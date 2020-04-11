«Я знаю день своей смерти. И не делаю из этого трагедию - есть больше года»: как белоруска находит силы бороться с онкологией

Жанна оказалась моей соседкой по больничной палате в отделении пульмонологии. Я буквально лишилась дара речи, когда эта красивая позитивная женщина, тяжело дыша, но предельно спокойно сказала на первых минутах знакомства: «У меня проблемы с капельницей - вены сожжены химией… Онкология. Четвертая стадия, метастазы… Знаю, что немного осталось, но я еще поборюсь! Вот вылечу только пневмонию».

Ее оптимизм был настолько впечатляющим, что я решила вынести наши разговоры за жизнь за стены больничной палаты.

- В 2006 году я сделала себе «подарок» к 8 Марта - собиралась на корпоратив, принимала душ и случайно нащупала в груди небольшую горошину. Показала сначала терапевту, она направила к онкологу… Говорят, когда у людей находят рак, первый вопрос: «За что?» У меня такого не было. Состояние ступора было. Может, это и помогло моей психике не сбрендить, - рассказывает Жанна. - Страшно? Нет, не было. И мой одногруппник, у которого мама умерла от рака груди, вовремя оказался рядом с правильными советами: не беги к бабкам - только к врачу, не лечись всякой ерундой вроде мухоморов. Я сжала зубы, решила, что болеть не хочу.

«Некоторые женщины страшно паникуют из-за удаления груди. Меня это не напрягало»

- Говорят, что рак - болезнь наследственная. У вас в роду это было?

- Нет. Когда позже я и мои близкие родственники сделали генетический анализ, оказалось, что только у меня есть тот самый «ломаный» ген, с которым риск рака груди очень высокий. Что было до этого? В первом браке родила девочку с врожденным пороком сердца. Мне в роддоме сказали, что можно даже не оформлять ребенка - он не протянет и три месяца. Но, слава богу, дочка прожила 2 года 18 дней. Мы даже в Москву ездили, пытались прооперировать... А потом я вышла второй раз замуж, очень хотела детей, но ничего не получалось. В 33 года решилась на ЭКО. Начали гормональную стимуляцию. Но, как потом выяснилось, мне не было проведено как положено обследование. До самого ЭКО так и не дошло, на яичнике появилась киста. А через несколько лет - рак груди…

- Как муж это пережил?

- Я ему честно сказала: у меня рак. Я не знаю, останусь с грудью или нет, и вообще, что как будет. Ты можешь уйти сейчас, и я на тебя не обижусь. Насильно никого не привяжешь, не заставишь. Потом у тебя такого выбора не будет. Он потом рассказывал, что ему было тяжело от того, что я в него не поверила. И мы до сих пор вместе. 22 года. Он очень переживает, но гордится мной: «Ты у меня борюсик!»

- А грудь после операции у вас все-таки осталась? У вас такая фигура прекрасная, все так гармонично…

- После первой операции удалили только один сектор. Была химия, которую организм переносил очень тяжело. Спасибо врачу, который меня лечил в Боровлянах - все эти лекарства перепроверили, оказалось, что на некоторые из них у меня страшная аллергия, на часть из них - ноль чувствительности. Сейчас мне этого так не хватает: чтобы перед химией все-таки проверить, как организм на них реагирует... Потом я спокойно жила 9 лет, пока на УЗИ не обнаружили опухоль там, где были швы. В этот раз грудь удалили полностью. Некоторые женщины страшно паникуют по этому поводу. Меня это не напрягало. Но к съемному протезу-вкладышу надо привыкнуть. И подобрать его с первого раза не получится. Все зависит от производителя, и хороший протез, как и белье специализированное, с кармашком для вкладыша, стоит очень дорого - несколько сотен долларов. «Француженка» прекрасна, но денег на нее не хватает, поэтому у меня «полька».

- На настоящую грудь протез похож хоть немного наощупь? С чем его можно сравнить?

- С чем? Потрогай сама! - Жанна решительным жестом достает вкладыш, который по форме и цвету - действительно как женская грудь. На ощупь мягкий и в меру упругий.

- Не самый дорогой, но хороший. Наши тверже намного. По сроку службы все индивидуально. Может и через год развалиться, а иногда ходишь 2 - 3 года без вопросов. Примерять обязательно надо. Я штук 10 вкладышей перебрала, чтобы он лег к груди как надо. Без него никак не обойтись. И некомфортно, и перекос мышц идет, и потом начинает болеть спина.

