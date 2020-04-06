Ремонт за $25 тысяч в минской сталинке: стены оголили до кирпича, шкуру волка купили в «Белпочте», а птицу - на барахолке в Париже

Сегодня мы в гостях у рантье Ольги Станевской в двухкомнатной квартире площадью 53 квадратных метра на улице Бобруйской, в двух шагах от железнодорожного вокзала. Хозяйка несколько лет успешно сдавала эту квартиру туристам, но сейчас, в период пандемии, решила перейти на долгосрочную аренду.

- Когда я покупала квартиру, она была в убитом состоянии, но мне понравилось это окно с закруглением в гостиной. И, конечно, месторасположение, - улыбается Ольга.

В квартире снесли стены: получилась квартира-студия.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Снесли стены в зале и кухне

Дизайнера хозяйка не привлекала - все продумывала сама. Первое, что сделала - убрала перегородки между залом и кухней. Получилась квартира-студия с одной спальней. Потолок с оригинальной лепниной был сохранен в зоне гостиной, а в коридоре и кухне слой потолка полностью сняли, и на нем стали видны кирпичи, из которых построен дом. По стенам проходит газовая труба - хозяйка решила ее не прятать.

- Мы оголили стены до родного кирпича и просто покрасили их белой краской. Это позволило визуально сделать квартиру просторнее, - рассказывает Ольга.

Квартира не перегружена громоздкой мебелью. В гостиной - бархатный диван от белорусского производителя, телевизор и электрический камин. На полу красуется ориентальный ковер, который Ольга привезла из Греции.

Ремонт обошел в $25 тысяч долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В этой квартире всегда тепло, но в межсезонье приятно зажечь камин, заварить имбирный чай и включить любимый фильм, - улыбается хозяйка.

Места для кухни здесь немного. На девяти квадратных метрах нужно было установить небольшой, но функциональный гарнитур.

- Как мы знаем, максимально продуманную мебель можно найти в «Икеа». Поэтому кухню заказали из Москвы. Сюда поместился и встроенный холодильник, духовой шкаф и посудомоечная машина стандартного размера. Правда, индукционная плита здесь автономная, в виде небольшого переносного прибора - тоже изобретение «Икеа». Оттуда же этажерка, которую я использую для хранения кухонной утвари, хотя она предназначена для прихожей, - рассказывает Ольга.

В спальне почти все из «Икеа», кроме белорусской кровати.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Необычную игрушку хозяйка купила в Литве.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Плюшевая шкура волка от «Белпочта».Фото: Павел МАРТИНЧИК

В прихожей - старинная брама

Все люстры в доме хозяйка купила в государственном магазине. Любопытно, как Ольга интегрировала светильники: например, ванную комнату украшает люстра и небольшой светильник в виде стрекозы, который продавался… в детском отделе! Тут же на раковине устроились две маленькие куколки. Подружек Ольга купила на ярмарке «Млын».

В квартире много любопытных деталей, которые создают атмосферу уюта. В спальне на ярко-красном винтажном кресле из «Икеа» сидит плюшевый волк, который съел бабушку из «Красной Шапочки». На полу - шкура волка из плюша.

Спальню украшают обои с изображением диванов и обоев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Когда-то гуляла по Барселоне и увидела в магазине трофеи животных: только они были не настоящие, а из плюша. Как я удивилась, когда нашла что-то похожее в интернет-магазине нашей «Белпочты»! Сразу заказала этого волка, - смеется хозяйка.

В прихожей над входной дверью Ольга повесила старинную резную деревянную браму. Она купила ее в одной из деревушек под Минском. На стенах в кухне - фотографии Америки 50-х, на подоконнике - металлическая птичка, купленная на барахолке в Париже, а в гостиной - картина белорусского художника из Жодино Сергея Савича «Птица счастья».

Над дверью деревянная брама, на стене картина Сергея Савича «Птица счастья».Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ванной светильники для детской комнаты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Элетрокамин включают в межсезонье.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кухню купили в "Икеа".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Этажерка, которую хозяйка использует для хранения кухонной утвари, хотя она предназначена для прихожей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На кухне светильник с вилками и ложками.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На подоконнике - металлическая птичка, купленная на барахолке в Париже.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Книга отзывов из советского прошлого.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Окна выходят на Центральный автовокзал Минска.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Ремонт обошелся в $25 тысяч долларов, в том числе:

Ремонт подъезда (2,5 этажа) - $1000

Кухня с техникой - $2000

Кровать -$600

Диван - $1300

Электрический камин - $50

Индукционная плита - $43

Куклы - $3

Шкура волка - $40

Светильник с ложками и вилками - $80