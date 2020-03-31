Маски шьют, но не носят, а в поликлинике очередь за флюорографией: последние новости из Витебска, где умер мужчина с коронавирусом

В Витебске сейчас самый ходовой товар – маски. Одноразовые можно купить от 1.33 до 2.10 – в зависимости от производителя и аптечной сети.

- А были до всего этого по 29 копеек, - вздыхает покупательница в аптеке.

- Да и перчатки одноразовые дороговато выходят, рубль десять пара, - кивает мужчина.

- Мне четыре пары. Какой размер? Да вот как на вашу руку, - обращается он к провизору. Та отсчитывает перчатки веселенькой салатовой расцветки.

- Раньше мужчины кружевное белье покупали по такому принципу, говорили продавцу: «Да вот как на вас примерно», а теперь одноразовые перчатки.

-Сколько масок на двадцать рублей выйдет? Четырнадцать? Давайте, - следующая покупательница протягивает купюру. Очередь в аптеке небольшая, но каждый берет маски. Люди стоят на почтительном расстоянии друг от друга. Если покупатель по привычке становится в очереди «впритык», провизор напоминает о необходимости соблюдать дистанцию.

В аптеке все соблюдают безопасное расстояние. Если кто-то начнет кучковаться, провизор напоминает о необходимости держать дистанцию.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

А вот в продовольственном магазине очередь как очередь, друг за другом в затылок. Только мальчик лет двенадцати аккуратно держит метровую дистанцию за предыдущим покупателем, а рассчитавшись, обрабатывает руки антисептиком. Продавцы и охранник в масках и перчатках. Кассирши почти никого не приветствуют стандартным «Здравствуйте, пакетик нужен?». Видимо, в маске постоянно твердить эту фразу неудобно.

А это очередь в продовольственном магазине: как обычно, все дышат друг другу в затылок.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Людей и на улицах, и в магазинах заметно меньше. Все больше людей предпочитают оставаться дома. Службы доставки разрываются – заказ «день в день» уже сделать невозможно, продукты привезут только на следующие сутки.

Людей на улицах Витебска стало заметно меньше.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Накануне, 30 марта, Витебск весь день лихорадило от слухов – въезды-выезды перекрыты, город закрыт на карантин, никого не впускают, не выпускают. Некоторые даже рванули проверять информацию. Пользователь форума Ditenok.by c ником Baron Kalenfogel не поленился объехать все «кольца» - выезды из города. Выложил фото, на котором не было ни блокпостов, ни заслонов. Отчитались и другие пользователи сетей – кто-то вьехал, кто-то выехал, кто-то встретил родственников с поезда или автобуса.

В пункте ремонта одежды Галина в отсутствие клиентов кроит марлевые прямоугольники. Шьет маски. Себе уже сшила, теперь выполняет заказ знакомых.

- Купила одну маску за 1.40, посмотрела, как она устроена, и сделала такие же. Марля в четыре слоя, складочки вот здесь и здесь, это несложно. Сомневаюсь, что маски защитят от вируса, но психологически мне будет легче, - объясняет женщина. – И дешевле.

"Купила одну маску за рубль сорок, посмотрела, как она сшита, наделала таких же!". Галина планирует обеспечить масками и семью, и знакомых.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В роллете с товарами для организации праздников продаются многоразовые маски по 10 рублей.

- Можно в стиралку закинуть, а потом опять пользоваться, - объясняет продавец. – Надолго ли хватит? Ну, а на сколько одежды хватает? Пока не износите.

Кондукторы надели защитные средства, водители - нет.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В общественном транспорте кондукторы в масках, водители – нет. Это логично: водители не контактируют с пассажирами, они в кабине как в капсуле. Среди пассажиров в масках единицы. Позвольте, а где все те люди из аптек, что маски покупали? В салоне кто-то смачно чихает, юноша на переднем сиденье быстренько натягивает на лицо стильную черную маску с красным сердечком. Через пару минут снова опускает ее – мешает болтать с приятелем. Немного людей в масках и перчатках и на улице – примерно один «защищенный» на десятка два «беззащитных».

