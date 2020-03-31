«Избивали, выкручивали руки, чтобы сознался»: в Могилеве мужчин судят за убийство семьи, по которому они были оправданы

Могилевский областной суд продолжает слушать дело об убийстве, которое произошло 1 июня 2005 в деревне Большая Мощаница Могилевской области. Тогда в своем доме была убита 48-летняя Анна Суша, ее 53-летний сожитель Федор Тельманков, 27-летняя дочка Анны Инна Пивоварова с 22-летним сожителем Андреем Леончиком и двое детей, 7-летний Дима и 6-летняя Наташа Пивоваровы. Семья переехала в деревню за несколько дней до трагедии, продав свою квартиру в райцентре.

В Могилеве идет судебный процесс по делу об убийстве 15-летней давности.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это дело уже рассматривали в суде в 2007 году - тогда обвиняемых Павла Павлюченко, Сергея Юшкевича, Николая Ракутина, Геннадия Соловьева, Александра Клебчу оправдали.

В октябре 2018 года Верховный суд отменил оправдательный приговор. А в ноябре прошлого года парней снова задержали, у следствия появились новые доказательства, в том числе результаты запаховой экспертизы.

Потерпевший Павел Пивоваров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За решеткой оказались Николай Ракутин, Геннадий Соловьев, Павел Павлюченко и Сергей Юшкевич. Дело Александра Клебчи выделили в отдельное производство. По версии обвинения, озвученной в суде, обвиняемые хотели напоить семью и забрать деньги, которые те выручили от продажи квартиры в райцентре. Но после того как все пошло не по плану, убили всех шестерых. Свою вину все четверо не признают. Если их признают виновными, им грозит наказание вплоть до смертной казни.

Присутствующих в зале старались рассаживать через одно сиденье.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Поначалу были сомнения, что риелтор говорит правду, - сейчас уверен, что он не виноват»

Во вторник, 31 марта, первым допрашивают потерпевшего Игоря Сушу - он сын убитой Анны Суши и брат Инны Пивоваровой. Когда произошло убийство, он отбывал наказание в колонии, о смерти своих родных узнал только после освобождения. Суша рассказывает о своем приезде в Большую Мощаницу:

- Все было в крови. Глаза закрываешь - смотреть не хочется. Честно сказать? Я сломался, тупо пил. Я даже жить не хотел - остался один на всем белом свете. Сестра была единственная, любимая. Племянники - как мои дети.

Идея продать квартиру в Белыничах и переехать в дом принадлежала Игорю. Кто-то посоветовал обратиться к человеку по фамилии Степанов - Игорь Суша знал его как риелтора. Его мама переехала в дом, когда он был в колонии.

Обвинение в суде поддерживает представитель Генпрокуратуры Дмитрий Лутов и гособвинитель Дмитрий Зубринович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сколько денег семья получила за продажу трешки в райцентре и получила ли вообще, он точно не знает. Потерпевший рассказывает, что к нему в колонии приходил сотрудник тюрьмы, который предложил подписать бумаги о том, что он не возражает против продажи квартиры. Кто это был, ставил ли этот человек какую-то печать на документы, потерпевший не знает.

- После освобождения встречался с риелтором, поначалу у меня были сомнения, что он говорит правду. Сейчас я на 100% уверен, что это не он. Он был под следствием, его обрабатывали. Есть хоть одно доказательство, крупиночка, что это он?

- Когда вы приехали в Большую Мощаницу, видели размер комнатушек, этой кухоньки, фанерные стены, состояние построек. Соответствует ли то, что вы видели, по стоимости квартире, которую получил Степанов? - уточняет адвокат обвиняемого Соловьева.

- С учетом задолженности, которая была по квартире, - да, - считает потерпевший.

- Вам известно, что Степанов подобными действиями занимался регулярно (речь о покупке и перепродаже квартир) и имеются решения судов на этот счет? - уточняет адвокат.

- Нет.

Если обвиняемых признают виновными, им грозит наказание вплоть до смертной казни.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Позже потерпевший рассказал, что «пол-Белынич говорили, что Степанов занимается мошенничеством». Но Игорь Суша уверен, что виноваты в убийстве обвиняемые, в том, что риелтор ни при чем, он окончательно уверился после того, как задержали мощаницких парней.

- Вам известны факты фальсификации следственных органов в отношении обвиняемых, которые были установлены судом? Такой факт был, он отражен в приговоре в виде частного определения.

- Мне об этом ничего не известно.

Иск о возмещении морального вреда Павел Пивоваров подавать не хочет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дом, где произошло убийство, этой зимой сгорел. Потерпевший не знает, был ли это поджог и кто это сделал.

Среди вещественных доказательств, которые есть в деле, значатся топор, толкушка, ножи, молоток. Два топора, которые продемонстрировали в суде, Суша узнал, хотя один из них нашли дома у другого человека. Показали потерпевшему и толкушку со следами крови - ею, считает обвинение, тоже наносили удары. Потерпевший говорит, что эта толкушка похожа на ту, которая была в его доме, но отверстие на ручке он не делал.

- Да магазинная эта толкушка! - возмущенно шепчут в зале родственники обвиняемых. - И чьи там следы крови?

