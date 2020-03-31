«Врач сказал мужу, что он, скорее всего, здоровый носитель вируса»: как белоруска с семьей переживает коронавирус во Франции

- На карантине мы с 17 марта, но вот недавно сообщили, что его продлят еще на две недели - до 15 апреля. Я и муж Фредерик работаем в IT-сфере удаленно и связываемся с работодателем по видеосвязи. Несколько часов в день работает он, несколько я, так что проблем за тем, кому смотреть за двухлетней дочкой, нет. Нам полностью сохранили зарплату. Моя начальница и вовсе сказала, что я могу работать час в день, этого будет достаточно.

- В каких условиях вы живете?

- У нас дом в жилом комплексе, который находится в маленькой деревушке. Наш комплекс находится в парке и огорожен забором. Площадь довольно большая, так что у нас есть возможность свободно гулять в пределах нашей резиденции. А вот тем, кто живет в квартирах, конечно, тяжелее. Особенно детям. Можно выйти на пробежку или прокатиться на велосипеде, но в радиусе 2 км от дома. Моя подруга, которая живет в Каннах, заехала на несколько километров дальше и была оштрафована полицией. В первую неделю карантина полиция была добрее, но французы - люди недисциплинированные, и, чтобы их сдержать, штрафовать стали чаще (штраф - 135 - 200 евро. - Ред.).

- Врачебную помощь оказывают, не только по коронавирусу?

- Экстренную. У дочки моей начальницы надо было срочно удалить аппендицит, и ей провели операцию. Хотя в больницу из-за вируса было страшно ехать.

- Что еще разрешено, кроме занятий спортом?

- Есть три причины, по которым ты можешь выйти из дома: визит к врачу, в аптеку и за продуктами. Как и в случае со спортивными занятиями, из дома ты выходишь с запиской, где указываешь свои личные данные, причину выхода и время. И полиция может проверить, действительно ли вы идете по этому маршруту. Банки, рестораны, парикмахерские, почта… Все закрыто. Работают только продовольственные магазины и доставка еды. За покупками нельзя выходить вдвоем. Только если не с кем оставить ребенка.

В очереди люди стоят в двух метрах друг от друга. Фото: личный архив

- Как проходит визит в магазин?

- Ближайший от нас магазин в 2 км, но иногда на свой страх и риск я езжу на машине в супермаркет за 8 км. Просто чтобы сменить обстановку и проветрить голову.

- Продуктов хватает?

- В магазинах есть все. А когда все только начиналось, еще перед карантином, я приехала в супермаркет и увидела бешеные очереди. Сметали туалетную бумагу, рис, макароны… Полки пустели и, глядя на это, я тоже купила больше, чем обычно. Когда такое видишь, то поневоле поддаешься этой панике.

Покупателей просят накладывать фрукты, предварительно надев пакет на руку. Фото: личный архив

- В магазинах соблюдаете расстояние?

- Да, в очереди люди стоят в двух метрах друг от друга. Три человека выходят из магазина и три заходят. В магазине также расстояние в два метра между людьми. По громкой связи в магазине говорят, чтобы не задерживались, держали дистанцию, делали покупки быстрей. Без очереди пропускают людей старше 70 лет, медиков, инвалидов и беременных. Висит объявление: просят накладывать фрукты, предварительно надев пакет на руку.

- В мир выходите в масках?

- Когда это все начиналось, я купила 10 одноразовых масок за 3,5 евро, респиратор за 4,5 евро. Сейчас уже нет даже масок и антисептиков.

- Вам за помощью к врачам приходилось обращаться?

- Мой муж на той неделе сказал, что ему плохо, давит на легкие, есть небольшой кашель. Мы вызвали «скорую». Приехали спасатели. Их посылают на вызовы, где не требуется немедленное присутствие медиков. Температуры у мужа не было, но его увезли в больницу. На вирус не проверили. Тесты делают тем, у кого есть явные симптомы болезни. Врач сказал Фредерику, что, скорее всего, он здоровый носитель и госпитализация ему не требуется. То есть носит вирус, но не болеет. Посоветовал, если будет плохо, звонить врачу. А вообще неделю не приближаться ко мне и дочке. Муж жил в другой части дома, отдельно питался, ходил в маске… Сейчас я читала, что проверяют всех, у кого есть подозрения на вирус. Можно приехать и сдать такой анализ.

Без очереди пропускают людей старше 70 лет, медиков, инвалидов и беременных. Фото: личный архив

- Как настроение?

- Только что я узнала, что в Италии умер мой коллега, известный профессор. Ему было 65 лет. Тяжело получать такие новости. Бывают минуты, когда не по себе. Особенно когда смотришь новости. Еще из садика дочки позвонили и сказали, что планируют открыться где-то к маю. А ведь это больше месяца!

- С соседями общаетесь?

- Наши соседи - пожилые англичане. Они не приехали, остались в Лондоне. А с постоянно живущей рядом французской семьей приветствуем друг друга издалека. Пришлось изменить своим привычкам. В первую очередь не обниматься и не целоваться при встрече. Многие знакомые проводят в скайпе видеоконференции. И меня таким образом приглашали на аперитив.

- Ну, надо ведь иногда и развлекаться!

- Да шуток у нас хватает. Недавно смеялись, что из-за такого карантина кто-то разведется, а кто-то родит еще одного ребенка.

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