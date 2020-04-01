Тракторин Созидалович, губы лося в маринаде и «Гопкинс»: первоапрельские байки от белорусских актеров и музыкантов
«Добейте этого мерзавца!»
Известный актер Александр Вергунов из Горьковского театра признается:
- Актеры разыгрывают друг друга с большим удовольствием - об этом можно писать романы. И, конечно, привязки к 1 апреля тут не обязательны.
Вот несколько историй из коллекции Александра Леонидовича.
У Александра Вергунова, кажется порой, есть истории на все случаи жизни! Фото: Личный архив
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В одном белорусском театре шел спектакль, в котором героя одного актера убивали каждый раз в середине первого акта. Театр для него был профессией для души, а деньги приносила банальная роль Деда Мороза на детских елках. Как раз приближался Новый год, шел плотный график выступлений, и актер умирал и падал за кулисы, еще даже не будучи «застреленным», - чтобы как можно быстрее убежать.
Однажды коллеги решили подшутить над коллегой и «застрелили» его прямо посреди сцены, чтобы тот не смог убежать. Что делать? Если останется лежать - не успеет на елку. В общем, пока сцена разыгрывалась дальше, он начал потихоньку отползать за кулисы в образе страдающего раненого. Однако шутники-коллеги заметили это. Один сказал: «Добейте этого мерзавца!» А второй сделал контрольный выстрел в голову.
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Играли мы спектакль «Мастер и Маргарита» в Гостеатре кукол БССР. Я играл профессора Стравинского и всегда обращался к актеру Олегу Степанюку, исполнявшему роль энкавэдэшника, называя его разными именами в духе того времени: Тракторин Созидалович, Первомай Рупорович... Так, почти незаметно для зрителя, мы тихо веселились. Олег, актер хороший, выдержанный, никогда не раскалывался. Пока на одном из спектаклей, кстати, апрельском, я не назвал его настоящими именем-отчеством: Олег Николаевич. Коллега впал в ступор и, чтобы не расхохотаться прямо на публике, просто развернулся и, ни слова не говоря, ушел в кулису…
Для актеров розыгрыш - милое дело!Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В спектакле Театра имени Горького идет спектакль «Пане Коханку» об одном из самых знаменитых Радзивиллов. По ходу пьесы народная артистка Беларуси Белла Масумян, играющая Теофилию, потчует короля и попеременно открывает крышки подносимых блюд, комментируя содержимое. Понятно, что чаши пустые, однако, открывая очередную и произнеся «губы лося в маринаде», Белла Амовна к своему ужасу видит внутри яркие напомаженные… губы! Их заботливо заранее изготовил из поролона и положил туда добрый актер Василий Гречухин. Белла Амовна обладает натурой чувствительной и всегда открыта юмору. Потому она просто замолчала, пытаясь сдержаться от хохота. Дальнейшая трапеза происходила в полной тишине со слезами на глазах пани Теофилии…
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Работал я и на эстраде. Помню, по весне мы взяли плащ нашего коллеги и наклеили снаружи подмышками клочки волос из постижерного набора. Машин тогда у нас не было, ездили в метро. Там он спокойно держался за поручень и сильно гордился, что люди смотрели на него и улыбались. «Вот она какая - слава!» - думал он на протяжении нескольких дней езды в общественном транспорте…
Кто такая Бихэпа?
Александр Сапега - барабанщик популярной белорусской джазовой группы Apple Tea. А вдобавок - преподаватель и литератор. У него уже вышло несколько книг с непридуманными историями со сцены и закулисья. Александр Николаевич поделился с «Комсомолкой» несколькими смешными случаями.
Александр Сапега собирает не просто истории из жизни музыкантов - это отметки стиля их жизни. Фото: Личный архив
***
Украинский джазмен Алексей Коган и всемирно известный виртуоз, бас-гитарист из Камеруна Ришар Бона зашли пообедать в один московский ресторан. Официантка приняла заказ, дежурно улыбнулась и пошла.
- Бихэпа! - окликнул ее Бона.
Официантка машинально оглянулась.
- Диа, Бихэпа! - повторил он и что-то еще заказал.
Когда через минуту официантка вернулась, Коган чуть не упал со стула от смеха, потому что на беджике прочитал ее имя - «ВЕНЕРА» (по-английски это можно было прочесть как Be hepa - звучит похоже на Be Happy, то есть «будь счастлива» в переводе. - Ред.).
***
Пианист Дима Хоменко рассказывал. Приехали музыканты в деревню свадьбу играть. Только подключили аппаратуру - подходит к ним хозяйка:
- Хлопчыкi, можа вы паесцi хочаце?
Переглянулись музыканты - чего ж отказываться?