Игорь Суша во время первого суда по этому делу в 2007 году заявлял иск и возмещении морального вреда. Сейчас он от иска отказывается, говорит, что деньги ему не нужны, только справедливость.

2 ноября 2007 года был вынесен оправдательный приговор в отношении всех.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мне сказали сознаваться - в чем, я не понимал»

После перерыва начался допрос обвиняемого Николая Ракутина. Он, Геннадий Соловьев и Сергей Юшкевич вместе учились с первого класса, потом вместе пошли учиться в ПТУ-217. Парни часто общались, в 2005 году втроем купили «Запорожец», «ездили к девчонкам».

Обвиняемый говорит, что убитых он не знал и даже никогда не видел, о том, что они недавно переехали в деревню, даже не слышал. Убийство произошло в ночь на 1 июня. 31 мая Николай вместе с мамой до 8 вечера сажал картошку, потом пришел домой, переоделся и пошел к Юшкевичу поиграть в приставку.

Обвиняемый Павел Павлюченко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чуть позже на улице у дома Юшкевича они встретили Павлюченко, Ракутин помог продать ему топливо - сделку решили отметить. Самогон купили у бабушки Павлюченко, выпить решили на веранде у Юшкевича.

- Выпили по чуть-чуть еще, Юшкевич сказал «ай, не буду, пойду» и ушел играть в приставку. Мы с Павлюченко еще немного выпили. Оставшийся самогон Павлюченко забрал, сказал, отдаст отцу. В 23 с чем-то я пришел домой, поел и пошел спать.

Утром Николай Ракутин отправился в соседнюю деревню по делам - там выпил со знакомым бутылку вина, вернувшись в Мощаницу, купил еще бутылку, выпил за углом со знакомым.

Задержали Николая на следующий день, 2 июня. Это произошло примерно в 10 утра, Ракутин в это время был в гостях у своего друга Юшкевича.

- Сергей у меня еще утром спросил, слышал ли я новости, что в деревне убийство произошло. Его мать утром выгоняла коров и узнала.

- Потом в дом зашли сотрудники правоохранительных органов, спросили Юшкевича: «Можно тебя на минутку?». Потом меня забрали, посадили в автобус и поехали, сказали, что мы побудем свидетелями. Нас привезли к тому дому, где произошло убийство, потом отвезли в Белыничи.

Обвиняемый Николай Ракутин.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большая часть рассказа Николая Ракутина посвящена тому, что происходило с ним сначала в ИВС, потом в СИЗО. Он говорит, что показания из него выбивали силой, называет фамилии оперативников.

- Когда привезли в РОВД в Белыничах, сразу стали задавать вопросы, я не успевал отвечать. За это били оплеуху. В течение трех минут я оказался на полу от удара. Мне говорили сознаваться - а в чем, я не знаю. Одни сотрудники вышли, зашли другие. В комнате было не меньше трех-четырех человек одновременно, задавали по два-три вопроса сразу. Когда я заезжал в Могилев на ИВС, там зафиксировали, что у меня избито плечо. На лице ничего не было - они били так, чтобы ничего не было видно.

По словам Ракутина, насилие применяли не только сотрудники милиции.

- Один раз пришел Ильянов (бывший председатель Белыничского райисполкома), сказал, дайте с ним поговорить. Сразу говорил, потом начал избивать, выкручивал руки. Брал книжки из сейфа и бил по ушам, по голове, по плечам. Оскорблял, угрожал, говорил, что нас все равно посадят, - продолжает Ракутин.

Обвиняемые Сергей Юшкевич (справа) и Геннадий Соловьев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Адвокат на это отметил, что Ильянов неоднократно был судим.

Сколько дней Ракутин провел в ИВС, он не помнит.

- Для меня казалось, что это вечность. Я опасался за свою жизнь, что посадят ни за что.

Сокамерники посоветовали написать явку с повинной о том, что пил водку в тот день. Я написал, но сотрудники сказали, мол, так не пойдет, и продиктовали новый текст. Сначала я сознался в краже, потом - во всем остальном. Когда я сознался, насилие перестали применять.

Обвинение считает, что именно Павлюченко дал указание Соловьеву и Клебче убить детей, которые в тот момент спали.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй раз, в 2018 году, Ракутина задержали на работе. Накануне он узнал от сестры, что приговор суда отменили. Соловьев в разговоре по телефону сказал, что «нашли какие-то запахи».

- Повалили на землю, заломили руки. Мешок на голову - и поволокли по деревне. Закинули в машину на пол, и так я ехал до РОВД. Там сказали: «Совет тебе - начинай говорить прямо сегодня». Раз семь может ударили под бок, чтобы я стоял на коленях.

Допрос обвиняемого продолжится завтра, 1 апреля, в суде объявлен перерыв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«14 лет ждали наказания преступников»: скоро поступит в прокуратуру дело о самом массовом убийстве в истории страны

Пятеро обвиняемых 11 лет назад были оправданы, но если сейчас их вину докажут - грозит суровое наказание. Родственники шестерых жертв ждали долгие годы (читать далее)

Суд в Могилеве по делу об убийстве 15-летней давности: за решеткой оказались те же люди, которых в 2007 году оправдали

Обвиняемые свою причастность к преступлению категорически отрицают (читать далее)