Единственный в Беларуси цирковой слон пережидает пандемию коронавируса на бывшей базе ПВО под Кобрином

До пандемии коронавируса Серж Бондарчук привез в Беларусь слона, лошадей, пони и собачек. Цирк «Дзіва» успел отработать уникальную программу в гомельском цирке. А потом планету накрыл коронавирус…

- Думаю, месяц-другой мы сможем потянуть. Сами - не знаю, как потянем, но животные наши страдать не будут точно. Фото: личный архив.

- Животные приехали из России, в Европе не были. И мы были абсолютно спокойны за эпидемиологическую ситуацию. Вот-вот планировали привезти в Беларусь из Германии еще двух слонов и европейских артистов. И тут началась вся эта ужасная история с коронавирусом, - рассказывает «Комсомолке» директор и главный режиссер цирка «Дзіва» Серж Бондарчук, поясняя, что проводить такие дорогие гастроли - само по себе занятие рисковое, а на фоне пандемии вся мировая индустрия развлечений проходит сейчас колоссальные испытания.

- Сейчас всем людям сделали серьезную встряску, чтобы они задумались: что делают, как, для чего живут? Фото: личный архив.

- Все самые известные цирки мира закрылись: канадский Цирк дю Солей, немецкие цирки «Флик-фляк» и «Ронкалли», швейцарский цирк «Кни». Если такой гигант, как дю Солей, уволил более трех тысяч сотрудников, что уж нам говорить.

- Где сейчас ваши артисты и животные?

- Животные сейчас в Кобрине на бывшей базе ПВО, здание которой мы когда-то выкупили. Сейчас там 6 испанских лошадей, арабские лошадки, пони, собачки и слониха Тыч, ей 44 года. Там огромная территория, большие ангары с высокими потолками, есть вода, отопление - животные чувствуют себя комфортно: их кормят, убирают за ними. Мы платим зарплату служащим, которые смотрят за животными.

- На кормление сена идет немного, но нужно на подстилку: слон любит накидать сена, полежать на нем. Фото: личный архив.

Дрессировщики - иностранцы, но они здесь уже несколько лет, прекрасно владеют русским. Они говорят, что это лучшее место, где мы могли бы оказаться в данной ситуации. Лесной массив - это безопасно, вокруг колхозы, частный сектор.

Местные жители привозят сено и забирают у наших животных навоз себе на участки. Многое идет через натуральный обмен. Жители Кобрина знают, что у них гостят экзотические животные, приезжают посмотреть, но на расстоянии.

- Получается, в Кобрине теперь есть свой экзотический зоопарк?

- Можно и так сказать. Мы не паникуем, строим планы, репетируем ежедневно, в том числе с животными, которым для поддержания формы нужно постоянно двигаться.

- Животные приехали из России, в Европе не были. И мы были абсолютно спокойны за эпидемиологическую ситуацию. Фото: личный архив.

Сейчас весь мир помогает Италии. А два ведущих цирка России - Санкт-Петербург и Москва - не так давно открылись премьерой новой программы «Итальянский цирк» одной и той же семьи - семьи Тони, самых знаменитых цирковых итальянцев. И эти итальянцы сейчас сидят в России, чему они, кстати, очень рады.

Сегодня в цирковом мире уникальная ситуация, когда закрыты, наверное, все цирки мира. До недавнего времени еще работали Белгосцирк и Гомельский цирк, думаю, пока не возникли трудности с публикой.

Но белорусы и вообще славяне прошли через столько революций и войн, что мы, наверное, уже самые стойкие - из той категории, кого сложно напугать. Я на днях и с Максимом Юрьевичем Никулиным общался, и с разными деятелями циркового бизнеса со всего мира. Все репетируют, строят планы. Но никто не работает.

- Думаю, прокормим и слона - кстати, единственного в Беларуси. Дрессировщики 10 раз подумают, купить ли себе новые кроссовки, но для животных у нас всегда есть запас. Фото: личный ахив.

