Акция «Не один дома»

Быть запертым в четырех стенах - то еще приключение. А быть запертым дома всей семьей - вообще тяжелый случай. Вы бродите по квартире, как тень отца Гамлета, и время от времени натыкаетесь на тоскующих домочадцев. И тут мы подумали: пора брать ситуацию под контроль! Объявляем акцию «Не один дома!».

Если вы родители маленьких детей, предлагаем вспомнить, что дети любят, когда им читают. Для ребенка книга - это билет в волшебный мир приключений, где живут герои сказок и популярные персонажи из любимых мультфильмов. А для взрослых - это путь к переменам, потому что чтение с детьми не просто полезно для душевного равновесия, оно помогает сплотить семью.

Что надо сделать, чтобы принять участие в нашей акции?

Позвоните с 1 по 20 апреля 2020 г. с 8-30 до 17-00 по телефону +375 (29) 125-92-60 и сделайте заказ.

Наша фея-консультант по имени Юлия поможет определиться с выбором книжек и журналов для детей и примет ваш заказ.

Юлия - фея-консультант по детским книгам.

При заказе детских книг и журналов на сумму от 35 рублей (включительно) – БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА наложенным платежом до вашего почтового отделения в любую точку Беларуси. Отправка всех заказов осуществляется в течение трех рабочих дней с момента оформления заказа.

ПОДАРКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, которые сделают заказ на сумму от 35 рублей, - БЛОКНОТ Васи Ложкина и ОТКРЫТКА с теплыми словами заботы о близких, например «Любимому сыну» или «Любимой дочке». А также ПОДПИСКА на май на «толстушку». Если вы и так ее выписываете, мы подарим подписку вашим родным или друзьям - просто сообщите их адрес.

БУДЬ В КУРСЕ!

При заказе детских книг и журналов на сумму, меньше 35 рублей – отправка заказа наложенным платежом по тарифам РУП «Белпочта» в любую точку Беларуси. Оплата заказа – при получении в почтовом отделении.

Юлия – фея-консультант по детским книгам

Звоните, поможем определиться с выбором: 8 (029) 125-92-60 (с 8.30 до 17.00)

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