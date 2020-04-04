2020-04-04T22:00:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Православный священник о коронавирусе: «Верующие могут помолиться дома. Я сам избегаю рукопожатий и надеваю маску»

БПЦ призывает верующих беречь себя и других людей во время пандемии
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Церкви в Беларуси открыты, а службы в них проводятся.Церкви в Беларуси открыты, а службы в них проводятся.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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На днях патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещений храмов из-за распространения коронавируса. Таких громких заявлений глава Белорусской православной церкви (БПЦ) пока не делал. Хотя ранее он рекомендовал применять профилактические меры в храмах.

- Церкви в Беларуси открыты, а службы в них проводятся. При этом применяются санитарные нормы, но какие именно, решает настоятель храма. Так, дезинфицируются кресты, иконы, используются одноразовые стаканчики для запивки после причастия. Прихожан также призывают не целовать чашу во время причастия. В храме, где я служу, ложка для причастия после каждого прихожанина протирается спиртом, - рассказал «Комсомолке» зампредседателя Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Евгений Громыко. - У пресс-службы БПЦ единое мнение: верующим надо принимать меры предосторожности и не рисковать. Если человек боится, пусть не ходит в храм. Можно помолиться и дома. Особенно это касается тех, кто чувствует недомогание или имеет хронические болезни. Но ни в коем случае нельзя осуждать тех, кто не идет на богослужения. Остаться сейчас дома - это любовь к ближним.

Сам священник Евгений Громыко избегает рукопожатий с другими священнослужителями и надевает маску в местах массового скопления людей. Причина тому - сын-инвалид, который находится в зоне риска.

- У нашего младшего сына муковисцидоз (тяжелое врожденное заболевание. - Ред.), и его нужно беречь. Недавно я покупал ему лекарства и в аптеку пришел в маске и перчатках. Сына мы изолировали - он живет с бабушкой. С ним я общаюсь по телефону. Пару раз навещал его, но близко не подходил - издалека помахал ему ручкой, - говорит Евгений. - Он на домашнем обучении, но сейчас мы даже запретили учителям к нам приходить. И не зря это сделали - у одной из его учительниц диагностировали коронавирус. Остальных детей мы сейчас тоже никуда не пускаем. Старший сын не посещает свой вуз, а дочка - гимназию.

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