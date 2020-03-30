2020-03-30T15:16:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Как сейчас бизнесу достучаться до клиентов

Сейчас перед белорусскими компаниями стоят сложные вопросы: менять ли бизнес-модель, выводить ли «удобные» в сложившийся ситуации продукты, сервисы? Как справится со страхом клиентов и снижающимся в связи с этим спросом?
Поделиться:
Изменить размер текста:

И как принятые решения донести до своей аудитории?

Радиостанция «Легенды FM» поможет донести информацию до клиента о вашем товаре, услуге или спецпредложении.

Если вы никогда не размещались на радиостанции Легенды FM, то до конца апреля для вашей компании действует скидка 50% на размещение в рекламном блоке.

Команда профессионалов подготовит все необходимое для запуска рекламной кампании с учетом ваших целей и пожеланий:

- креативный отдел напишет сценарий рекламного ролика;

- продакшн-студия в короткие сроки запишет его;

= рекламная служба подберет оптимальное время для выхода рекламы.

Рекламная кампания под ключ – экономия не только денег, но и времени. А благодаря скидке вы сможете усилить эффективность, увеличив количество выходов, но не увеличивая бюджет!

Условия акции действительны до конца апреля. Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону +375 17 269 50 05. Либо оставьте заявку на сайте legendy.by, и с вами оперативно свяжутся.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Минске «Фольксваген» сбил женщину, которая вышла из трамвая
Новости от Минздрава Беларуси: За сутки из-за коронавируса госпитализировано 110 человек
Александр Лукашенко: Каждый день психоз не унимается, никуда не уходит
В Нью-Йорке от коронавируса умерла 45-летняя белоруска
В Гродно мошенницы продали пенсионеру "лечебное" постельное белье в 100 раз дороже
Скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков
Витебский театр отменил два спектакля: у одного из актеров подтвержден коронавирус
Лукашенко обсуждает с силовиками учения НАТО
Александр Лукашенко собрал на совещание силовиков
В Гродненской области выявлен четвертый случай коронавируса
В Гродно накануне весенних каникул загорелась гимназия
Представитель ВОЗ: Беларусь отлично справляется с коронавирусом
А теперь в Лельчицах. В полесском городке проводится эпидрасследование по выявлению возможного случая COVID-19
МВД ограничило командировки милиционеров по Беларуси из-за коронавируса
Отец сломал сыну челюсть: суд обязал его выплатить почти 370 рублей за больничный
Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
Школьники из Светлогорска поздравили с Рождеством королеву Елизавету II - и получили ответ
На сайте МИД появился раздел для белорусов, которым нужна помощь в возвращении домой
Фотофакт: в Пинске таксист выбросил из машины пьяного пассажира
Температурные рекорды побиты на 35 метеостанциях страны
Белорусы настаивают, чтобы субботу, 4 апреля, сделали выходным днем
Страны - соседки Беларуси перевели часы. Какая теперь разница во времени?
Россия с 30 марта полностью закрывает границы
Фотофакт: в Гомеле столбик термометра показал до +25!
Александр Лукашенко: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
Минчанин угнал авто, угрожая ножом пассажиру
1,78 промилле: в Минске пьяная девушка на Mazda въехала в пять авто
Фотофакт: Лукашенко играет в республиканском турнире по хоккею среди любителей