В Австралии появился фан-клуб «Слуцка»: все дело в названии и английском языке

В условиях дефицита футбола чемпионат Беларуси стал объектом внимания во всем мире.

Наш футбол удивляет мир: пишут, что пенальти придумали белорусы, а главная звезда - баянист

В Facebook австралийские болельщики создали фан-группу «Слуцка». Правда, ироничную. Они потешаются над названием. Дело в том, что при транслитерации с русского языка на латиницу получается Slutsk, англоязычным болельщикам это сразу напоминает Slut (вульгарное слово, обозначающее женщин, оказывающих интимные услуги). Австралийцы настроены приветливо и сделали много мемов про «Слуцк». Кстати, если бы транслитерацию делали бы с белорусского, то такой игры слов не получилось бы.

Про "Слуцк" стали делалать мемы.

Да, весь мир смотрит белорусский футбол и матчи "Слуцка" в частности.

- Мы фанаты ФК «Слуцк» по всему миру. Мы запустили эту группу в Аделаиде, Австралия. Коронавирус сильно ударил по футбольным фанатам всего мира. Мы благодарим белорусскую премьер-лигу и ФК «Слуцк» за то, что они поддерживают футбол во всем мире, - написали в группе.

Несколько лет назад в такой ситуации оказался российский тренер Леонид Слуцкий, когда начал работу в английском «Халл Сити». Фанаты клуба придумали разные песни, например, «We all love sluts!»

Австралийцы и не только благодарят белорусский футбол.

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