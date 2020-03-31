«Юля работает в пульмонологии»: у двух учеников танцшколы в Минске обнаружили коронавирус

Занятия в минской танцевальной школе приостанавливаются из-за коронавируса, который диагностировали у одной ученицы, а затем у парня, с которым она танцевала. Об этом рассказал на своей страничке «ВКонтакте» тренер по танцам Валерий Юруть:

- Юля работает в пульмонологии (диагностика и лечение заболеваний лёгких и дыхательных путей. - Авт.) и до 27 марта, пятницы, у них не было больных коронавирусом. Поэтому она не видела причин не ходить на занятия, - написал Валерий в соцсети. Он отметил, что у ученицы хроническая бронхинеальная астма и аллергия на пыль, поэтому кашель медик не расценивала, как признак болезни.

- В воскресенье днем (29 марта – Ред.) стало известно, что у нее коронавирус. Мы составили списки контактных лиц и передали их контакты в СЭС (санэпидемслужба). Кого-то забрали в больницу, кто-то остался дома, - рассказал «Комсомолке» Валерий Юруть. – Сейчас (31 марта. - Авт.) всего 2 инфицированных человека и 28 контактов – они находятся под наблюдением. У одного парня, с кем танцевала Юлия, тест на коронавирус был положительный. Мы уже отправили списки тех людей, с кем общался второй зараженный. Сегодня утром их начали прозванивать, кого-то в больницу забрали. Кто-то дома.

Юлия занималась в школе по улице Кальварийской.

- На сегодняшний день мы точно будем приостанавливать занятия на улице Кальварийской на месяц. На улице Долгобродской приостановим занятия на срок от 2 до 4 недель. Будем смотреть по обстоятельствам, - говорит Валерий.

По словам Валерия, он читал в новостях, что угрозы в стране нет, карантин не вводится, поэтому танцевальная школа продолжала работать:

- Было бы неплохо перестраховаться и прекратить занятия на время пандемии, но у нас полная аренда залов, а не почасовая и мы не владеем такими средствами, чтобы закрыться и продолжать платить аренду не проводя занятия. Поэтому я старался максимально логично подходить к ситуации: «Есть угроза для учеников или нет?». Мы приняли все меры санобработки помещений. И следили за событиями. В новостях пишут: все инфицированные в больницах, контактные лица под наблюдением, на границах организован санитарный контроль. Все должно быть хорошо. То есть никаких угроз нет, поэтому мы занятия и продолжали.

Как говорит Валерий, в последнее время посещаемость их танцшколы упала в два раза.

- Мы с 16-го марта работали в минус, но надеялись на лучшее. Публикаций, что будут какие-то меры поддержки, арендные каникулы, введен карантин, не было. Поэтому приходилось выкручиваться самим. Считаю, что правительство должно было ранее предусмотреть меры поддержки предпринимателей.