- Ну, тады хадзiця за стол.
Сели они за стол, а там красота - мяско жареное, капустка квашеная, картошечка. Все такое простое и аппетитное!
- Хлопчыкi, а вы хочаце простую бульбу цi пафырканую?
Переглянулись опять музыканты, чего ж отказываться, если есть варианты.
- Можно и пафырканую, - согласился руководитель ансамбля.
- Добра, - сказала хозяйка, тут же набрала в рот кефира и пырснула на картошку.
***
- Привет! - мне протягивает руку совершенно незнакомый человек.
- Привет! - я неуверенно пожимаю руку.
- Как там Apple Tea? Еще играете?
Ага, думаю, он, наверное, из моих давних приятелей.
- Играем, конечно. Вот новый диск собрались записывать.
- Новый - это хорошо, - похвалил он и спросил: - А Сапега еще играет?
Мне стало смешно - он точно не мой знакомый.
- Сапега еще играет, - ответил я, еле сдерживая смех.
Незнакомец улыбнулся и сказал:
- Ну, тогда передавай Сапеге привет!
***
У нас, у пианистов, на госэкзаменах у всех сложные программы. Рахманинова концерты, Лист и прочее. Одна девушка очень мандражировала, аж коленки подкашивались. Ну, мы ей посоветовали перед выступлением коньячка грамм пятьдесят выпить. Кто-то сбегал и купил. И вот заканчивает выступление предыдущий пианист, мы говорим: ну, давай - она выпивает. Тут поднимается председатель госкомиссии и говорит: «Перерыв тридцать минут!»
Музыканты порой шутят не по-детски!Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
***
Не знаю, как вы, а я в молодости побаивался женщин старше себя. Со своими консерваторскими девушками мог шутить и флиртовать, а вот со старшими нет. Помню, в поезде ехали мы концертной бригадой в Москву. Я пошел в туалет, а там стояла одна известная певица. Она меня прижала своей роскошной грудью к стене и скомандовала:
- Пошли ко мне!
По-моему, у меня аж поджилки затряслись от такого откровенного предложения. А недавно в беседе с молодым музыкантом выяснилось, что и у него недавно была точно такая же ситуация. К нему после концерта подошла известная певица, прижала его своей роскошной грудью и скомандовала:
- Пошли ко мне! Будет за***сь!
***
На репетиции вечеринки режиссерша подошла к саксофонисту и спросила:
- Вы можете сыграть на горне?
- Какой горн? - удивился саксофонист.
- На пионерской линейке надо протрубить на горне. У нас вечеринка - как в пионерском лагере!
- На каком горне? Я профессиональный музыкант, я саксофонист! - уже злился он.
Тогда режиссерша отозвала его в сторонку, отсчитала 500 долларов и спросила:
- А теперь?
Саксофонист взял деньги и по-деловому спросил:
- Где горн?
А КАК У НИХ?
«Гопкинс» для Фурцевой и диета от Джорджа Клуни
Александр Вергунов собирает приколы актерской профессии всего мира
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Говорят, Станиславский убил на охоте чайку, принес Чехову и говорит: «Слабо пьесу сочинить?» Чехов сочинил «Чайку». А потом в ответ принес Станиславскому ощипанную курицу: «Слабо спектакль поставить?» Станиславский поставил «Синюю птицу».
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Для съемок в фильме «Охотники за сокровищами» актерам Джорджу Клуни и Мэтту Дэймону нужно было существенно похудеть. Оба сели на диету и давай усердно тренироваться. Тренировки становились все интенсивнее, а Дэймон никак не мог похудеть: его тренировочные штаны с каждым занятием все тяжелее налезали на бедра. Оказалось, что Клуни попросил костюмеров каждую неделю тайком ушивать штаны Дэймона на пару сантиметров...
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В 1960-х во МХАТе получила широкое распространение игра: если кто-то из участвующих говорит другому «Гопкинс!», тот, независимо от ситуации, в которой находится, должен обязательно подпрыгнуть. Не выполнившим условия грозил большой денежный штраф. Чаще всего «гопкинсом» пользовались мхатовские корифеи, причем непременно на спектаклях, в самых драматических местах.
Кончилось это тем, что министр культуры СССР Фурцева вызвала к себе великих «стариков» - Грибова, Ливанова, Массальского и Яншина. Потрясая пачкой писем от зрителей, она произнесла целую речь о заветах Станиславского, о роли МХАТа в советском искусстве, об этике советского артиста. Нашкодившие корифеи, имевшие все мыслимые звания, премии и награды, слушали министра стоя. И вдруг Ливанов негромко сказал: «Гопкинс!» - и все подпрыгнули.
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