«Полицай поднял винтовку, и я закричала: «Дядечка! Не убивайте нашу маму!»

«Для моего отца, Адама Васильевича Бычени, война началась задолго до прихода немцев. Призванный в армию, он освобождал Западную Беларусь. В Финляндии штурмовал линию Маннергейма. В начале Великой Отечественной отца не вызвали в военкомат. В райкоме партии ему сказали: жди, в определенное время к тебе придут нужные люди.

И вот они пришли. Потом я узнала, что это был Василий Иванович Козлов, работавший до войны в нашем районе парторгом колхоза, директором машино-тракторной станции. В тыл его, уже секретаря обкома КПБ, направили для организации партизанского движения. Отец отвел его в деревню Крушники к подпольщице Любови Стешиц. Потом переправил туда других партийных активистов. Члены обкома прятались на сеновале, в лесу в шалаше, откуда и уходили на встречи с надежными людьми. Однажды после дальней дороги они, уставшие, так уснули, что не заметили, как заполыхал шалаш. Выскочили из огня, в чем были. Сгорели документы, продукты, одежда. И Любовь Никитична из своих лоскутов шила мужчинам довольно экзотические одеяния…

Для Адама Бычени (крайний справа) война началась задолго до прихода немцев. Фото периода конца Советско-финской - начала Великой Отечественной войны.

Позже, когда отец в очередной раз с ценной информацией появился в партизанском штабе, Василий Иванович оторвал от купола парашюта солидный кусок ткани. И сказал: передай жене и дочери в благодарность за помощь. Мне из той ткани сшили платье.

Но щеголять в обновке приходилось редко. Прополка огорода, сбор ягод, грибов - надо было выживать. А когда немцы приближались к деревне, все жители уходили на островки, зеленевшие среди топких болот. Иногда приходилось пробираться в грязи выше колен. В семье шестеро детей. Мне, старшей, - четырнадцать, младший - в пеленках. Кое-кого из ребятишек брали на плечи соседи. На случай, если кто-то потеряется, мать каждому из нас на спину цепляла узелок с куском хлеба, луковицей. Воды не хватало, приходилось пить ржавую болотную жижу, пропущенную через ткань. Нередко гитлеровцы с полицаями останавливались от нас в сотнях метров. И островок замирал. Если младенец закричит, его могли забросать постилками, подушками… Некоторые семьи возвращались с болота, а вместо домов - пепелища.

Война обнажала сущность людей: один становился героем, а другой - предателем. С приходом немцев шофер Логвин Долматович, возивший руководство района, стал одним из руководителей местной полиции. Злой, кровожадный, он, говорили, не садился обедать, если не застрелит человека… Убить коммуниста - значит выслужиться перед гитлеровцами. Этот изверг устроил настоящую охоту на отца…

Однажды, перевернув все в доме и не найдя отца, Долматович поставил мать к стенке. Достал пистолет:

- Сознавайся, где твой муж? Считаю до трех…

Один из полицаев поднял винтовку, клацнул затвором… Я бросилась на ствол, закричала:

- Дядечка! Не убивайте нашу маму!

Что было сил, кричали четверо детишек на печи, один - в колыбели… И в этот момент в дом вошел пожилой немец. Зло прикрикнул на Долматовича. Выгнал его и полицаев из дома. Присел за стол. Попросил:

- Дай, матка, млеко!

Мать дрожащими руками налила молока. Немец посмотрел на печь, где малолетки не могли унять рев. Вытер глаза, похоже, вспомнил своих детей… И посоветовал маме:

- Пускай соседи подпишут бумагу, что твой муж не в партизанах, а мобилизован на фронт. И отвези ее в комендатуру…

Мама так и сделала. Вернулась из комендатуры довольная. Оказывается, там как раз дежурил Шульц, до войны работавший в соседней деревне кузнецом. Добросовестный, общительный немец был близко знаком с нашей семьей. Конечно, он знал, где находится отец. Сказал маме: «Все документы, компрометирующие Адама, я уничтожу».

Так во время гитлеровской оккупации два немца спасли от гибели нашу семью. А Долматовича партизаны уничтожили. Погрузив на телегу, труп возили по деревням, показывали крестьянам: этот изверг больше не будет лить кровь…»

Ефросинья Адамовна КУЧИНСКАЯ, д.Махновичи Солигорского района. Записал брат Владимир БЫЧЕНЯ.

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