В общественном транспорте в масках далеко не все пассажиры.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Торговые центры и мини-рынки пустуют. В отделах непродовольственных товаров продавцы (кто в масках, кто без) откровенно скучают. Два парня восточной наружности готовят шаурму в масках и перчатках. Из двух девушек в павильоне с пончиками средствами защиты пользуется только одна. Покупательницу это не смущает – берет полкило пончиков, просит посыпать сахарной пудрой.

В масках пожилые супруги – продавцы киоска с семенами и прочими радостями дачников.

- Мы защищаемся, чай вот пьем с лимоном и мятой, - говорит Валентина. – А покупатели в основном без масок. Особенно бабушек боимся – они часто плохо слышат, плохо видят, дистанцию в метр соблюдать с ними никак не получается, наклоняются близко-близко.

Пустуют и гостиницы. В «Витебске» на три сотни мест – десятка полтора постояльцев. Охранник вежливо, но твердо отправляет каждого входящего дезинфицировать руки. Дозатор антисептика бесконтактный.

- У нас всегда останавливалось много туристов из России, а теперь только командировочные, - рассказывает администратор. - Расселить их так, как предписано в решении горисполкома, у нас получается.

Витебский горисполком 30 марта обнародовал решение, в котором прописаны меры по профилактике коронавируса в Витебске. Там 21 пункт – рекомендации, как расселять постояльцев, рассаживать посетителей кафе и кинотеатров, какие мероприятия отменить и кого куда не пускать. В частности, кафе и клубам запретили работать после 23.00, а посетителей рекомендовали рассаживать на полтора метра. Так в некоторых кафе появились «столики на задании» - их нельзя занимать, они обеспечивают то самое безопасное расстояние. Но занимать особо некому.

- У меня появилась новая фобия, боюсь, что вирус может остаться на посуде. Ведь моющее средство – не антисептик! А если ее будут антисептиком протирать, это же вредно, - студентка Настя объясняет, почему в кафе больше не ходит.

99 процентов людей в масках – в медучреждениях. В поликлинике №1 видим только пару «несознательных» пациентов, и то на входе. Две девушки уже взялись за ручку, но потом обратили внимание на объявление со стрелочкой. Развернулись и пошли туда, куда стрелка указывает – туда, где принимают пациентов с температурой. В самой поликлинике очередь только за результатами флюорографии. Без надобности сюда теперь не ходят.

-У меня сегодня закончился курс физиотерапии после травмы, хотела продлить, а медсестра даже направление мое не отдала. Сказала, у вас состояние некритическое, полечитесь дома, - рассказывает Елена Ивановна.

Вход на территорию инфекционной больницы закрыт, пожилой охранник кричит:

- Вы зачем фотографируете? Идите отсюда, а то вас арестуют! Запрещено!

За этой скромной дверью можно сдать мазки на коронавирус.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Рядом с инфекционной больницей туберкулезный диспансер. Здесь находится пункт, где можно сдать мазок на коронавирус. К крыльцу подходит загорелая женщина в маске, в руке паспорт.

Наталья вернулась из Вьетнама, провериться на вирус пришла по собственной инициативе.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Я белоруска, но давно уже живу в России. Приехала из Вьетнама, сейчас в карантине, хочу на вирус провериться. Хотя там все спокойно, вируса нет, - рассказывает она. – Нет, никто мне не говорил проверяться, сама решила.

Погода солнечная, вируса не видно...Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

31 марта в Витебске умер актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич. Виктору Николаевичу было 75 лет. Пневмонию диагностировали одновременно у него и его супруги. 26 марта стало известно, что тест Виктора Дашкевича на коронавирус дал положительный результат. Несколько дней актер находился на искусственной вентиляции легких. Виктора Николаевича похоронят 1 апреля на православном Георгиевском кладбище.

Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с коронавирусом на Витебщине, заявил, что около десятка врачей в регионе заразились COVID-19, но в то же время охарактеризовал ситуацию как не катастрофическую.