Коронавирус в Беларуси: последние новости на 30 марта 2020 года

На 30 марта COVID-2019 зарегистрирован в 199 странах мира. Число зараженных выросло до 724 945, выздоровели 152 314 пациентов, умерли – 34 041. Центр эпидемии переместился в США: в Америке выявлено 143 055 случаев. На первом месте по смертности остается Италия: там скончались 10 779 пациентов. Эти данные с каждым часом меняются, смотреть актуальные цифры можно здесь.

30 марта Минздрав Беларуси также опубликовал официальную статистику. За прошедшие сутки госпитализировано 110 человек. Выписаны 144 пациента, в том числе те, кто контактировал с носителями COVID-2019. Еще 47 человек выписаны или ожидают выписки в ближайшее время. Раньше их тесты на коронавирус давали положительный результат, но после лечения и наблюдения врачей тесты отрицательные. Под наблюдением медиков остаются 105 человек. Таким образом, по подсчетам медиа на основе цифр Минздрава, в Беларуси на 30 марта зарегистрировано 152 случая выявления инфекции.

ВОЗ: Беларусь отлично справляется с коронавирусом

Феномен Беларуси, касающийся ситуации с коронавирусом, обсуждают многие. Государства объявляют режим чрезвычайной ситуации, вводят жесткие карантинные меры, штрафуют за игнорирование самоизоляции. Все страны-соседки Беларуси закрыли свои границы, чтобы предотвратить расползание инфекции.

Ситуация с COVID-2019 в РБ остается под контролем. Карантин в стране пока не объявляли, футбольные и хоккейные турниры не отменяли. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис в эфире передачи «Контуры» сообщила, что Беларусь отлично противодействует распространению коронавируса на ранних стадиях. По ее мнению, страна хорошо справляется: у нас есть выздоровевшие и нет смертей – а это хороший знак. Также у нас достаточно квалифицированных врачей и включены меры предосторожности для тех, кто работает. «Вы можете тестировать людей и изолировать их в больницах», - заявила представитель ВОЗ.

С 30 марта Россия полностью закрыла границы

В связи с эпидемиологической обстановкой, Россия полностью закрыла государственные границы с другими странами. Для Беларуси исключение не сделали. Но, судя по всему, белорусских дальнобойщиков это распоряжение не коснется. Текст документа и исключения из правил можно посмотреть здесь.

МВД ограничило командировки своих сотрудников по Беларуси

Работники правоохранительных органов страны временно не смогут выезжать в командировки за пределы своего региона. Исключение – случаи крайней необходимости. Такое решение МВД приняло с целью не допустить распространения COVID-2019 и избежать контактов.

Меры против коронавируса в Витебске: сопливых на работу не пускать, иконы – дезинфицировать, а в садик можно не ходить

Власти Витебска определили план мероприятий по профилактике коронавируса и других респираторных инфекций. В частности, работников с признаками ОРВИ к работе допускать не будут. А отправлять в командировки – только в случае крайней необходимости. Школьников рекомендовано учить в одном классе, а не водить по профильным. Детей в сад можно не отправлять – деньги за эти дни не насчитают. Подробнее об этих и других мерах читайте здесь.

За все время в Беларуси проведено более 30 тысяч тестов на COVID-2019Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А как у соседей?

По состоянию на утро 30 марта в России число зараженных выросло до 1 534 человек, 64 пациента выздоровели, 8 скончались. Чтобы снизить скорость распространения коронавируса, власти страны объявили текущую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. В Москве и Подмосковье, где зафиксирован наибольший рост числа инфицированных, введен режим повсеместной самоизоляции. Жителям запрещено покидать дома без крайней необходимости. Выходить на улицу можно для похода в магазин, к врачу и в аптеку, чтобы вынести мусор или выгулять собаку – но не далее, чем на 100 метров от дома. Для людей, которые вынуждены продолжать работу, планируют ввести спецпропуска. С 30 марта страна закрыла все государственные границы. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к россиянам и назвал пандемию коронавируса угрозой для цивилизации и предупредил о наступлении экономического кризиса.

В Украине зарегистрировано 480 случаев COVID-2019. Из них 6 пациентов выздоровели, 11 умерли. В связи с эпидемиологической ситуацией карантин в стране продлен до 24 апреля. С 27 марта внешние государственные границы закрыты для пассажиров, включая самих украинцев. Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что людей с легкой формой коронавируса госпитализировать не будут – только пациентов средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные будут лечиться амбулаторно под наблюдением медиков.

В Польше зарегистрировано 1 905 случаев COVID-2019, из них 7 человек выздоровели и 26 – погибли. В связи с ситуацией, власти страны допускают перенос президентских выборов, которые запланированы на май 2020 года. До 11 апреля в стране продлены меры безопасности: ограничено передвижение, приостановлены занятия в детских садах, школах, вузах. Запрещен въезд иностранцам, а самих поляков при въезде в страну ожидает 14-дневный карантин.

В Литве обнаружено 484 случая заражения коронавирусом, 1 пациент выздоровел, 7 – умерли. Общенациональный карантин в стране продлен до 13 апреля. Власти рекомендуют гражданам работать удаленно, массовые мероприятия отменены. Запрещены свидания с заключенными в литовских тюрьмах. За нарушение режима самоизоляции людей могут штрафовать: физические лица на 1 500 евро, юридические – на 6 000 евро.

В Латвии число заразившихся COVID-2019 выросло до 376 человек, 1 пациент выздоровел. До 14 апреля продлена чрезвычайная ситуация, закрыты спортивные залы, запрещена работа торговых центров в выходные дни. Также власти утвердили масштабную программу поддержки населения, которое пострадало от коронавирусного кризиса.

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