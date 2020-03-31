2020-03-31T12:30:07+03:00
Спорт
КП Беларусь

Дочка Домрачевой прониклась концертом БИ-2, сын Скардино засыпает под инструментальную музыку

Надежда Скардино делает зарядку на террасе и умывается снегом. Это профилактика ОРВИ [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Дочка Дарьи Домрачевой Ксения прониклась музыкой группы Би-2. Фото: instagram.com/dadofunДочка Дарьи Домрачевой Ксения прониклась музыкой группы Би-2. Фото: instagram.com/dadofun
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Биатлонный сезон из-за распространения коронавируса завершился несколько раньше обычного.

Дарья Домрачева, которая вместе с супругом провела первый год в качестве тренера сборной Китая, эти дни, похоже, проводит в Минске. По крайней мере, такой вывод можно сделать из геометки в публикации в Инстаграм. Олимпийская чемпионка показала, как ее дочка Ксения за завтраком прониклась музыкой группы Би-2.

dadofundadofun
Ожидая завтрака, Ксюша подлипла на концерт БИ-2, в сопровождении симфонического оркестра :) Прекрасное начало выходного дня. Наслаждаемся
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- Ожидая завтрака, Ксюша подлипла на концерт БИ-2, в сопровождении симфонического оркестра :) Прекрасное начало выходного дня. Наслаждаемся, - написала Дарья Домрачева.

В комментариях отметилась ее подруга, тоже Олимпийская чемпионка Надежда Скардино. Он рассказала, что ее сын Даниил тоже меломан:

- Даня под инструментальную музыку, на раз-два засыпает.

Еще в комментариях отметили, что песня БИ-2 «Полковнику никто не пишет» словно про нынешнюю ситуацию в мире, связанную с карантином и самоизоляцией:

«Большие города, пустые поезда... На линии огня пустые города…»

Сама Надежда Скардино недавно отметила день рождения. В Швейцарии вместе с супругом Мартиной Ягером.

«На свадьбе спросил у Бьорнадалена, мешает ли кольцо тренироваться»: муж Надежды Скардино - о жене и жизни

В Инстаграме она показала, как попробовала скитур:

skardinonskardinon
Скитур В прошлом году,я первый раз попробовала скитур и влюбилась Кто любит не только спускаться с гор ,но и устраивать челендж,подниматься на гору,в поисках красивейших пейзажей и просто сделать хорошую тренировку,рекоммендую
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- В прошлом году, я первый раз попробовала скитур и влюбилась. Кто любит не только спускаться с гор, но и устраивать челендж, подниматься на гору, в поисках красивейших пейзажей и просто сделать хорошую тренировку, рекоммендую. А кто любит спускаться не по накатанным трассам, в двойне рекоммендую. Тем более, как мне кажется, на этих лыжах на много легче спускаться, чем на обычных горных и интереснее,потому что, сам себе можешь проложить маршрут. А это-ощущение полной свободы и почти никого на трассе. Конечно, сейчас говорить об этом, как никогда странно, в данной ситуации, но.... надеюсь, что следующая зима подарит всем много снега, свободы передвижения и главное, здоровье!

Еще Надежда сказала, что прошлый год был для счастливый. Ведь она стала мамой.

- Высматриваю, что там впереди. Прошлый год был просто супер даже лучше, чем я, наверное, представляла и мечтала! Моя подруга @ok_vinogradova сказала, это потому что, родные и близкие желали мне еще большего, чем я сама себе желала. Вот она, сила окружающей любви. Спасибо всем за поздравления и пожелания! Я вам тоже искренне желаю всех благ и отправляю вам свою любовь! - написала спортсменка.

Еще Скардино показала, как делает зарядку на снегу и умывается снегом.

skardinonskardinon
Всем,доброго и бодрого утра Закаляемся! В детстве,с родителями мы делали это постоянно,для нас не было чем-то необычным,побегать немного по снегу босиком! Мама считала,что это лучшая профилактика ОРВИ Вот решила вспомнить,что это такое надеюсь,снежок еще полежит на терассе а то,чего-то всего несколько секунд получается простоять,как-то по-дилетански,нужно потренироваться Мартин сказал,если снег растает,пойдёшь в речку
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