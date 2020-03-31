Жена белорусского хоккеиста - о курсах химиотерапии: «Стрижка показала, какой у меня красивый череп. Дети с интересом наблюдали»

В феврале Надежда Мелешко, фотограф, снимавшая семью Макса Коржа и супруга экс-хоккеиста минского «Динамо» и сборной Беларуси Дмитрия Мелешко рассказала, что у нее диагностировали рак молочной железы.

В своем Инстаграме она рассказывает и показывает, как проходит через это непростое испытание. Позади уже пять курсов химиотерапии. Ее волосы стали выпадать, она вместе с семьей решили их сбрить машинкой. Это и много другое она показала в видеоклипе: кадры сделали под песню группы «Пицца» «Без тебя жизни нет, я не могу найти».

nadyameleshko Однажды я потеряла телефон и была так рада, что мои фото и видео есть в инста), я просто могу их скопировать через Save bot и оставить на память. Поэтому иинстаграм, служит моим онлайнфото и видеоальбомом. О самом важном Берегите друг друга

«Представьте, что мама актриса, и она побрилась для важной роли!!! Очень важной»

Надежда пишет, как на стрижку отреагировали ее близкие:

- После 4-ой химии волос на голове оставалось уже немного, были большие залысины, выглядело это так себе. Даже Владик сказал: «Мама, побрейся уже!» Дима взял машинку и приступил к стрижке, дети с интересом наблюдали и показывали папе, где он пропустил и оставил волосы. Я была на позитиве и с воодушевлением приговаривала: «Все плохое уходит вместе с волосами». Когда мы закончили, мои мальчики сказали, что так намного красивее! Я тоже, подбодрив себя и их, сказала: «Представьте, что мама актриса и она побрилась для важной роли!!! Очень важной»

Надежда излучает оптимизм:

- И я полюбила себя такой! Правда! Я сначала очень боялась, что в каждом зеркале, увидев себя, я буду снова и снова пугаться и расстраиваться. Но нет! Эта стрижка показала, какой у меня оказывается красивый череп головы. И черты лица сразу стали более чёткие и выразительные! А ещё я узнала, что мне идут платки. И каре блондинки очень даже подходит. Ну или Вы меня в этом убедили! Мне настолько понравились эти фото лысика, что даже захотелось на аватарку поставить именно что-то из этой серии! Она призывает не стесняться:

nadyameleshko После 4-ой химии волос на голове оставалось уже немного, были большие залысины, выглядело это так себе Даже Владик сказал: Мама, побрейся уже!

- Я не стесняюсь своего рака и не боюсь говорить о нем! Возможно женщины, которые комплексуют, проходя этот путь... полюбят себя такими и не будут стесняться, а наоборот найдут плюсы, сделают крутую брутальную фотосессию! Мы же девочки и во всех ситуациях должны быть на высоте!

«Испытание, которое мы стойко проходим всей семьей»

Надежда уверена, что если бы жалела себя, то вокруг бы все приуныли:

- Это история. И пусть она грустная, но это часть нашей жизни, наше испытание, которое мы стойко проходим всей семьей Стараемся держаться на позитиве. Конечно, настрой идет от меня. Если бы я плакала и жалела себя, то и вокруг бы все приуныли))). Мамочке звоню и всегда говорю, что все у меня хорошо, лишь бы близкие не волновалась и были здоровы.

Впереди еще 11 курсов. химиотерапии.