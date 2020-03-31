Что изменится в Беларуси с 1 апреля: увеличатся пенсии, подорожает учеба, сигареты и алкоголь

Итак, что нового ждет нас с 1 апреля - изменения, которые коснутся большинства.

Будет много выходных

В этом году большинство праздников выпало на выходные, так что отдыхать белорусы будут меньше, чем обычно. А вот большие выходные выпали не на май, а на апрель - 25 (суббота), 26 (воскресенье), 27 (понедельник) и 28 (вторник). Но уже в пятницу праздничный день - 1 Мая. Так что если кто-то может взять два отгула, то выйдет мини-отпуск в 9 дней, аж до 4 мая. При этом рабочий день с понедельника, 27 апреля, перенесут на субботу, 4 апреля.

В Беларуси появятся экспресс-тесты на коронавирус

1 апреля с первой партией гуманитарной помощи из Китая в Беларусь привезут более 2 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Кроме тестов нам передадут медицинские очки и дистанционные термометры.

- Сейчас появилось много экспресс-тестов - и китайского производства, и европейского. К сожалению, именно экспресс-тест, который делает анализ на коронавирус на основе анализа крови, сейчас проходит процесс валидации, уточняется степень его достоверности. Но мы уже заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов, которые будем размещать в приемных покоях, в других больницах. Поскольку этот метод требует забора крови, то понятно, что в аэропорту или на границе этого не сделаешь, - сказал министр.

Цена на сигареты очередной раз вырастут

Производители и импортеры табачных изделий ежемесячно декларируют максимальные розничные цены на сигареты. Как правило, они дорожают на несколько копеек с 1-го числа каждого месяца. С 1 апреля цены на табак поднимает «Беларусьторг». Сигареты Davidoff (Refine White, Refine Black), Bond Street (Blue Selection, Premium Special) подорожают на 10 копеек. Марки Davidoff (Classic, Gold, Gold Slims) прибавят в цене 15 копеек, а Pall Mall (Superslims Azure, Superslims Violet) - 20 копеек.

Всего же в 2020 году сигареты подорожают как минимум на 15% - такое повышение акцизов на табачные изделия заложено в доходной части республиканского бюджета.

Подорожает алкоголь…

Курс доллара и евро сейчас волнует белорусов не меньше, чем коронавирус. С 9 марта доллар подорожал больше чем на 20%, из-за этого рано или поздно вырастут цены на многие привозные товары. Первым подорожает алкоголь. Так, вино и крепкие алкогольные напитки для магазинов и заведений общепита уже в апреле подорожают на 15 - 20%, говорят импортеры. А кое-где и продавцы бытовой техники уже переписали цены с учетом выросшего курса.

…и аренда государственных площадей

С 1 апреля увеличится размер базовой арендной величины, исходя из которой, рассчитывают стоимость аренды помещений, которые находятся в государственной собственности. До 1 апреля она составляет 16,9 рубля, после - 17,85. Кажется, что увеличение небольшое, но представьте, что вы арендуете площадь под магазин в 200 метров квадратных. Тогда ваша аренда поднимется только за счет этой ставки на 200 рублей, и это в такое нестабильное для бизнеса время эпидемии.

…и обучение тоже

Некоторые вузы с 1 апреля поднимают стоимость обучения. Так, БГУИР поднял цены на 5 - 7% в зависимости от специальности, курса и формы получения образования. Учиться в Минском государственном лингвистическом университете тоже станет дороже. Например, учеба на первом курсе дневного отделения подорожает почти на 300 рублей.

Ветераны получат прибавку к пенсии

В апреле единовременные выплаты к 75-летию Дня Победы получат 19 тысяч белорусских пенсионеров - ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников военных действий и других пострадавших от войны.

- Экономика Беларуси сейчас не в лучшем состоянии, но про 75-летие Победы страна не забывает, - отметил замминистра труда и соцзащиты Александр Румак. - Выплаты начнутся с 1 апреля. Органам по труду, занятости и соцзащите, а также сотрудникам Министерства обороны, МВД, КГБ, где пенсионируется часть ветеранов, поставлена задача произвести перечисления как можно быстрее, желательно в первые дни апреля.

Согласно указу президента, инвалиды и участники войны, принимавшие участие в боевых действиях до 3 сентября 1945 года и в разминировании страны в 1943 - 1945 годах, получат чуть меньше - 1,7 тысячи рублей. Награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, «За оборону Ленинграда» или обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда» получат по 900 рублей. Членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, пострадавших или погибших из-за боевых действий, а также узникам концлагерей и инвалидам детства из-за боевых действий положена единовременная матпомощь в размере 700 рублей.

Отменят сертификат о прохождении гостехосмотра

С начала апреля ГАИ не будет требовать сертификат о прохождении государственного техосмотра транспортных средств и талоны к водительскому удостоверению, которые давно считали рудиментами. Вместо сертификата на руки водители будут получать разрешение на допуск к участию в дорожном движении нового образца, которое не нужно будет крепить на лобовое стекло. Теперь при проверке документов водитель будет обязан предъявлять только разрешение на допуск.

Кроме того, при прохождении техосмотра водитель будет получать наклейки с QR-кодом для создания в будущем электронных паспортов автомобилей.

КСТАТИ

Успейте сообщить, что вы не тунеядец

В мае в Беларуси обновят базу тунеядцев - трудоспособных граждан, которые уклоняются от своей занятости в отечественной экономике. Данные о них начнут собирать в апреле, а обновляют базу ежеквартально - 21 апреля, 21 октября, 21 января и 21 июля. Поэтому всем, кто нашел или подтвердил занятость, нужно успеть представить властям соответствующие документы до 21 апреля. Всем, кто попадет в этот список и владеет жильем, предстоит оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.