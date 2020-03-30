2020-03-30T17:30:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Весенние каникулы во время коронавируса: «На фуд-кортах стало больше школьников, приходят тусоваться»

Официанты и администраторы минских кафе говорят, что посетителей неожиданно стало больше [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
«Люди снова потянулись на фудкорты»: все из-за школьных каникул?«Люди снова потянулись на фудкорты»: все из-за школьных каникул?Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Врачи всего мира продолжают бороться с вирусом и призывают людей соблюдать правила гигиены и не выходить из дома. В Москве с понедельника ввели тотальный карантин: можно выйти только в магазин, выгулять собаку и вынести мусор. А что происходит в Минске? «Комсомолка» отправилась в Galleria Minsk - крупный торгово-развлекательный центр.

Огромный фуд-корт в понедельник, 30 марта выглядит опустевшим. Однако в выходные тут был аншлаг: по подсчетам продавцов, народу было даже больше, чем неделю назад, ведь у школьников начались весенние каникулы.

На выходных тут был аншлаг: по словам продавцов, народу было даже больше, чем на прошлых выходных, ведь у школьников начались весенние каникулы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На выходных тут был аншлаг: по словам продавцов, народу было даже больше, чем на прошлых выходных, ведь у школьников начались весенние каникулы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я работал и в эту субботу, и в прошлую - могу сравнить, - рассказал «Комсомолке» бариста одной из кофеен. - Людей стало гораздо больше. Например, в прошлую субботу мы сделали кассу всего в 700 рублей, а позавчера наторговали на 1,5 тысячи рублей. Такое ощущение, что все решили, что опасность уже позади. Но в целом народу все равно меньше, чем до начала всей этой истории с коронавирусом.

Официанты, бармены и администраторы кафе Salateira, Easy Soup и «Пицца Темпо» подтверждают увеличение количества посетителей на этих выходных:

- Стало больше школьников. Заметно, что у них начались каникулы, и они приходят потусоваться.

Но закрываться никто не собирается. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но закрываться никто не собирается.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На этом фоне удивительно выглядит ситуация в кафе «Васількі»: его сотрудники рассказали «Комсомолке», что у них народу стало на порядок меньше. Но закрываться никто не собирается.

- Да, выручка у нас упала, но о закрытии разговоров нет - у нас аренда до конца лета, - рассказала администратор одного из кафе. - Пока нет никаких распоряжений или требований от санстанции, администрации района и тому подобных структур.

Официанты, бармены и администраторы кафе Salateira, Easy Soup и «Пицца Темпо» подтверждают увеличение количества посетителей на этих выходных. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Официанты, бармены и администраторы кафе Salateira, Easy Soup и «Пицца Темпо» подтверждают увеличение количества посетителей на этих выходных.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто будет следить за самоизоляцией людей, приехавших в Беларусь из-за границы? Все приезжающие, в том числе и из России, должны 14 дней быть на карантине

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
«Воды нет, еда заканчивается»: на казахстанско-туркменской границе умер белорусский дальбойщик
Гвинейский футболист «Ислочи»: «Белорусы — очень умные люди. Они защищают себя от коронавируса, но не говорят об этом»
Курс валют в Беларуси на 30 марта: неделя начинается с роста долларов и евро
Беларусь и МВФ обсуждают привлечение финансирования из-за ухудшения глобальной экономической ситуации
Белорусский теннисист Владимир Самсонов перечислил 10 000 евро медучреждениям для помощи в борьбе с коронавирусом
Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не увеличивать размер процентов за пользование кредитами
В Минске «Фольксваген» сбил женщину, которая вышла из трамвая
Новости от Минздрава Беларуси: За сутки из-за коронавируса госпитализировано 110 человек
Александр Лукашенко: Каждый день психоз не унимается, никуда не уходит
В Нью-Йорке от коронавируса умерла 45-летняя белоруска
В Гродно мошенницы продали пенсионеру "лечебное" постельное белье в 100 раз дороже
Скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков
Витебский театр отменил два спектакля: у одного из актеров подтвержден коронавирус
Лукашенко обсуждает с силовиками учения НАТО