Самое время поделиться теплом!

Каждый будний день с 13.00 до 14.00 присылайте свои поздравления, приветы, признания и пожелания через специальную форму на сайте legendy.by или в Viber на номер +375 29 257-88-88. А наши ведущие озвучат их, чтобы сделать день ваших родных чуточку приятнее.

А чтобы услышать их, настраивайтесь на нужную волну:

94,1 FM в Минске;

88,5 FM в Витебске;

98,3 FM в Солигорске;

96,8 FM в Жлобине;

98,7 FM в Лиде;

94,74 FM в Гомеле.

Или слушайте онлайн на сайте legendy.by.