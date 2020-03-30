2020-03-31T13:48:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Белоруска, которая живет в Москве: «Детские площадки из-за коронавируса обнесены лентами, как в криминальных фильмах!»

Узнали, как в Москве проходит нерабочая неделя: в школах выдают сухпаек, а выходить из дома скоро можно будет только по пропускам
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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30 марта Россия закрыла границы. В Москве и Подмосковье вводят всеобщий карантин и ужесточают меры за его нарушение. «Комсомолка» пообщалась с белоруской Александрой Пернай, которая несколько лет назад с мужем и сыновьями переехала в Москву.

- Мы с детьми на карантине еще с 16 марта, когда появилось распоряжение, что школьники по желанию родителей могут уйти на дистанционное обучение, - рассказывает Александра. - Эти две недели были достаточно спокойные: большинство москвичей продолжали ходить на работу, ездить в транспорте, немногие носили маски.

Во время карантина кататься на гироскутере мальчишкам приходится по квартире Фото: из личного архива героя публикации

Во время карантина кататься на гироскутере мальчишкам приходится по квартире Фото: из личного архива героя публикации

Но те, кто смотрит новости, понимали, какая ситуация в Испании, Италии, вели себя осторожно.

- Каждый день ситуация усугублялась. Если еще недавно в России говорили о 30 заболевших в сутки, то сегодня это уже 300 человек. - приводит цифры Александра. - Главврач больницы в Коммунарке говорит, что сейчас Россия идет по испанскому сценарию. Это страшно.

30 марта в России началась «нерабочая неделя» с сохранением зарплат.

- Когда только объявили об этом, начались разговоры: все поедут на шашлыки, пойдут по магазинам, - рассказывает Александра. - В воскресенье так и оказалось: многие поехали на дачи, чтобы там сидеть на карантине, но около торговых центров были забиты парковки, в магазинах были очереди за шашлыками.

Сейчас в России вводят серьезные штрафы за нарушения карантина.

- Из дома можно выходить только на 100 метров: в магазин, аптеку, гулять с собакой, вынести мусор или на работу. Работают продуктовые магазины, аптеки, транспорт, предприятия, которые не могут остановить деятельность. С 31 марта собираются принять указ об уголовной ответственности до 7 лет, - комментирует Александра. - В ближайшие дни в Москве планируют ввести пропуска, по которым можно выходить из дома.

Пока этого не произошло, можно было выйти на улицу.

- 29 марта рано утром, когда людей на улице не было, муж с сыновьями вышли подышать воздухом. Рассказали, что детские площадки обнесены лентами, как в криминальных фильмах!

Александра рассказывает, что пару недель назад в магазинах были перебои с гречкой, туалетной бумагой.

- Сейчас в магазинах все есть, цены не повышают. Очень многие товары на скидках. Такое ощущение, что торговые сети пытаются снять каким-то образом панику, - отмечает Александра. - Но ситуация пугает. В школе дети обычно питаются бесплатно. А из-за того, что сейчас занятий нет, выдадут сухпаек: 2 апреля мы должны получить килограмм макарон, сахара, два литра молока. Устрашает - как на войне.

Школьники Саша и Ваня ушли на карантин еще 16 марта. Фото: из личного архива героя публикации

Школьники Саша и Ваня ушли на карантин еще 16 марта. Фото: из личного архива героя публикации

А вот в аптеках ситуация хуже.

- Маски, антисептики и бесконтактные термометры в аптеках не купить, - продолжает Александра. - Буквально неделю назад люди стали шить маски и продавать в интернете - стараться заработать на этом. Если две недели назад я покупала 3 маски за 300 рублей (5 евро), то эти же маски через неделю увидела за 2000 рублей. Кстати, нашла в интернете выкройку, как пошить маску буквально за 5 минут самому.

- Ну а на Беларусь мы смотрим со страхом, - говорит Александра. - Весь этот юмор про футбол, единственный в Европе… Конечно, это пугает…

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