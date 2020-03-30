Рано радовались: апрельские поставки российской нефти в Беларусь на грани срыва

Нефтяные споры между странами продолжаются уже четыре месяца. Полторы недели назад ситуация, казалось, разрешилась: Александр Лукашенко заявил, «что россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти». Еще более конкретно спустя три дня высказался премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

- Буквально в субботу (21 марта. - Авт.) мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии, - приводит заявление Сергея Румаса сайт белорусского правительства.

Он сообщил, что раньше премия, которую Беларусь платила российским поставщикам, составляла $11,7 за тонну. Теперь, по новым договоренностям, $7 за тонну - скидка со стороны компаний, а оставшиеся $4,7 возьмет на себя правительство России путем межбюджетных расчетов между странами.

Кроме этого, по словам Сергея Румаса, именно белорусская сторона будет решать, какие компании допустит на свой рынок. Мол, приоритет здесь получат, во-первых, те поставщики, которые предложат наилучшие условия поставок, главным образом, большую отсрочку платежа; во-вторых, те российские партнеры, которые на протяжении первого квартала поставляли нефть в Беларусь без премии.

- Это компании Гуцериева, небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет, - заявил Сергей Румас.

На этом фоне весьма странно прозвучали слова заместителя министра финансов России Алексея Сазанова, который буквально на следующий день после оптимистичных заявлений белорусского руководства сказал в интервью Интерфаксу, что пока речи о том, чтобы компенсировать Беларуси скидки из российского бюджета, не идет.

В конце прошлой недели выяснилось, проблемы с нефтяными поставками пока не разрешены. Поставлять в Беларусь нефть с 1 апреля планировали «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», но, как сообщает Reuters со ссылкой на четыре независимых источника, они все еще не подписали контракты с «Белнефтехимом». Суть их претензий в следующем: белорусская сторона настаивает на том, чтобы к поставкам нефти в Беларусь были допущены компании Михаила Гуцериева, с которым Александра Лукашенко связывают длительные дружеские отношения. А крупные российские поставщики против, указывая на то, что «Сафмар» и «Нефтис» Гуцериева уже выбрали весь свой лимит на этот год. Ситуация усугубляется еще и тем, что текущая неделя в России нерабочая, а значит, контракты вряд ли будут подписаны.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Почему Беларусь должна отказываться от Гуцериева?»

- Собственно говоря, почему Гуцериев не имеет права поставлять нефть? Именно его компании подставили плечо и единственные поставляли нефть Беларуси, когда никто из российских поставщиков делать этого не хотел или не мог, - прокомментировал «Комсомолке» текущую ситуацию старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Видимо, в этом сейчас суть разногласий: российские компании готовы поставлять нефть, но только если заберут долю Гуцериева.

- И что дальше? Сколько и какой нефти ждать Беларуси в апреле?

- Пока расклад такой: во-первых, покупка определенных объемов у компаний Гуцериева, во-вторых, приобретение азербайджанской нефти с поставкой через порт Одессы и дальше по нефтепроводу, и, возможно, покупка каких-то объемов у нефтетрейдеров с поставкой через Балтику. Суммарно, думаю, объемы в принципе не изменятся в сравнении с предыдущими месяцами, а белорусские НПЗ будут работать примерно на половине своей загрузки.

- Как это может сказаться на белорусской экономике в ближайшей перспективе?

- Ситуация очень интересная: не было бы счастья, да несчастье помогло. Основными рынками сбыта белорусских нефтепродуктов были Украина и страны Западной Европы. Перспективы украинского рынка пока относительно сохраняются, а вот в Европе резко падает и будет падать спрос на нефтепродукты. Самолеты сейчас не летают или летают гораздо реже, чем раньше, а в условиях ограничений перемещения и карантина резко снизилось потребление личным автотранспортом - это основной источник спроса на наши нефтепродукты. Если теоретически представить, что не было бы никаких конфликтов и разногласий с Россией и она бы поставляла в Беларусь нефть в объемах предыдущего года, далеко не факт, что объемы белорусской нефтепереработки нашли бы свой спрос и своего покупателя на европейском рынке. Да, мы меньше экспортируем нефтепродуктов, но одновременно с этим мы меньше импортируем сырой нефти. С точки зрения платежного баланса и объемов поступления валюты в страну этот момент не такой и страшный.