1 апреля распадается ОПЕК+, и это не шутка. Что будет с ценами на нефть и курсом белорусского рубля

Как известно, курс белорусского рубля зависит от корзины из трех валют: доллара, евро, российского рубля. Чем больше объем товарооборота на какую-то валюту, тем больше ее вес в корзине. Именно поэтому в нашей корзине российский рубль занимает 40%, а на доллар и евро приходится по 30%. Понятно, что если на торгах в России рубль падает к доллару и евро, то вслед за ним почти пропорционально дешевеет белорусский рубль. Курс российской валюты и ее устойчивость обусловлены рядом причин, самая важная из которых - стоимость российской нефти.

Снижение мировых цен на нефть, которое происходит на протяжении последних трех недель, повлекло за собой падение курса российского рубля, а вслед за ним - белорусского к доллару и евро. Причина падения мировых котировок нефти - разногласия внутри группы ОПЕК+, которые были озвучены еще 6 марта и привели к тому, что 1 апреля ОПЕК+ (Организация стран - экспортеров нефти) прекращает свое существование. Суть разногласий в следующем: Саудовская Аравия предлагала, во-первых, продлить действующее соглашение, которое предусматривало сокращение добычи нефти на 2,1 миллиона баррелей в сутки (300 тысяч баррелей из которых приходятся на Россию); во-вторых, дополнительно сократить нефтедобычу еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Россия эти предложения отвергла, в ответ саудовские нефтедобытчики Saudi Aramco объявили о наращивании объемов добычи нефти и о максимальных за 20 лет скидках.

На протяжении последних недель нефть дешевела, поставив как минимум два печальных рекорда: так, баррель российской нефти Urals в пятницу, 27 марта, подешевел до минимального значения с июня 1999 года - 16,2 доллара за баррель. Цена нефти марки Brent на биржевых торгах 30 марта упала до 22,58 доллара. Это минимальная цена с ноября 2002 года. Дальше - эффект домино: если 6 марта доллар на Мосбирже торговался по 68 рублей, а евро - на отметке 80 рублей, то к 30 марта курс доллара вырос до 80 рублей, евро - до 88 рублей. Белорусский рубль тоже просел: если 6 марта курс доллара и евро составлял соответственно 2,36 и 2,49 белорусского рубля, то на торгах 31 марта цифры были следующие: доллар - 2,58, евро - 2,84 белорусского.

Итак, ОПЕК+ официально распадается, все обязательства стран по сокращению нефти снимаются, а значит, поставщики могут добывать и продавать больше нефти. Это, в свою очередь, может вызвать еще более существенное удешевление нефти, а вслед за ним - падение российского и белорусского рубля.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В ближайшие месяцы нефть вряд ли подорожает»

- Рынки знали о развале сделки ОПЕК+ после заседания группы, которое прошло 6 марта. Потом был ряд заявление, в первую очередь Саудовской Аравии, об увеличении производства и экспорта нефти. Эти заявления и намерения вызвали падение нефти. Дальнейшая динамика цены нефти будет зависеть от новых, на сегодняшний день неизвестных факторов, - считает старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. - Если кто-то будет продолжать наращивать производство и продажу нефти, то цены на нее будут падать. Сейчас обсуждаются договоренности о стабилизации рынка с США. Если будут движения в этом направлении, нефть будет постепенно расти. Однако в ближайшие месяцы ее стоимость вряд ли вернется даже к показателям начала марта, потому что, кроме роста предложения на рынке, есть еще снижение спроса на фоне повсеместных карантинов. Поэтому, как ни регулируй предложение, спрос будет расти только тогда, когда закончатся истории с коронавирусом, карантинами и самоизоляцией, то есть когда экономики начнут восстанавливаться.

- А когда этот процесс может начаться?

- Оценки разные: через три месяца, через полгода или даже год. Мое мнение: устойчивый рост спроса вряд ли начнется раньше чем через полгода. Позже - вполне возможно, раньше - вряд ли.