2020-04-01T19:49:02+03:00
Минск
КП Беларусь

В ЖЭСах Минска можно заказать дезинфекцию подъезда и кнопок лифта: в пятиэтажке услуга обойдется примерно в 20 рублей

А кнопки могут могут мыть хоть каждый день! Узнали, как организовать услугу и кто должен платить
Ольга ШУМАНСКАЯ
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По желанию жильцов ЖЭС может проводить дезинфекцию подъезда ежедневноПо желанию жильцов ЖЭС может проводить дезинфекцию подъезда ежедневноФото: Святослав ЗОРКИЙ
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По графику влажная уборка с применением дезинфицирующих средств в подъезде проводится раз в месяц. Специалисты предприятия «Минское городское жилищное хозяйство» говорят, что для дезинфекции ЖЭУ используют раствор хлорной извести и дезинфицирующие средства белорусского производства. Какое именно средство использовать, решает ЖЭУ.

Однако жильцы могут заказать дополнительную дезинфекцию. Для одного подъезда пятиэтажки эта услуга обойдется примерно в 20 рублей.

- Цена может измениться в зависимости от площади вспомогательного помещения и того, чем покрыты стены. Если они покрашены краской - их можно обработать, если побелены, то нет, - поясняет Анастасия Воробьева, замгендиректора Минского городского жилищного хозяйства. - Конкретную стоимость просчитает ЖЭУ. Проведение такой уборки можно заказать на регулярной основе.

Схема такая: любой житель дома может обратиться в ЖЭУ, его специалисты затем проведут собрание со всеми жильцами подъезда и расскажут, сколько будет стоить услуга, и с каждым, кто будет готов ее оплатить, заключат договор о ее оказании. После оказания услуги оплату занесут в коммунальные платежи.

- Чем больше людей согласятся, тем меньше будет стоимость на одного человека. Если же кто-то из жильцов не захочет платить за услугу, ему не придется этого делать. Договор может быть заключен и на одного человека, который согласится оплатить все сам, - поясняет специалист.

А можно ли избежать собрания? Анастасия Воробьева говорит, что желающие избежать личных встреч могут заранее поинтересоваться в общем чате дома, кто готов заплатить за дезинфекцию, сообщить номера квартир в ЖЭУ, и этим жильцам пришлют договор на почту.

- В любом случае для начала надо понимать, сколько человек будет оплачивать услугу, от этого будет зависеть сумма, которая придется на каждого конкретного жильца, - поясняет специалист.

В стандартную влажную уборку входит помывка лифтовой кабины, лестничных клеток, лестничных маршей и перил. Если же жильцы захотят, чтобы в подъезде дезинфицировали кнопки домофона и лифта, это нужно озвучить при заключении договора. Стоимость этих работ также рассчитывается от площади, поэтому она сильно не утяжелит ценник. По желанию жильцов дезинфицировать кнопки могут несколько раз в день.

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