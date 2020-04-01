Спрос на аренду загородных домов вырос на 30%

В этом году дача - это не просто место, где можно вырастить картошку с помидорами. Теперь это еще и способ переждать пандемию коронавируса вдали от скоплений людей и, возможно, один из немногих вариантов летнего отпуска. Мы узнали, вырос ли в этом сезоне спрос на аренду и покупку дач и во сколько обойдется домик под Минском.

Фирмы арендуют загородные дома, чтобы работать на удаленке

- В этом году нас пока немного предложений дач в аренду, - говорит Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица». - Мы связываем это с тем, что часть собственников решили не сдавать свои дома, а пожить там сами в этот неспокойный период.

- Вырос ли спрос на аренду дач?

- По сравнению с первым кварталом прошлого года спрос увеличился на 30%. Кроме тех людей, которые обычно снимают дома для отдыха на лето, сейчас к нам обращаются и те, кто ищет место для самоизоляции за городом. При этом речь идет не о бюджетных дачах, а о домах повышенной комфортности, которые стоят от 500 долларов в месяц. Их арендуют как семьи с высоким доходом, так и организации, которые могут работать на удаленке. Мы считаем, что это связано с пандемией коронавируса - люди хотят меньше контактировать с окружающими, но при этом им нужно продолжать работу. Арендуя загородный дом, они могут находиться на природе и продолжать вести дела. За 500 долларов сегодня можно арендовать дом или облагороженную дачу площадью до 100 квадратных метров на расстоянии до 20 км от Минска. Это тот загород, который доступен для доставки – Боровляны, Колодищи, Раубичи, Цна, Ратомка, Тарасово.

- Изменились ли цены по сравнению с прошлым годом?

- В долларах цены остались прежними. Минимальная цена аренды дачи на сегодня - от 150 долларов. Это небольшой домик с печным отоплением и удобствами на улице на расстоянии около 20 км от Минска. Аккуратный дом со всеми удобствами будет стоить примерно 300 - 400 долларов в месяц. С учетом того, что курс изменился и в белорусских рублях цена увеличилась, многие люди оказались не готовы платить такие суммы за аренду. Ведь зарплату они получают в белорусских рублях. Поэтому мы советуем владельцам дач идти навстречу и немного снижать цены, если они хотят быстрее сдать свою недвижимость.

«Вода горячая, туалет приличный, все удобства, как в городе»

Мы посмотрели на сайтах объявлений, какие дачи можно снять сейчас в аренду под Минском. На сайте kufar.by предлагают домик в садовом товариществе в Дзержинском районе. «Дом с баней на природе, граничит с ручейком. Вокруг лес, тишь и благодать, в подарок - пение птиц», - рекламирует свою дачу хозяин. На картинках - небольшой домик с камином, ухоженным участком, газоном и цветником. Цена вопроса: в апреле и мае - по $200 в месяц, в летом - по $300.

«Сдается дача, пение птиц – в подарок». Такой домик весной можно арендовать за $200 в месяц, летом – за $300. Фото: kufar.by

На сайте realt.by предлагают дачу в Пуховичском районе в 30 км от Минска. «Дача в живописном месте. Вода горячая, бойлер, стиральная машина, туалет приличный, душевая кабина. Все удобства, как в городе». В доме есть холодильник, микроволновка, кабельное телевидение. На окнах - стеклопакеты. Есть большая веранда, участок 8,5 сотки, а вокруг дома - грибной лес. Пожалуй, это один из самых симпатичных вариантов, но и цена для белоруса со средней зарплатой слишком высокая: аренда дачи стоит $400 в месяц. Если арендовать ее с апреля по сентябрь, придется выложить $2400.

«Вода в колодце, туалет на улице»

Бюджетные варианты тоже можно найти, но и условия будут совсем другие. Например, за 420 рублей в месяц ($140) вам предложат «дачу без выпендрежа» из 80-х в садовом товариществе в 14 километрах от кольцевой. На фотографиях - обычный деревенский домик с печным отоплением, видавшей виды мебелью и порванными обоями. Удобства на улице. Хозяин пишет, что дому нужен мелкий ремонт, который возможен за часть выплачиваемых денег.

«Дача без выпендрежа» сдается за $140. Фото: realt.by

Тем, кто хочет найти дачу еще дешевле, нужно поискать варианты подальше от Минска. Вот, пожалуй, самый бюджетный вариант: дом в Молодечно за 150 рублей ($58). «Вода в колодце, туалет на улице. Можно заниматься огородом», - пишет хозяин. На фото - деревенский дом со старой мебелью и коврами. Площадь участка - 15 соток.

Самые ходовые дачи продаются по цене до $10 000

Если не удалось найти подходящую дачу в аренду, то, возможно, сейчас самое время для покупки? Мы узнали, за сколько можно купить домик с участком под Минском.

- Ажиотажного спроса на дачи в связи с пандемией нет, но наши сотрудники заметили, что дачников, работающих на участках, стало значительно больше. Это и правильно, для неработающих пенсионеров это лучший вариант самоизоляции, - рассказал Владимир Чернушевич, директор агентства недвижимости «Загородный дом и квартирный центр». - Сейчас есть другая тенденция: некоторые покупатели пытаются значительно сбить цену. Например, дача стоит 10 тысяч долларов, а они просят продать ее за 5, даже не глядя. Говорят: «Вы же понимаете - кризис, вирус, цены должны падать». Хотят получить дачу чуть ли не бесплатно. Но продавцы еще не привыкли к мысли о том, чтобы снижать цены.

По словам Владимира Георгиевича, сейчас продаются те дачи, у которых качество строения соответствует заявленной цене.

- Самый ходовой вариант - примерно от 5000 до 10 000 долларов. Это домик в садоводческом товариществе на расстоянии около 20 - 30 км от Минска, с удобствами на улице. Те, кто хочет купить дешевле, могут выбрать себе дачу и за $5000, но это будет домик, который «слепили из того, что было», дальше по расстоянию и, возможно, где-то на болоте. Такие варианты, например, есть в садовом товариществе «Шарик» - там большой кооператив и дешевые дачи.

А если вы хотите комфортный вариант - благоустроенную дачу с баней и санузлом в доме - нужно рассчитывать на цену от $20 000 до $30 000. За эти деньги можно купить дачу на расстоянии 20 - 30 км от Минска.

- Как думаете, будет ли расти спрос на дачи?

- Я полагаю, что в связи с пандемией многие для самоизоляции предпочтут дачу или загородный дом, в связи с этим и спрос вырастет, но незначительно.

«Дача построена с душой, продается только хорошему человеку»

Мы посмотрели, какие дачи выставлены на продажу на сайтах объявлений. Предложений о продаже здесь гораздо больше, чем об аренде.

Самые дешевые варианты можно найти и за 3 - 4 тысячи долларов, но в основном это печальные обшарпанные домики с прохудившимися крышами, которые, кажется, проще снести, чем отремонтировать.

Домик с прохудившейся крышей отдают за $3000 с торгом. Фото: realt.by

За $8000 можно купить двухэтажный кирпичный домик, внутри обшитый вагонкой, с печкой и проведенной в дом холодной водой. Туалет и душ - на улице. Расстояние - 25 километров от Минска.

За 11 - 13 тысяч долларов можно найти более ухоженные дачи с удобствами на улице.

За $18 000 выставлен на продажу трехуровневый дом в 9 километрах от Минска. «Построен с душой, продается только хорошему человеку», - пишет продавец. Дом обшит сайдингом, крыша - из шифера. За $21 000 можно купить деревянный дом, обложенный кирпичом, в котором есть санузел и горячая воды, в 18 километрах от Минска.