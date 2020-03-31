«Это как страшный сон»: немецкий дрессировщик, живший в Кобрине, разбился в аварии на своем «Порше»

31 марта в «Комсомолке» вышла статья «Единственный в Беларуси цирковой слон пережидает пандемию коронавируса под Кобрином». Утром того же дня немецкий дрессировщик Кристиан Гертнер, которому принадлежала слониха Тыч, разбился насмерть на «Порше Кайен» в Кобрине.

- Немецкий дрессировщик Кристиан Гертнер, которому принадлежала слониха Тыч, разбился насмерть на «Порше Кайен» в Кобрине. Фото предоставлено Сержем Бондарчуком.

По предварительной информации 31 марта около 9.30 в Кобрине на улице Калинина водитель «Порше Кайен» совершил боковое столкновение с автобусом МАЗ, который отъезжал от остановки, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

- Я разговаривал с ним по телефону за полчаса до его гибели. В 9 утра Кристиан сел в свою машину и поехал…Выдающийся артист и очень хороший друг. Фото предоставлено Сержем Бондарчуком.

От удара «Порше Кайен» съехал в кювет, снес забор, перевернулся и врезался в столб. Водитель погиб на месте ДТП. Водитель автобуса и три пассажира не пострадали.

Директор и главный режиссер цирка «Дзiва» Серж Бондарчук рассказал «Комсомолке», что за рулем «Порше Кайен» находился немецкий дрессировщик, который работал в цирке «Дзiва» и вместе со своей слонихой Тыч и другими цирковыми животными пережидал пандемию коронавируса на бывшей базе ПВО под Кобрином.

- Мы платим зарплату служащим, которые смотрят за животными, - рассказал «Комсомолке» Серж Бондарчук за несколько дней до трагедии. - Дрессировщики - иностранцы, но они здесь уже несколько лет, прекрасно владеют русским. Они говорят, что это лучшее место в мире, где мы могли бы оказаться в данной ситуации. Лесной массив - это безопасно, вокруг колхозы, частный сектор. Местные жители привозят сено и забирают у наших животных навоз себе на участки. Многое идет через натуральный обмен. Жители Кобрина знают, что у них гостят экзотические животные, приезжают посмотреть, но на расстоянии...

- С Кристианом мы познакомились 7 лет назад, в цирке. Вместе создавали цирк «Дзива», с тех пор вместе работали, в прошлом году гастролировали по России, - рассказал Серж Бондарчук «Комсомолке» после трагедии. - У Кристиана остались жена и двое маленьких детей. Все они жили с ним в Кобрине.

- Такая трагедия, жуткий несчастный случай… Я разговаривал с ним по телефону за полчаса до его гибели... Фото: Brest.mvd.gov.by.

Такая трагедия, жуткий несчастный случай… Я разговаривал с ним по телефону за полчаса до его гибели. В 9 утра Кристиан сел в свою машину и поехал…Выдающийся артист и очень хороший друг... Случившееся для меня, как страшный сон.

С утра на месте происшествия работают следователи, спасатели и сотрудники ГАИ. Три родных брата погибшего немецкого дрессировщика (все - дрессировщики слонов, находятся в Европе) готовы помочь с решением вопроса о прощании и похоронах, но пока возникли трудности с их передвижением.

Немецкий дрессировщик разбился на «Порше» в Кобрине. Единственный в Беларуси цирковой слон Тыч осиротел. Фото: личный архив.

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