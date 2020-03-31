2020-03-31T15:39:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Минобразования о работе школьных лагерей в Беларуси во время коронавируса: «Маленькие группы и никаких мероприятий вне школы»

Официального карантина в Беларуси нет, многих детей отправили "народную самоизоляцию", но школьные лагеря не пустуют
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Развлечения в школьных лагерях из-за коронавируса подкорректировалиРазвлечения в школьных лагерях из-за коронавируса подкорректировалиФото: Павел МАРТИНЧИК
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С 30 марта школьники на неделю ушли на каникулы. Традиционно при школах работают лагеря для младших классов. Обычно в школьный лагерь записывают детей, которых не с кем оставить дома. В школе с детьми занимаются педагоги.

- На прошлых каникулах наших детей из школьного лагеря часто водили на разные мероприятия: то в кино, то на выставку. Сейчас тоже будут? - обратилась с вопросом в редакцию мама школьника, который ходит в лагерь.

- Сейчас в школьных лагерях мы исключаем массовость, дети занимаются только в школах, собираются в маленьких группах, находятся в учебных классах, - прокомментировала изменения в связи с эпидемиологической ситуацией в стране пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая.

- Чем занимаются дети в школьных лагерях?

- С детьми занимаются педагоги: играют в развлекательные и интеллектуальные игры, проводят викторины - все, что необходимо для активного отдыха. В лагере дети и кушают, у самых маленьких есть сонный час.

- На мероприятия вне школы детей могут повести?

- Нет, сейчас детей не выводят ни на какие мероприятия вне школы. Учитываем всю ситуацию и соблюдаем санитарно-эпидемические нормы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В телеграм-канале Минобразования появилась информация о том, что с 28 марта по 4 апреля проходит «Неделя леса» - за эти дни планируется высадить больше 18 миллионов деревьев.

- Особый акцент делается на работе с подрастающим поколением. Присоединиться к «Неделе леса» может каждый, - написано в телеграм-канале. - Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании, а лесохозяйственные учреждения обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении.

В акции активно участвуют школьники, трудовые коллективы, госорганы. Планируем, что в этом году к ней присоединятся 35 - 40 тыс. человек.

- Это предложение, не приказ, - прокомментировала Людмила Высоцкая. - Участвовать будут только те, кто захочет. Скорее всего, это будут старшеклассники. С лагерями «Неделя леса» никак не связана: там в основном младшие школьники.

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