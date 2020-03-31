Дочка Домрачевой прониклась концертом БИ-2, сын Скардино засыпает под инструментальную музыку
Биатлонный сезон из-за распространения коронавируса завершился несколько раньше обычного.
Дарья Домрачева, которая вместе с супругом провела первый год в качестве тренера сборной Китая, эти дни, похоже, проводит в Минске. По крайней мере, такой вывод можно сделать из геометки в публикации в Инстаграм. Олимпийская чемпионка показала, как ее дочка Ксения за завтраком прониклась музыкой группы Би-2.
- Ожидая завтрака, Ксюша подлипла на концерт БИ-2, в сопровождении симфонического оркестра :) Прекрасное начало выходного дня. Наслаждаемся, - написала Дарья Домрачева.
В комментариях отметилась ее подруга, тоже Олимпийская чемпионка Надежда Скардино. Он рассказала, что ее сын Даниил тоже меломан:
- Даня под инструментальную музыку, на раз-два засыпает.
Еще в комментариях отметили, что песня БИ-2 «Полковнику никто не пишет» словно про нынешнюю ситуацию в мире, связанную с карантином и самоизоляцией:
«Большие города, пустые поезда... На линии огня пустые города…»
Сама Надежда Скардино недавно отметила день рождения. В Швейцарии вместе с супругом Мартиной Ягером.
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В Инстаграме она показала, как попробовала скитур:
- В прошлом году, я первый раз попробовала скитур и влюбилась. Кто любит не только спускаться с гор, но и устраивать челендж, подниматься на гору, в поисках красивейших пейзажей и просто сделать хорошую тренировку, рекоммендую. А кто любит спускаться не по накатанным трассам, в двойне рекоммендую. Тем более, как мне кажется, на этих лыжах на много легче спускаться, чем на обычных горных и интереснее,потому что, сам себе можешь проложить маршрут. А это-ощущение полной свободы и почти никого на трассе. Конечно, сейчас говорить об этом, как никогда странно, в данной ситуации, но.... надеюсь, что следующая зима подарит всем много снега, свободы передвижения и главное, здоровье!
Еще Надежда сказала, что прошлый год был для счастливый. Ведь она стала мамой.
- Высматриваю, что там впереди. Прошлый год был просто супер даже лучше, чем я, наверное, представляла и мечтала! Моя подруга @ok_vinogradova сказала, это потому что, родные и близкие желали мне еще большего, чем я сама себе желала. Вот она, сила окружающей любви. Спасибо всем за поздравления и пожелания! Я вам тоже искренне желаю всех благ и отправляю вам свою любовь! - написала спортсменка.
Еще Скардино показала, как делает зарядку на снегу и умывается снегом.
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