«Еще есть время пожить, что-то сделать, а не сложить лапки и ждать крематория»

- До 2019 года я работала. В строительной организации. Я проектировщик, инженер-электрик. Проектировала жилые дома и не только. Занималась любимым делом. Но когда вышла на работу после операции, заметила шараханье. Даже не выдержала: «Ребята, онкология - не сифилис и даже не насморк!» Но они даже чай не заваривали из одного чайника со мной… Кто был действительно друзьями - они остались. Если надо, и к маме в Молодечно меня отвозили, и в магазин могли сходить, холодильник забить продуктами. Врачи некоторые, мягко говоря, удивляли. Терапевт выслушивала меня только со спины. А невролог, к которому я в 2015-м обратилась с такими сильными болями в ноге, что спать не могла, просто выписала успокоительное. На рентгене ничего не увидели, а КТ показало метастазы в костях. Потом оказалось, что они и в печени, и в легких… И снова химиотерапия с тяжелыми последствиями: то пальцы перестаю чувствовать, то тошнит, то страшная тахикардия, одышка.

Я могу продолжать химиотерапию. Но этим могу просто убить свой организм раньше времени. Может, пока есть смысл остановиться, на тех же гормонах побыть и жить полноценной жизнью, сколько осталось?

- Никто не знает, сколько осталось…

- Я знаю день своей смерти. Он мне приснился, и я его отметила на календаре. И не делаю из этого трагедию - у меня еще есть больше года. Есть время пожить, что-то сделать, а не сложить лапки и ждать крематория. Когда ты стоишь у края могилы, понимаешь, что столько интересного кругом, а ты видел только дом - работа - дом… Когда я заболела, начала ездить по святым местам - Иерусалим, Дивеево, Жировичи. С племянником на концерте Меладзе была недавно. Начала играть в Lords Mobile (сетевая компьютерная игра. - Ред.).

- Игроки же, наверное, не церемонятся друг с другом? Не обижают?

- Могут наехать, - смеется Жанна. - Могут и обматерить. Я тогда прошу: «Мне вообще-то 54 - потише на поворотах». Они удивляются: «Ого!» Мне эта игра интересна как способ отвлечься и как общение. Иностранцы в восторге, что взрослая женщина играет, да еще из Беларуси, о которой они даже не знали до сих пор.

«Собаки - это моя отдушина. Когда тебе есть о ком заботиться, это немножко сдвигает твои мозги»

Есть у Жанны и более серьезные увлечения, которые помогают не чувствовать себя совсем вычеркнутой из жизни после того, как ей дали первую нерабочую группу. Она делает украшения, четки для церкви, учебные пособия для занятий по методике Монтессори.

- Я прихожанка храма Благовещения пресвятой Богородицы. Недавно была на службе, когда наш батюшка, весь храм молились за меня - это многого стоит, - голос Жанны задрожал, на глазах впервые появились слезы. - Когда я прихожу туда, иногда совсем чужие люди интересуются, как мои дела, как самочувствие. И ты понимаешь, что не только болезнь есть, а много хорошего. Четки, которые я делаю из бусинок - это моя посильная жертва храму, который строится возле метро «Могилевская».

Четки, которые делает Жанна, - это ее посильная жертва храму. А теперь и мой оберег...Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Я люблю жизнь, я радуюсь жизни. Утром проснулся - уже радость. Дошел до туалета, тебя не тошнит - вообще красота. В больницу попала с воспалением - это лучше, чем с жидкостью в легких. Собака пришла, лизнула в щеку - радость…

Когда в 2006 году я лежала в больнице, к одной женщине приехала дочка с маленькой собачкой. И она смотрела на хозяйку такими влюбленными глазами! Я сказала себе: «Я выцарапаюсь. У меня будет такой зверь». Так у меня появилась моя Улька, русский тойтерьер. Умница, свет в окошке. Когда мне плохо - она рядом. До того как я попала на повторную операцию, у нее тоже нашли рак груди, вырезали. Я увидела ее анализ крови - у меня был такой же, один в один. В прошлом году она умерла, и мои друзья сказали, что Уля забрала на себя часть моей болезни…

Домашние питомцы - это настоящая отдушина для Жанны. Фото из личного архива.

Сейчас у меня две такие собаки. Это моя отдушина. Когда тебе есть о ком заботиться, это немножко сдвигает твои мозги.

Я с удовольствием, когда есть возможность, с девчонками своими встречаюсь, с родными. У племянников есть дети, я очень их люблю. Помогаю как могу - что-то сошью, свяжу. Жизнь продолжается.