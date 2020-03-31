КП Беларусь
Самое время поделиться теплом!
Самоизоляция – совсем не повод перестать радовать близких своим внимаем. Передавайте им приветы и теплые слова поддержки в программе «Час приветов и поздравлений». И они услышат их в прямом эфире радиостанции «Легенды FM»
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Каждый будний день с 13.00 до 14.00 присылайте свои поздравления, приветы, признания и пожелания через специальную форму на сайте legendy.by или в Viber на номер +375 29 257-88-88. А наши ведущие озвучат их, чтобы сделать день ваших родных чуточку приятнее.
А чтобы услышать их, настраивайтесь на нужную волну:
94,1 FM в Минске;
88,5 FM в Витебске;
98,3 FM в Солигорске;
96,8 FM в Жлобине;
98,7 FM в Лиде;
94,74 FM в Гомеле.
Или слушайте онлайн на сайте legendy.by.