«С такими расходами и без доходов продержаться долго нереально»: как короновирус ударил по белорусскому бизнесу

Малый и средний бизнес начал бить тревогу в середине марта. Оставшиеся без работы турфирмы, рестораны, гостиницы и другие заведения попросили у властей временных послаблений: снижения арендной ставки, введения налоговых каникул. Правительство в ответ заявило о рассмотрении комплекса мер по поддержке бизнеса. Прошло полторы недели, но до действий так и не дошло. Тем временем с 1 апреля поднимается базовая арендная величина, которая еще больше увеличит нагрузку на бизнес.

«Люди боятся не пандемии, а остаться без работы»

Управляющий небольшой сетью кафе, где варят кофе и делают шаурму, говорит, что пандемия уже сказалась на финансовой жизни заведений.

- Ощутимый спад есть. Многие ушли на удаленную работу, а значит, не приходят к нам обедать. С другой стороны, курс валют растет, а вслед за ним плата за аренду, мы платим за нее в долларах. Из-за скачка доллара за одну точку вместо 420 рублей платим 540. Арендодатели же не хотят снижать оплату. Получается, к падению доходов добавилось увеличение расходов. Чтобы покрыть расходы, покрыть аренду, мы вынуждены поднимать цены. Наши сотрудники не боятся заразиться вирусом или оказаться в карантине. Сейчас они больше всего боятся, что в один прекрасный день мы объявим о том, что наши заведения закрываются и все они остаются без работы и зарплат. Такое уже происходит, часть заведений общепита уже закрывается.

«Арендодатели навстречу не идут»

На грани закрытия оказался бизнес, связанный с хобби: танцевальные и художественные студии, фитнес-центры. По словам руководителя одной из танцевальных студий, посетителей за последний месяц стало на 80% меньше.

- Людей почти нет. В марте мы еще сможем рассчитаться за аренду и коммунальные услуги, а в апреле, возможно, откажемся от одного из двух залов, потому что мы не сможем оплачивать коммуналку и аренду. Очень хотелось бы, чтобы на государственном уровне временно сняли арендные платежи и сделали налоговые каникулы. Потому что многие бизнесы находятся в таком же положении, и если подобная ситуация продлится около двух месяцев, то они будут вынуждены закрыться и уволить сотрудников, - говорит руководитель студии.

Он рассказывает, что у студии сейчас два зала. Один дешевле, там за аренду и коммунальные платежи выходит около 5000 рублей. На втором сумма больше в два раза.

- Вместе с налогами нам надо в месяц больше 20 000 рублей. И это без учета зарплат. С такими расходами и без доходов продержаться долго нереально, - говорит владелец студии.

Стремительно опустели и торговые центры. Сотрудники магазинов в торговом центре Galileo в Минске говорят о значительном падении продаж - покупателей стало в три-четыре раза меньше, чем обычно.

- Продажи падают уже три недели. Из-за этого снижается выручка, это какой-то ужас, - говорит администратор торговой точки. - Ситуация сказывается на сотрудниках, потому что зарплата зависит от выручки. Поставки товара идут как обычно, но что будет дальше с продажами, непонятно.

Отметили значительное падение продаж и в ЦУМе.

- Праздники прошли достаточно активно, покупателей было много в начале марта, а с середины месяца количество посетителей резко упало, - говорит Павел Ельканович, начальник отдела организации торговли ЦУМа. - Мы работаем достаточно продолжительный период времени, переживали и птичий грипп, и вспышку атипичной пневмонии, но никогда такого резкого снижения посетителей не было.

Из-за коронавируса торговые центры стремительно пустеютФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Ушли в отпуска за свой счет»

В компании, которая возит на маршрутках из Минска в Вильнюс и Каунас, говорят, что для них наступило тяжелое время: рейсов нет, машины стоят на парковках, а в бюджете пробел из-за того, что пассажиры массово обратились за возвратом билетов.

