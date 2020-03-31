2020-03-31T15:36:25+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси живая очередь на жилье медленно превращается в мертвую

В очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало года было почти 650 тысяч семей
Виктор ПАЖИТОК
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2,3 тысячи граждан въехали в 2019 году в арендное жилье2,3 тысячи граждан въехали в 2019 году в арендное жильеФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Национальный статистический комитет подвел итоги работы строительной отрасли Беларуси в 2019 году. За год получили жилье или улучшили свои жилищные условия 22,5 тысячи семей, из них 14,6 тысячи - очередники. В числе тех, кто справил новоселье, 7,8 тысячи - многодетные, 6,6 тысячи - молодые семьи. 2,3 тысячи граждан въехали в 2019 году в арендное жилье.

На начало этого года в очереди на жилье стояло 649,2 тысячи человек (семей). И если бы нынешние темпы строительства жилья сохранились, а очередь бы при этом не прирастала, то последняя нуждающаяся в жилье семья въехала бы в собственное жилье почти через 45 лет.

Всего в 2019 году в Беларуси построили 4061,9 тысячи квадратных метров. Больше всего - в Минской области: 1263,9 тысячи квадратов. В аутсайдерах - Могилевская и Витебская области. За год там построили 328,1 и 326 тысячи квадратов соответственно.

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