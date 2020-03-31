«Парнишке-киномеханику удалось взорвать кинотеатр с немцами»

«Уважаемая профессия была киномеханик, особенно на селе. Все его знали, а многие пытались с ним подружиться. Были среди киномехаников и люди героические, совершившие подвиг во время Великой Отечественной войны.

В 1972 году я познакомился с Иваном Борисовичем Конопацким, работавшим старшим киномехаником в городском поселке Микашевичи. После той встречи директор киносети рассказал об этом человеке много интересного.

Родился он в 1923 году в Гомельской области, в Житковичском районе. После освобождения Западной Беларуси в 1939 году окончил курсы киномехаников. Оккупанты в начале оккупации Беларуси обязали Ваню работать киномехаником в кинотеатре - иначе в рейх на работы или поступай в полицию. Кино за плату в поселке Микашевичи для жителей было два раза в неделю. Немцы и полицаи фильмы смотрели бесплатно по другим дням.

Но молодого парня не покидала мысль о мести фашистам. В один из дней оккупации молодой комсомолец встретился с представителем партизанского отряда. Важным был для отряда этот паренек. Был у него пропуск для хождения за пределы поселка. Ему предложили принять участие в сборе сведений о железнодорожных немецких перевозках по станции Микашевичи, а потом - организовать взрыв кинотеатра с немцами. Парнишка согласился без колебаний.

По небольшим порциям, обмотав себя широким поясом, переносил он взрывчатку с хутора, где был партизанский отряд, к месту взрыва. Сколько мужества, какая смелость была у него, чтобы проносить ее на себе и при встрече с немецкими патрулями не выдать себя. Опасность обыска и разоблачения присутствовала постоянно. А это было не один раз. После многих проходов через немецкие посты взрывчатка была доставлена в кинотеатр.

Конопацкому в подвале кинотеатра удалось незаметно заложить взрывчатку, смонтировать к ней линию электропроводки. И это все делал неопытный взрывник. Взрыв в кинотеатре должен был состояться в день Великого Октября. Но тогда сеансы не состоялись. Немцы готовились к проведению операции наказания местного населения. 13 ноября 1942 года была сожжена деревня Ситницкий Двор вместе со всеми жителями, взрослыми и детьми. В кино немчура вместе с полицаями собрались 17 ноября на просмотр кинофильма «Танк в разрезе», привезенного из Германии. Час возмездия пробил.

Ивану Конопацкому удалось убежать с места взрыва. Его уход был зафиксирован постовым полицаем. Иван ушел в партизанский отряд, но его мама с братом были расстреляны. Всю жизнь горечь от этой утраты не покидала Ивана. Он винил себя, что не смог уберечь своих близких. До освобождения района от немецко-фашистских войск он находился в партизанском отряде. После войны Иван был назначен руководителем кинофикации Ленинского района. Из неисправных автомашин сумел оборудовать две автокинопередвижки для обслуживания сельских населенных пунктов. После строительства в поселке Микашевичи кинотеатра работал старшим киномехаником. Женился. Родились у него две дочери и сын. Умер геройский парень, Иван Борисович Конопацкий, 16 января 1974-го в возрасте 51 года. В память о его подвиге на здании, в котором был проведен взрыв, установлена мемориальная доска».

Александр Николаевич ШИМАНСКИЙ, бывший киномеханик и директор Пинского киновидеопроката.

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