Белорусский вратарь удивил весь мир: не был на площадке, но помешал забить

В хоккейном чемпионате Беларуси финальная серия до четырех побед. И тут наш турнир единственный в мире, который не приостановили. За золото рубятся минская «Юность» и солигорский «Шахтер». После двух матчей в Минске ничья - 1:1. Зрителей на «Чижовка-Арену» ходит немного - 850. Во вторник серия на два матча переезжает в Солигорск - и там должен быть аншлаг. По крайней мере в полуфинальной игре с «Неман» была заполнена вся арена - 1760 зрителей. Кстати, на фан-сектор «Шахтера» ходит глава «Беларуськалия» Иван Головатый.

Во втором матче «Юность» проиграла 2:3, в концовке заменила вратаря Игоря Брикуна полевым игроком. Когда нападающий «Шахтера» Андрей Феоктистов выкатывался на пустые ворота, Брикун, находясь за бортиком, высунул клюшку и помешал нападающему забить. Это заметили все кроме судей.

- Первый раз такое вижу. Брикун молодец, - улыбаясь оценил действия вратаря главный тренер сборной Михаил Захаров. - Что сотворил, на самом деле, ерунда. Как этого не увидели в четыре пары глаз (судьи. - Ред.) - вот в чем вопрос. Нужно было сориентироваться в этой ситуации, гол засчитывать, да и все.

Хоккеисты «Шахтера» негодуют.

- Цензурных не было, - цитирует Феоктистова сайт ФХБ. Я бежал на пустые ворота, а чужой вратарь со скамейки выбивает шайбу у меня с крюка. Ну это вообще! Не понимаю, как это можно было не заметить. Фиг знает, как такое произошло. Было неприятно, если честно. Даже расстроился немножко, ведь это мог быть мой первый гол в финале — пусть и в пустые ворота. Но потом слегка успокоился. Мы же ведь победили все равно, поэтому ничего фатального не произошло. Но в моей карьере такой эпизод произошел впервые.

Его одноклубник Владислав Бойко тоже не доволен.

– Сложно комментировать – не хочется сказать лишнего. Но в любом случае, у «Юности» не оставалось времени для того, чтобы отыграться. Вообще для меня такие действия неприемлемы – надо уметь достойно проигрывать. А это, я считаю, было неспортивное поведение. Не должны хоккеисты так поступать – надо уважать работу соперника и себя в первую очередь. Что нам остается? Будем стараться наказывать за такое по-спортивному, а не в словесных перепалках.

- За Феклистова обидно?

– Обидно, как за себя. Андрей не мог забросить уже несколько матчей – и эта серия у него тянется с полуфинала против Гродно. Это был важный для него моментик. И на важность не влияет даже тот факт, что ворота были пусты. Эмоционально ему было бы гораздо проще играть в следующий раз. Он расстроился. И я за него тоже, – сказал Бойко.

Игорь Брикун всегда отличался нестандартным мышлением и периодически попадает в необычные ситуации. Это его Михаил Захаров назвал «алкашом» и устроил жесткий разнос, и все попало на видео.