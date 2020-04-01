2020-04-01T23:22:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Радуница в Беларуси: что делать, если нет возможности привести в порядок могилы близких людей?

На помощь придет социальный проект Ponmin.online, сотрудники которого уберут мусор, удалят сорняки, помоют ограду и памятник на могиле и предоставят фото результатов выполненных работ
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В Беларуси, как и во многих славянских странах, есть давняя добрая традиция: к Радунице и Пасхе приводить в порядок места упокоения родных и близких. И если у кого-то нет возможности по той или иной причине привести в порядок места захоронения близких людей, как того требует традиция, на помощь придет социальный проект Pomnin.online.

Случается, не у каждого из нас есть возможность навестить места захоронения родных и близких и привести их в надлежащий вид после зимнего периода, к Радунице и Пасхе: кто-то живет в другом городе или иной стране, у кого-то не позволяет здоровье, нередко в период Радуницы до кладбищ непросто добраться в силу транспортных проблем. Однако традиции и память требуют, чтобы уборка места захоронения близкого человека в период Радуницы и Пасхи была сделана.

Социальный проект Ponmin.online к Радунице и Пасхе проводит акцию: уборка, благоустройство и комплексный уход за местами захоронений со скидкой 50-65%. Единовременная уборка на стандартном месте захоронения включает уборку мусора и удаление сорняков, мойку памятника и ограды, полив цветов и других растений, экспертизу и рекомендации по реконструкции и благоустройству места захоронения. Все работы проводятся на профессионально высоком уровне качества, заказчику предоставляются фото места захоронения до и после проведения работ. Стандартная стоимость данной услуги составляет 115 руб., стоимость по спецпредложению - 40 белорусских рублей. Заказ можно сделать, не выходя из дома, онлайн, либо по телефону +375 (29) 678-22-88. Услуга осуществляется с заключением официального договора и доступна на всех кладбищах Минска и Минского района, а также на всех крупных кладбищах Беларуси.

Помимо указанных работ, место захоронения вносится в базу социального проекта Ponmin.online, где каждый может быстро, бесплатно и без лишних усилий найти места захоронения родных и близких. Внесение места захоронения в базу позволяет узнать его точную геолокацию и построить маршрут по интегрированным в базу картам, разместить фото ушедшего человека и некролог - то есть сохранить память об усопшем для потомков.

Следует заметить, что проект Ponmin.online абсолютно некоммерческий, все средства идут на социально значимые аспекты развития проекта. Деньги, вырученные за уборку мест захоронения по данному спецпредложению, пойдут на окончание оцифровки, то есть полного внесения в базу проекта, всех сохранившихся на территории Беларуси братских могил и воинских захоронений времен Великой Отечественной войны.

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Радуница в Беларуси: что делать, если нет возможности привести в порядок могилы близких людей?
На помощь придет социальный проект Ponmin.online, сотрудники которого уберут мусор, удалят сорняки, помоют ограду и памятник на могиле и предоставят фото результатов выполненных работ
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