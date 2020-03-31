2020-03-31T12:50:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Минск остается самым недисциплинированным городом в СНГ по уровню самоизоляции от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные нового сервиса Яндекса
Геннадий МОЖЕЙКО
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Минск остается самым недисциплинированным городом в СНГ по уровню самоизоляцииМинск остается самым недисциплинированным городом в СНГ по уровню самоизоляцииФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Накануне Яндекс запустил новый сервис, который показывает индекс самоизоляции в разных городах России, Казахстана и Беларуси. Этот индекс - от 0 до 5 баллов. Самоизоляция - одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо мы справляемся с этой задачей, в Яндексе придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

«Комсомолка» сравнила индекс самоизоляции в Минске и городах России. Для чистоты эксперимента мы дождались времени, когда на территории всей России будет рабочее время (данные индекса обновляются каждый час), и взяли только те российские города, в которых не введен режим обязательной самоизоляции. Вот такие данные получились по состоянию на 11:00 минского времени:

Минск: 2,1

Владивосток: 3,0

Красноярск: 3,3

Хабаровск: 3,2

Пенза: 3,4

Самара: 3,4

Минск остается самым недисциплинированным городом в СНГ по уровню самоизоляции - даже среди тех городов, где нет режима обязательной самоизоляции.

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