.

«ОН НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ»

Адвокат обвиняемого Ольга Страпко про аналогии с «Европой» сказала, что это «совершенно другое преступление»: Валентин пришел в гипермаркет ночью и не хотел причинить вред людям. Меру наказания – 8 лет лишения свободы – защитник посчитала чрезмерной, учитывая, что никто не пострадал, а ущерб возмещен.

- Мой подзащитный рассказал о событиях, которые предшествовали совершению преступления. Эти обстоятельства могут быть признаны тяжелой жизненной ситуацией, с которой молодой человек не смог справиться. Предложенная гособвинителем мера наказания является чрезмерно жесткой, негуманной. Это настолько жестоко для молодого человека, которому 19 лет и у которого вся жизнь впереди… За что ему отбывать 8 лет лишения свободы? Он нуждается в медицинской помощи, - выступает в прениях защитник Валентина Янучени.

Она предложила суду оправдать его по статье об угрозе насилием в отношении милиционера, а по остальным статьям дать наказание с большой отсрочкой или же не лишать свободы.

Приговор Валентину Янучене суд Московского района Бреста огласит 2 апреля.