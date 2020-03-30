Весенние каникулы во время коронавируса: «На фуд-кортах стало больше школьников, приходят тусоваться»

Врачи всего мира продолжают бороться с вирусом и призывают людей соблюдать правила гигиены и не выходить из дома. В Москве с понедельника ввели тотальный карантин: можно выйти только в магазин, выгулять собаку и вынести мусор. А что происходит в Минске? «Комсомолка» отправилась в Galleria Minsk - крупный торгово-развлекательный центр.

Огромный фуд-корт в понедельник, 30 марта выглядит опустевшим. Однако в выходные тут был аншлаг: по подсчетам продавцов, народу было даже больше, чем неделю назад, ведь у школьников начались весенние каникулы.

На выходных тут был аншлаг: по словам продавцов, народу было даже больше, чем на прошлых выходных, ведь у школьников начались весенние каникулы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я работал и в эту субботу, и в прошлую - могу сравнить, - рассказал «Комсомолке» бариста одной из кофеен. - Людей стало гораздо больше. Например, в прошлую субботу мы сделали кассу всего в 700 рублей, а позавчера наторговали на 1,5 тысячи рублей. Такое ощущение, что все решили, что опасность уже позади. Но в целом народу все равно меньше, чем до начала всей этой истории с коронавирусом.

Официанты, бармены и администраторы кафе Salateira, Easy Soup и «Пицца Темпо» подтверждают увеличение количества посетителей на этих выходных:

- Стало больше школьников. Заметно, что у них начались каникулы, и они приходят потусоваться.

Но закрываться никто не собирается.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На этом фоне удивительно выглядит ситуация в кафе «Васількі»: его сотрудники рассказали «Комсомолке», что у них народу стало на порядок меньше. Но закрываться никто не собирается.

- Да, выручка у нас упала, но о закрытии разговоров нет - у нас аренда до конца лета, - рассказала администратор одного из кафе. - Пока нет никаких распоряжений или требований от санстанции, администрации района и тому подобных структур.

Официанты, бармены и администраторы кафе Salateira, Easy Soup и «Пицца Темпо» подтверждают увеличение количества посетителей на этих выходных.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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