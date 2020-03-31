2020-03-31T15:02:01+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске с 2 апреля закрываются три кинотеатра - «Москва», «Октябрь» и Дом кино

На сеансы приходят считаные люди, остальные из-за коронавируса предпочитают смотреть кино дома
Оксана ОСПИЩЕВА
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В «Москве», «Октябре» и Доме кино фильмы демонстрироваться не будут.В «Москве», «Октябре» и Доме кино фильмы демонстрироваться не будут.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В марте столичные кинотеатры сократили число ежедневных сеансов, большинство оставило только пару вечерних, а с 2 апреля в «Москве», «Октябре» и Доме кино фильмы демонстрироваться вообще не будут.

Как рассказали нам в кинотеатре «Москва», скорее всего, он будет закрыт для любителей кино аж до 6 мая. В «Октябре» четкого ответа на вопрос о закрытии не дали, сказали, что «возможно и похоже на то», и предупредили, что, если минчане все же соберутся в кино 31 марта и 1 апреля, нужно перезвонить и уточнить, состоится ли сеанс, потому что, например, один из сеансов 30 марта в «Октябре» не состоялся, потому что в зал пришли менее 5 зрителей.

В Доме кино, который также будет закрыт 2 апреля, подчеркнули, что перед сеансом лучше перезвонить, потому что для 1 - 3 человек фильм показывать не будут, и почему-то добавили, что «бар не работает».

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