- Сразу все деньги вернуть невозможно, поэтому делаем отсрочку проезда, то есть даем билет с открытой датой проезда до конца года, - поясняет директор компании. - У меня процентов 70 сотрудников работали по договору подряда. Теперь их привлекать к работе не будем. А те, у кого наша организация была основным местом работы, написали на месяц за свой счет.

Директор говорит, что водители относятся к ситуации с пониманием, они знают, что аналогичная ситуация сейчас везде.

- По нашему рынку вирус бьет очень сильно. По прогнозам, границы откроют не раньше мая, значит, мы не выйдем из этого положения до конца августа или сентября, - говорит собеседник.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Спасательный круг - онлайн

Часть бизнеса в данный момент ушла в онлайн. Так, на дистанционное обучение перешли многие частные школы, курсы иностранных языков и даже клубы ЗОЖ.

- Мы по-прежнему загружены работой, поток клиентов упал всего на 10%, - говорит Мария, основательница клуба здорового образа жизни. - Для тех, кто опасается выходить из дома, мы предлагаем онлайн-тренировки, онлайн-марафоны стройности, вебинары по правильному питанию и так далее. С их организацией работы стало еще больше, чем раньше.

А КАК У НИХ?

В России все платежи по уже взятым кредитам малого и среднего бизнеса будут перенесены на полгода. Турфирмы и авиакомпании, а также другие представители пострадавшего от кризиса бизнеса получат налоговые каникулы. Малому и среднему бизнесу дадут квартальную отсрочку для выплаты налогов. В целом правительство РФ планирует выделить на поддержку бизнеса 4 млрд долларов. Обещают предоставить денежные компенсации и людям, которые попали на карантин.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что украинцы могут рассчитывать на кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, а также ожидать налоговых изменений.

В США Министерство финансов страны отложило сбор налогов для лиц и предприятий, пострадавших от коронавируса. В целом на реанимацию экономики Конгресс выделил более 2 трлн долларов. 500 млрд получит крупный и средний бизнес, 350 млрд дадут мелким предпринимателям в виде льготных кредитов. Финансово поддержат и простых граждан: около 300 млрд долларов направят на выплату пособий тем, кто из-за вируса потерял работу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В конце прошлой недели на проблему обратил внимание Александр Лукашенко.

- Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси, - цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Президент уверен, что пока ситуация не является проблемной в Беларуси, однако негативные тенденции уже намечаются:

- Это только начало. Но может быть хуже. Выкинуть людей проще. Карманы деньгами набиты, особенно у строителей: на квартирах заработали. Сейчас он людей выкинет и эти деньги будет тратить на себя, а потом придет и скажет: я же рабочие силы могу восстановить, но дай мне или дешевый кредит, или субсидию из бюджета. Пусть последним поделятся, но людей на улицу не выкидывают.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

В Беларуси без работы могут остаться 500 000 человек

Республиканская конфедерация предпринимательства еще в середине марта направила правительству предложения по снижению последствий кризиса: от введения налоговых каникул до дедолларизации ставок аренды на землю.

- Если бизнесы закроются, кто их потом будет создавать? Ведь это рабочие места, налоги, инфраструктура. Правительство раскачивается очень медленно, как черепаха, - считает глава конфедерации Владимир Карягин. - А реагировать надо незамедлительно, так как удар на себе почувствовали тысячи малых и средних бизнесов. В Беларуси 2700 агроусадеб, которые из-за закрытия границ недополучат загрузку, 600 гостиниц, которые стоят сейчас пустые. Множество фитнес-залов, театров и других развлекательных заведений тоже сейчас лишились посетителей. Если меры не будут приняты, в малом и среднем бизнесе без работы останутся около 500 000 человек.

КТО ЕЩЕ ПОСТРАДАЛ?

Концертные агентства

Концерты и другие массовые мероприятия, запланированные на конец марта, апрель и май, отменены или перенесены на осень.

Турбизнес и аренда жилья

Турагентства, владельцы агроусадеб, предприниматели, которые сдавали туристам квартиры в посуточную аренду, лишились клиентов.

Реклама

Рекламодатели сократили расходы на рекламу, в итоге пострадают компании, которые зарабатывали за ее счет.

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