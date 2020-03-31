Этот огромный пожар в Беларуси вырос из пала травы! МЧС предупреждает, что сгореть могут и те, кто поджег

Весна для МЧС особенно горячая пора - люди начинают палить сухую траву, что чревато большими пожарами. На прошлой неделе спасатели сделали более 100 выездов за сутки - тушили пожары в экосистемах. Инспекторы в регионах пошли в рейды, чтобы предупредить, напомнить, предостеречь. Тем не менее, большие пожары все равно случаются.

Например, под Пинском несколько дней тушили болота и горящую траву около деревень в пойме Припяти. Сухая и ветреная погода дала огню расползтись. Полыхало так, что до Пинска долетали пепел и угли.

Так горели болота под Пинском - зарево было видно в городе. Фото: Фото: Василий Пошелюк, @vaska_pilot

– Палы не приносят никакой пользы, однако десятки людей каждый год бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя. Разбушевавшееся пламя трудно остановить и пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель или случайно оказавшиеся на месте пожара граждане. Работникам МЧС известны случаи не только когда на глазах виновников огонь перекидывался на постройки, но и когда из-за палов гибли люди, - информирует пресс-служба МЧС.

Пожар на сухой траве быстро расползается. Фото: Василий Пошелюк, @vaska_pilot

Против выжигания травы выступают и экологи. Из-за этого повышается кислотность почвы, уменьшается плодородность, гибнут насекомые и животные.

СКОЛЬКО СТОИТ ПАЛ ТРАВЫ?

За выжигание сухой растительности, травы, стерни и пожнивных остатков на полях в Беларуси могут оштрафовать по статье 15.57 КоАП. За палы, а также за непринятие мер по их ликвидации, придется заплатить от 270 до 1080 рублей.

Так делать не надо. Фото: МЧС

Разведение костров в неположенном месте по ст.15.58 КоАП наказывается предупреждением или штрафом на сумму до 324 рублей.

Уничтожение и повреждение торфяников и леса грозит уголовная ответственность.

КАК СЖИГАТЬ МУСОР ПРАВИЛЬНО?

Пускать пламя по земле не стоит в любом случае, но сжечь растительный мусор, который вы собрали в кучу, можно.

– Делать это нужно только в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы. Если ничего из перечисленного поблизости нет, вы готовы следить за огнем и под рукой есть огнетушитель или ведро с водой, значит, вы все делаете правильно, - советуют в МЧС.

Костер можно разводить на расстоянии от 10м от построек, 20м от леса, 30м от соломы. Гриль или мангал можно ставить на расстоянии минимум 4м от дома.

Весной чуть ли не каждый день из-за выжигания травы случаются пожары. Фото: МЧС

КАК ПОТУШИТЬ ПОЖАР НА ЗЕМЛЕ?

С небольшим возгоранием можно справиться своими силами. Погасить пламя можно связкой прутьев или веток лиственных деревьев, землей или песком, мокрой одеждой, плотной тканью. Огонь нужно как бы подметать - но не раздувать, а сбивать по кромке. Не оставляйте место возгорания до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова. Если пожар выходит из-под контроля, звоните 101 или 112.