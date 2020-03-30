Как сейчас бизнесу достучаться до клиентов

И как принятые решения донести до своей аудитории?

Радиостанция «Легенды FM» поможет донести информацию до клиента о вашем товаре, услуге или спецпредложении.

Если вы никогда не размещались на радиостанции Легенды FM, то до конца апреля для вашей компании действует скидка 50% на размещение в рекламном блоке.

Команда профессионалов подготовит все необходимое для запуска рекламной кампании с учетом ваших целей и пожеланий:

- креативный отдел напишет сценарий рекламного ролика;

- продакшн-студия в короткие сроки запишет его;

= рекламная служба подберет оптимальное время для выхода рекламы.

Рекламная кампания под ключ – экономия не только денег, но и времени. А благодаря скидке вы сможете усилить эффективность, увеличив количество выходов, но не увеличивая бюджет!

Условия акции действительны до конца апреля. Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону +375 17 269 50 05. Либо оставьте заявку на сайте legendy.by, и с вами оперативно свяжутся.