«Думаю, это месть за то, что я ушла». Интерпол ищет отца, который увез 6-летнюю дочь от мамы за границу

- Я никому даже на минуту не пожелаю испытать ту боль и страх, которые я чувствую уже второй год, - говорит сдавленным голосом Надежда Барсук из Солигорска.

Ее дочку, 6-летнюю Ульяну Барсук, еще 15 июля прошлого года куда-то увез отец, бывший муж Надежды Руслан Барсук.

- Только глубокая уверенность в том, что дочка будет со мной, позволяет мне каждое утро вставать, делать обычные дела.

Надежда и Руслан прожили вместе 9 лет, 5 из них - в зарегистрированном браке. В 2017 году супруги развелись, Ульяна осталась жить с мамой.

В прошлом сентябре Ульяна должна была пойти в школу. Фото: личный архив

- Я никогда не запрещала ему видеться с дочкой. Каждый день он забирал ее из садика, иногда забирал к себе домой на выходные. С этим не было проблем: в пятницу я готовила для дочки еду на все выходные, собирала вещи и отпускала ее с папой. Когда мы развелись, ей было 4 года: объяснили, что папа и мама будут жить отдельно. К папе она относиться хуже не стала, все было хорошо, - уверяет собеседница. - Был момент, когда мы с Русланом помирились и снова стали жить вместе. Но потом я поняла, что надо спасать и себя, и дочку - мы уехали. О причинах я не очень хотела бы рассказывать, - продолжает женщина.

«Он и раньше во время ссор угрожал, что заберет дочь»

12 октября 2018 года Руслан, как обычно, забрал Ульяну из садика, и больше туда не отводил. Девочка стала жить в загородном доме с папой.

- Он и раньше во время ссор угрожал, что заберет дочь, но я тогда это всерьез не воспринимала. Он властный человек, я думаю, это месть за то, что я ушла. Руслан - предприниматель, обеспеченный человек. Мне ничего от него не нужно, главное - чтобы дочка была со мной. Он понимал, что больнее всего сделает, если разлучит меня с Ульяшей.

С мамой девочка не виделась, мужчина никому не открывал дверь, не отвечал на звонки.

- Тогда мне говорили, что никаких решительных мер предпринять не могут: у отца есть такие же права на ребенка, как и у меня. Мы приезжали с милицией к его дому и просто стояли у калитки, а он в это время ходил и улыбался, зная, что это его частная собственность и он имеет право никого туда не пускать.

В милиции предполагают, что Руслан Барсук и его шестилетняя дочка могли уехать в одну из стран Кавказского региона. Фото: МВД

10 апреля 2019 года девочке исполнилось 6 лет. Чтобы поздравить дочку, Надежда караулила ее у дома.

- Я писала ему извещения, телеграммы, что хочу встретиться с дочерью и поздравить ее - он никак не реагировал. Поэтому я выследила, когда они вышли на улицу, успела сказать Ульяше, что я ее люблю, что все будет хорошо.

Девочка испугалась. Надежда уверена, что папа настраивает девочку против нее – этому есть подтверждение в судебной психолого-психиатрической экспертизе.

- Она боится даже произнести слово «мама», - продолжает Надежда. - В тот период в милицию я ходила через день, обращалась в органы опеки, управление образования - никто не мог помочь, ссылались на то, что нет решения суда о том, с кем будет жить ребенок.

«Ребенок и так уже получил большой стресс»

14 мая 2019 года суд Слуцкого района вынес такое решение: определил, что ребенок должен жить с матерью. Руслан с этим не согласился, подал апелляцию.

- Раньше он говорил мне, что, как только будет решение суда, он отдаст ребенка, но ничего не изменилось. Органы, в которые я обращалась, опять разводили руками - решение не вступило в силу. 15 июля суд рассмотрел апелляцию и оставил решение в силе. Он понимал, что в этот день я приеду за Ульяной. Я поехала к нему сразу из суда - он снова не открыл дверь. Пока я поехала оформлять протокол, он забрал дочку и уехал. С тех пор я ее не видела.

И мужчина, и девочка объявлены в международный розыск по линии Интерпола. МВД точно известно, что на территории Беларуси их нет. Предположительно, мужчина с девочкой уехали в одну из стран Кавказского региона.

- У меня нет никакой связи с дочерью, бывший муж не выходит на связь, даже не присылает мне ее фотографии. Однажды он прислал короткое видео, в котором сказал, что у них все хорошо. Дочка тоже была в кадре: сидела, сложив руки на коленках, смотрела на него. Это уже не та Ульяна, что была раньше - веселая девочка-попрыгунья. Она сказала, что у них все нормально и к маме она не хочет. Но видно было, что она говорит то, что он хочет услышать, - плачет в трубку Надежда.

Женщина надеется, что скоро увидит дочь.

- Может быть, Руслан одумается, поймет, что так больше продолжаться не может, и вернет мне Ульяшу. Я не буду запрещать им общаться - ребенку нужны и мать и отец. Ребенок и так уже получил большой стресс.

Если вы знаете, где находится Ульяна и Руслан Барсук, позвоните в милицию по телефонам: 8(0174) 28-22-02 или 102.

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