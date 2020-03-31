«Мы стараемся как-то карабкаться, чтобы люди получали зарплату. Тут у меня формула Трампа». Лукашенко об экономике во время пандемии коронавируса

31 марта Александр Лукашенко встретился с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. Говорили о ближайших президентских выборах, ситуации в экономике. Обсудили и коронавирус в Беларуси.

- Есть ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами. Не будем скрывать, это и политические вопросы - год президентских выборов. Самая большая проблема - это экономика. Тем не менее этот вопрос никуда не уйдет, - сказал президент. - Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают: не надо проводить. Меня всегда это настораживает. Как нас учили в советские времена: если вам из-за бугра что-то советуют, то вы сделайте наоборот. Я не исхожу из этой формулы, но всегда настораживает.

Напомним, шестые по счету президентские выборы в нашей стране должны пройти не позднее 30 августа.

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...ЭКОНОМИКЕ

По мнению Александра Лукашенко, самая тяжелая проблема сейчас в Беларуси - это ситуация с экономикой. Напомним, она страдает из-за пандемии коронавируса.

«Самая тяжелая проблема - это экономика, хотя мы и стараемся здесь как-то карабкаться, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали зарплату. Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать (обратился к американцам, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Так это американцы сказали, а нам что говорить? Нам надо работать и спасаться от этого кризиса как только можно».

...ПИКЕ ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

По словам президента, не надо сбрасывать со счетов различные вирусные болезни. Заболеваемость сейчас находится на пике.

«Как обычно, каждую весну наступает пик заболеваемости и потом идет падение». «Тем более мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз».

Президент добавил, что, борясь с распространением коронавирусной инфекции, нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи.

...ВИТЕБСКЕ

«Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область у нас всегда и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Сегодня там работает министр здравоохранения (Владимир Караник. - Ред.), я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы».

Оказывается, и сама Наталья Кочанова провела выходные на Витебщине.

«Вы у меня человек мужественный. Солдат такой, что и в выходные отработали в проблемном регионе, родной своей области».

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... СМЕРТИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Президент высказался о смерти актера в Витебске, у которого диагностировали коронавирус. По его словам, у мужчины были и другие сопутствующие заболевания.

«Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его».

... ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Лукашенко призывает поберечь пожилых людей.

«Не потому, что они старики, а потому, что у них иммунитет ослаб. И второе - у них букет болезней».

И заявил о том, что система здравоохранения в Беларуси способна справляться с теми вызовами, которые есть. В том числе на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

«У нас в сотни раз больше смертей от других болезней, чем от вирусов. Просто мы сконцентрировались все на этом. У нас есть больные и с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики, у нас есть просто люди, болеющие пневмонией, без всяких осложнений. И там смертей в сотни раз больше, чем от этого коронавируса».

Напомним, последние данные о заболеваемости COVID-19 были опубликованы 30 марта. Минздрав Беларуси опубликовал официальную статистику: за прошедшие сутки госпитализировано 110 человек, выписаны 144 пациента, в том числе те, кто контактировал с носителями COVID-2019. Еще 47 человек выписаны или ожидают выписки в ближайшее время. Раньше их тесты на коронавирус давали положительный результат, но после лечения и наблюдения врачей тесты отрицательные. Под наблюдением медиков остаются 105 человек. Таким образом, по подсчетам медиа на основе цифр Минздрава, в Беларуси на 30 марта зарегистрировано 152 случая выявления инфекции. При этом феномен Беларуси, касающийся ситуации с коронавирусом, обсуждают многие. Государства объявляют режим чрезвычайной ситуации, вводят жесткие карантинные меры, штрафуют за игнорирование самоизоляции. Все страны-соседки Беларуси закрыли свои границы, чтобы предотвратить расползание инфекции. Ситуация с COVID-2019 в РБ держат под контролем иначе. Карантин в Беларуси пока не объявляли, футбольные и хоккейные турниры не отменяли. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис в эфире передачи «Контуры» на ОНТ сообщила, что Беларусь противодействует распространению коронавируса на ранних стадиях. По ее мнению, страна хорошо справляется. Также у нас достаточно квалифицированных врачей и включены меры предосторожности для тех, кто работает. «Вы можете тестировать людей и изолировать их в больницах», - заявила представитель ВОЗ.

По информации belta.by и телеграм-канала «Пул Первого»