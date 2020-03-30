Чемпионат Беларуси по футболу: у «Динамо» и БАТЭ антирекорды, зрителям меряют температуру

Чемпионат Беларуси по футболу набирает ход. И он удивляет не только тем, что это единственный в Европе футбольный турнир (а в мире играют еще только в Никарагуа), но и результатами.

БАТЭ после поражения на старте от молодого и дерзкого «Энергетика-БГУ» поехал в Мозырь на матч со «Славией». Ожидалось, что вице-чемпионы покажут класс и мощь, но «Славия» отлично сыграла на контратаках и добилась волевой победы - 2:1. В двух матчах БАТЭ пропустил пять мячей.

- Проблема не в защите. Проблема в выполнении своих функций, - сказал главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский. - Обороняются не только вратарь и защитники, обороняется вся команда. И пропущенные мячи - это следствие ошибок не только игроков обороны. Мне трудно сейчас сказать четко, почему были пропущены эти два мяча, в этом нужно разобраться. Но очевидно, что это системная ошибка.

Минское «Динамо» в столичном дерби уступило «Минску» - 2:3. И для «Динамо», и для БАТЭ это худший старт чемпионата в истории - еще никогда они не начинали с двух поражений.

Матч минских команд, по официальным данным, посетили 1750 зрителей. На входе у болельщиков мерили температуру бесконтактными инфракрасными термометрами, предлагали обработать руки антисептиком и призывали на трибунах рассаживаться в шахматном порядке (чтобы была дистанция). Но те, кто приходил на матч компанией, все равно садились вместе. Фанаты под конец и вовсе оголили торсы.

Средняя посещаемость второго тура составила 1215 зрителей. Год назад была 3002 зрителя. Очевидно, что сказалась ситуация с распространением коронавируса.

После двух туров в лидерах идут «Минск», «Ислочь», «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ», которые смогли добиться двух побед.

Больше со с матча «Динамо» и «Минску» тут.