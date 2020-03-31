2020-03-31T19:44:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Страна открыта, а мы – заперты: куда из Беларуси еще еще летают самолеты, ходят поезда и автобусы

До Парижа, Амстердама, Москвы и Стамбула теоретически можно добраться, но белорусам все равно выехать некуда
Геннадий МОЖЕЙКО
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В какие страны можно сейчас уехать из Минска?В какие страны можно сейчас уехать из Минска?Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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С 31 марта авиакомпания «Белавиа» полностью прекращает полеты в Москву - как минимум до 30 апреля. Таким образом, авиасообщение между Беларусь и Россией полностью прервалось. Также закрываются и рейсы в Казахстан - как минимум до 14 апреля. Срок запрета полетов в Украину продлевается до 24 апреля.

А куда вообще сейчас можно уехать из Беларуси? Если вы гражданин Беларуси – никуда: все страны-соседки закрыли свои границы. А если вы иностранец, то кое-куда еще можно.

Напомним, все иностранные авиакомпании от полетов в Минск отказались. В некоторые города пока летает «Белавиа». На ее карте географии полетов остались считанные города: Париж, Амстердам, Будапешт, Ганновер, Франкфурт, Вильнюс, Лондон и Стамбул. Все эти страны ввели запреты на въезд иностранцев, и ограничения на въезд своих граждан.

Напомним, до начала всей ситуации с коронавирусом «Белавиа» выполняла регулярные рейсы почти в 60 городов мира. Еще 23 направления были заявлены на летний чартерный сезон - 2020. Об убытках авиакомпании, основные маршруты которой пролегали в российские и украинские города, можно лишь догадываться.

В Москву иностранцам пока можно уехать на поезде. Их осталось два: «Калининград – Москва» и «Минск – Москва». Они ходят ежедневно. Цена билета из Минска в Москву – 91-91 рубль (плацкарт), 201-213 рублей (место в купе). Еще один ежедневный поезд ходит в Питер – «Брест – Санкт-Петербург», тоже ежедневно. Цена билета – 88 рублей (плацкарт) и 119 рублей (место в купе).

В другие страны поезда из Беларуси не ходят.

Международные автобусы тоже отменили:

- Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Финляндия, Россия, полностью закрыли свои границы для въезда иностранцам, - сообщается на сайте ECOLINES. - Рейсы автобусов ECOLINES в эти страны и из этих стран прекращены до дальнейших сообщений государственных институции.

- Италия, Испания, Швейцария, Дания, Австрия, Россия, Румыния, Эстония, Польша, Чехия, Украина, Словения, Молдова, Литва, Латвия, - сообщает оператор Infobus, который является агрегатором государственных и частных автобусных предприятий. – До 13 апреля продажа на все международные рейсы между данными странами закрыта.

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«Белавиа» полностью отменила рейсы уже в девять стран. Узнали, что с возвратом денег за билеты. На очереди – отмена авиасообщения с Россией, Грузией и Египтом

Улететь из Минска сейчас можно в 18 стран. Правда, в 17 из них действуют ограничения на въезд для иностранцев. Минский аэропорт в марте 2020 года опустел

«Обещала сидеть дома две недели. Буду ли? Как пойдет!»: кто и зачем прилетает в Минск и как их проверяют. Корреспондент «Комсомолки» встретил в аэропорту пассажиров, прибывших из разных стран, и узнал, у всех ли берут тесты на коронавирус [фото]

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