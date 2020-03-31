2020-03-31T14:12:44+03:00
Досуг
КП Беларусь

Самое время поделиться теплом!

Самоизоляция – совсем не повод перестать радовать близких своим внимаем. Передавайте им приветы и теплые слова поддержки в программе «Час приветов и поздравлений». И они услышат их в прямом эфире радиостанции «Легенды FM»
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Каждый будний день с 13.00 до 14.00 присылайте свои поздравления, приветы, признания и пожелания через специальную форму на сайте legendy.by или в Viber на номер +375 29 257-88-88. А наши ведущие озвучат их, чтобы сделать день ваших родных чуточку приятнее.

А чтобы услышать их, настраивайтесь на нужную волну:

94,1 FM в Минске;

88,5 FM в Витебске;

98,3 FM в Солигорске;

96,8 FM в Жлобине;

98,7 FM в Лиде;

94,74 FM в Гомеле.

Или слушайте онлайн на сайте legendy.by.

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