- Как прокормить животных? Одна слониха чего стоит!

- Слава богу, впереди лето. Тыч ест сено, овощи, фрукты - много. Порядка 50 кило овощей, фруктов, сена. На кормление сена идет немного, но нужно на подстилку: слон любит накидать сена, полежать на нем.

- Слава богу, впереди лето. Тыч ест сено, овощи, фрукты - много. Порядка 50 кило овощей, фруктов, сена. Фото: личный архив.

Слава богу, с сеном проблем нет, а вот в России есть северные регионы, где сена не было вообще, мы привозили его с собой за 2 тысячи километров. Конечно, для животных тоже стресс - стоять на месте, поэтому каждый день они гоняются на воле.

Думаю, месяц-другой мы сможем потянуть. Сами - не знаю, как потянем, но животные наши страдать не будут точно. Мы сотрудничали со многими сетевыми магазинами. Бывают фрукты-овощи, которые они выбрасывают: где-то подгнивший банан или яблоко с пятнышком.

Мы все это принимали, обрезали, сортировали - животные с удовольствием ели. Думаю, прокормим и слона - кстати, единственного в Беларуси. Дрессировщики 10 раз подумают, купить ли себе новые кроссовки, но для животных у нас всегда есть запас.

- Меры предосторожности усилили? И что можно посоветовать в непростые времена хозяевам домашних животных?

- Работая с животными, мы всегда были осторожны, знаем, как и что делать. Я бы рекомендовал всем воздержаться от той жизни, какой они жили до пандемии, и относиться к себе и близким еще внимательнее.

Владельцам домашних животных не стоит выгуливать питомцев там, где гуляют другие животные. После каждого выхода на улицу - дезинфицировать лапы спецсредствами. Котов вообще лучше не выпускать из дома. И в принципе воздержаться от любых контактов - поберечь себя и близкий круг.

- А ты сам сейчас, в вынужденном бездействии, чем занимаешься?

- Я несколько лет не был дома, так что сейчас общаюсь с мамой, с семьей, делаю какие-то домашние дела. Пишу сценарии программ на перспективу, даже взялся клеить камни на сценические костюмы, отремонтировал их наконец. Пересматриваю видео мировых шоу, беру кое-что на заметку. Сейчас очень плодотворное время для новых идей.

Мы в цирке никаких работ не боимся - можем и строить, и убирать. Но горько видеть, когда профессионалы, которые отдали жизнь спорту, а потом цирку, идут таксовать - кормить семью надо. У меня сейчас товарищ в Витебске, там нет работы, он взял такси и погнал зарабатывать. А что делать?

Мы всегда за рулем, у всех категории - можем водить любой автомобиль. Применить себя и заработать на хлеб сможем всегда, но хотелось бы все-таки зарабатывать тем, что умеем лучше всего.

Беда для цирковых артистов не только в пандемии коронавируса, но и в панике населения. Люди всего боятся, и это понятно, когда видят по телевизору реанимации, слышат о том, что люди умирают. Испытание для цирковых артистов еще и в том, что их жизнь - это гастроли, у многих даже нет постоянного дома.

- Я несколько лет не был дома, так что сейчас общаюсь с мамой, с семьей, делаю какие-то домашние дела. Пишу сценарии программ на перспективу, даже взялся клеить камни на сценические костюмы. Фото: личный архив.

После закрытия границ артисты застряли в чужих странах, выживают благодаря тому, что коллеги и друзья пустили их пожить на свои цирковые базы…

Сейчас всем людям сделали серьезную встряску, чтобы они задумались: что делают, как, для чего живут? И чтобы немножко попридержали свои амбиции, потребительское отношение к окружающему миру.

Сейчас крупнейшие ученые и философы приходят к схожим выводам. При этом важно не поддаваться панике и даже в этой непростой для всего мира ситуации стараться находить в ней свои плюсы.

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