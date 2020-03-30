Александр Лукашенко о коронавирусе: Каждый день психоз не унимается

30 марта Александр Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника Главного разведывательного управления - заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Павла Тихонова.

- Я хотел бы с вами обсудить ряд вопросов, касающихся не только состояния дел в нашей армии. Но и на злобу дня вопрос, который прозвучал у нас еще в прошлом году. Вопрос реагирования на то, что происходит у наших границ. Это учения НАТО «Защитник Европы - 2020», - сказал президент.

Напомним, в октябре мы рассказывали о том, что в Литве размещалась бронетанковая техника и контингент вооруженных сил США. Это учения, и проходят они в непосредственной близости границы с Беларусью. Учения НАТО и присутствие в европейских странах военных из США происходят регулярно. Но еще никогда знаменитые американские «Абрамсы» не были так близки к нашим границам.

Александр Лукашенко поинтересовался, какие действия предпринимаются в настоящее время со стороны блока НАТО.

- Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов. Думаю, разведка доложит, какова там ситуация, и мы обсудим этот вопрос, а также сделаем дальнейшие шаги по реагированию на то, что происходит у наших границ, - сказал белорусский президент. - Не должно быть никакой чрезмерщины. (…) Я еще в прошлом году вам поручал, чтобы мы выработали адекватные меры реагирования.

О том, что учения НАТО пока не прекращаются, рассказал министр обороны Виктор Хренин:

- Интенсивность учений 16 марта была снижена в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Ряд стран (Германия, Италия, Нидерланды) уже отказались от их проведения. Великобритания полностью сокращает и отводит свои силы и средства. Отменены смежные учения на территории Литвы, Латвии и Эстонии. Однако заявлений, что данные учения прекращены, до сих пор нет. Поэтому мы продолжаем плановую подготовку своих Вооруженных сил, и с учетом действий у наших границ все мероприятия проводим самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Сутки назад телеканал Евроньюc сообщал, что несколько десятков военнослужащих НАТО, которые расквартированы в Литве, заразились коронавирусом. Известно, что один заболевший голландский солдат отправлен домой. Основу сил НАТО в Литве составляет механизированный батальон Бундесвера, а кроме немцев есть военнослужащие минимум из семи государств.

Президент поинтересовался и здоровьем офицеров.

- Хотел бы, коль каждый день психоз (по поводу коронавируса. - Ред.) не унимается, чтобы несколько слов сказали о состоянии здоровья наших военнослужащих.

Виктор Хренин сообщил, что в Вооруженных силах нет ни одного случая заражения коронавирусом.

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