2020-04-01T23:22:18+03:00
Общество
КП Беларусь

«Алкоголь не защищает от коронавируса! А подавляет иммунитет»: врач-нарколог расстроил тех, кто на самокарантине

Зато министр здравоохранения рассказал, когда спирт может быть полезным
Раиса ЮДИНА
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Для окисления алкоголя организм расходует практически все свои ресурсы. Фото pixabay.comДля окисления алкоголя организм расходует практически все свои ресурсы. Фото pixabay.com
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Вы тоже заметили, что количество алкоголя в корзинах покупателей в магазинах увеличилось? Кроме того, люди пересылают друг другу в чатах ссылки на комментарии неких специалистов, которые утверждают, что алкоголь помогает противостоять коронавирусу и что, например, прихожанам Русской православной церкви, желающим причаститься, для профилактики стали наливать больше кагора.

А может, и правда в этом что-то есть? Разбираемся в этом с помощью Сергея Молочко, завотделением Минского городского наркологического диспансера.

- Сергей Михайлович, есть версия, что люди, употребляющие алкоголь, тем самым защищают себя от коронавируса. Объяснение: алкоголь выделяется из организма в том числе и с дыханием, а значит, когда человек пьет, то в легких у него находится достаточно высокая для вируса ингибирующая концентрация алкоголя, чтобы этот вирус разрушить. Как вам такое?

- Это не так и это нигде не подтверждено. А факт, что алкоголь может отрицательно влиять на иммунную систему, подавлять иммунитет - давно доказан. Иммунитет связан с большим количеством витаминов и минеральных веществ, которые поступают в организм человека. Для окисления алкоголя организм расходует практически все свои ресурсы, а на остальные процессы уже что осталось, то осталось. Поэтому, увы, тут даже близко ни о какой пользе нет речи.

- Может, алкоголь помогает хотя бы психологически пережить стресс?

- Нет. Напротив, алкоголь делает человека менее бдительным. А это недопустимо, учитывая, что вирус легко передается контактным путем.

От спирта все же польза в профилактике коронавируса есть. Но без употребления внутрь. Об этом рассказывал на одной из пресс-конференций министр здравоохранения Владимир Караник:

- Когда мы говорим, что алкоголь помогает в борьбе с вирусной инфекцией, мы имеем в виду протирать руки, а не проспиртовывать весь организм. 84-процентный раствор спирта вирус убивает мгновенно, 40-процентный убивает также, но только для этого больше времени надо.

- Употребление алкогольных напитков в качестве меры профилактики - это абсолютно не действенный метод, - согласен и представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

КСТАТИ

Алкоголь пагубно воздействует на сердечно-сосудистую систему. А при повышенной температуре, когда частота сердечных сокращений увеличивается, алкоголь может вызвать тахикардию и аритмию с угрозой для жизни.

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