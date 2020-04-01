2020-04-03T11:02:42+03:00
Общество
КП Беларусь

«Посещение ограничено. Масочный режим». Действительно ли гомельская больница №1 заполнена пациентами с пневмонией и коронавирусом?

Отделения перепрофилировали, коридоры перегородили, но медики в защитных костюмах говорят, что больница полупустая
Павел МИЦКЕВИЧ
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В приемном отделении больницы работают в защитных костюмахВ приемном отделении больницы работают в защитных костюмахФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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По Гомелю недавно стали ходить разговоры, что городская больница №1 в микрорайоне «Сельмашевский» закрыта на карантин и заполнена пациентами с пневмонией. KP.BY попыталась проверить этот слух и отправилась в больницу. Тем более, что именно там лежали тренеры спортивной школы, у которых нашли коронавирус >

Вход в главный корпус открыт. Но на двери записка: «Посещение ограничено. Масочный режим». На первом этаже пройти можно только к лифту, а коридор по обе стороны от входа загорожен стульями с предупреждением: «Проход закрыт. Вход запрещен».

Проход по коридору загородили Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Проход по коридору загородилиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Навстречу - из приемного отделения - выходит женщина в защитном костюме:

- У вас есть разрешение на съемку? Я запрещаю фотографировать! Что вам от нас надо? У нас все хорошо.

- Но почему коридор загорожен?

- Потому что там буфет, а он закрыт, так вот чтобы люди не шатались, перегородили.

- А почему вы в защитном костюме?

- На всякий случай. Мало кто поступает, кто приходит - как вы сейчас.

В больнице уверяют, что потока с пневмониями нет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В больнице уверяют, что потока с пневмониями нетФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Работница доложила о нашем визите врачу, который тоже потребовал прекратить съемку, а за всей информацией обращаться в облисполком:

- Больница полупустая. Вы же сами видите. Если бы она была заполнена пациентами с пневмонией, здесь были бы толпы родственников.

В то же время неофициально нам подтвердили, что некоторые отделения перепрофилированы под пациентов с ОРВИ и пневмонией - но не коронавирусной, подчеркнули медики.

Некоторые отделения в больнице перепрофилировали Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Некоторые отделения в больнице перепрофилировалиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Другие работники больницы - персонал одного из отделений - рассказали, что не понимают происходящего:

- Нам никто ничего говорит. Все в строгой тайне. Девочки только шепчутся между собой и рассказывают, что в главном корпусе много пневмоний. Начался поток еще в начале марта - девчонки из главного корпуса признавались, что боятся заразиться.

По словам собеседников, сейчас физкабинеты из главного корпуса перенесли в ожоговый. Травматологию тоже освобождали - говорили, там будут помещения для персонала. Однако на сайте больницы никакой информации об этом нет - смогут ли посетители разобраться, где сейчас какое отделение?

В городской больнице №4 в Костюковке, по нашим данным, тоже есть пациенты с пневмониями. Конечно, удивительного в этом нет, пневмонии бывают всегда. Но от закрытости информации по городу начинают ползти слухи.

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