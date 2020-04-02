«От рака умирает огромное количество белорусов, их нужно спасать, но вначале - справиться с коронавирусом». Профессор Юрий Бандажевский о Чернобыле и пандемии

Юрий Иванович Бандажевский много лет живет в Украине, где проводит исследования загрязненных территорий, обследует людей. Что он думает про аварию на ЧАЭС через 34 года после взрыва, почему здоровье второго поколения чернобыльских детей хуже, чем у их родителей и что рекомендует во время пандемии коронавируса – знаменитый профессор, специалист по радиационной медицине, рассказал в интервью «Комсомолке».

ДОСЬЕ «КП»

Юрий Иванович Бандажевский, 63 года, доктор медицинских наук, профессор, член Нью-Йоркской академии наук. Окончил Гродненский мединститут, в 31 год защитил докторскую диссертацию и стал самым молодым профессором медицины в СССР; в 1990 году - первым ректором Гомельского мединститута. После многолетних исследований сделал официальное заключение о реальном положении дел с радиоактивным заражением в Беларуси. В 1999 году арестован по подозрению в получении взятки, позже осужден, освобожден в 2005 году. Почетный гражданин 17 французских городов, в том числе Парижа. Стал 25-м человеком, получившим паспорт Свободы, утвержденный Европейским парламентом. Руководит международным научно-исследовательским центром «Экология и здоровье», созданным в Киеве, проводит исследования в загрязненных районах Украины.

- Юрий Иванович, после взрыва на ЧАЭС прошло 34 года, для многих это страшилка из прошлого. Не так давно знаменитый детский онкогематолог Ольга Алейникова рассказала в интервью, что в конце 80-х у белорусских детей в 48 раз вырос рак щитовидки. До Чернобыля его почти не было. Как еще Чернобыль изменил белорусов?

- Тема сложная. Сразу скажу, что Чернобыль никуда не ушел, его последствия ужасны. И это не прошлое, а настоящее. Мы обследовали в Украине детей второго постчернобыльского поколения, состояние здоровья многих неудовлетворительное. Радиоактивные изотопы, как и прежде, продолжают поступать в организмы с воздухом и едой, сегодня мы имеем тяжелейшие последствия в в виде онкологических заболеваний, врожденных пороков развития, нарушений сердечной деятельности. Мы видим детей с тяжелыми нарушениями обмена веществ…

- Почему вы уверены, что это последствия Чернобыля? Причинно-следственную связь сложно проследить.

- Можно, если говорить правду. Например, если брать количество людей, которые проходят оперативное лечение по поводу заболеваний щитовидной железы, цифры огромные. Я и моя семья с этим столкнулись. На операцию - огромные очереди…

Уважаемая мной покойная Лариса Николаевна Астахова, профессор (экс-замдиректора НИИ радиационной медицины РБ, руководила лабораторией детской эндокринологии. – ред.) в свое время, обследуя вместе с коллегами более 20 тысяч детей, регистрировала эффекты, связанные с поражением щитовидной железы при воздействии радиоактивного йода и наличия большого количества радиоцезия в организме.

Мы в Украине, спустя десятилетия, регистрируем приблизительно аналогичные случаи - даже когда в детских организмах совсем немного цезия.

Дети чернобыльских детей более чувствительны даже к минимальному радиационному воздействию. Это связано с нарушением процессов физиологической регуляции организма, в том числе, реализации генетической информации. Страдает неспецифическая резистентность организма, связанная с имунной, эндокринной, нервной системами.

Мы завершили большой проект, в ходе которого выявили нарушение обмена жизненноважного элемента - метионина. В результате в организме появляется большое количество аминокислоты гомоцистеина.

Не хочу затуманивать мозги терминологией, но на Западе, в Америке, да и во всем мире, высокий уровень гомоцистеина в крови – катастрофа.

Обычно он высокий у тяжело больных людей. Однако во время исследования в Украине мы обнаружили почти 80% детей с повышенным уровнем гомоцистеина. Это предвестники онкозаболваний, предвестники врожденных пороков будущих детей этих девочек, нарушений свертываемости крови, а значит - инфарктов и инсультов. И это огромная группа риска. Можно сказать, что эти заболевания берут начало в детском возрасте.

Чтобы этого не происходило, нужна профилактика. Да, некоторые чернобыльские бабушки живут до 100 лет, они изначально крепче, но дети-то и молодые люди тяжело болеют и умирают.

- Что вы имеет в виду, говоря про профилактику?

- О состоянии здоровья людей 24 часа в сутки должно заботиться государство. Еще работая в Гомеле, я предлагал программу профилактики, предлагал попросить помощи у международного сообщества на разработку такой программы.

В организм не должны проникать радионуклиды, нельзя употреблять в пищу продукты, выращенные на загрязненных территориях. Кроме обязательного тотального радиационного контроля, важна своевременная диагностика и своевременная коррекция обмена веществ у детей.

- Что конкретный белорус может сделать для своего здоровья и здоровья близких?

- Это как в анекдоте - “Сначала отрубили голову, а потом спрашиваете: “Ну что, может еще поживет ?” Простите за черный юмор. Слишком много времени потеряно.

Люди продолжают страдать от радиационного воздействия, очень много детей с врожденными пороками, скрытыми и явными, нарушением функции жизненно важных органов.

Этой проблеме я посвятил большую часть своей жизни, ради нее я приехал в Гомель, где возглавил создаваемый Гомельский мединститут, и пошел на принципиальную борьбу за правду.

Помню, как в 90-е годы на заседании Гомельского облисполкома, подводя годовые итоги в области здравоохранения, я прямо сказал чиновникам: “Хватит врать”. Сидела наша медицинская публика, и вдруг я слышу голос одного из тогдашних областных начальников: “Молчать!” Вы понимаете, насколько остро стоял вопрос?..

Система профилактики в Беларуси должна включать в себя информирование людей о проблемах радиационного воздействия. Когда мы в Украине выявляли у детей повышенный уровень радионуклеидов, то проводили опрос родителей: “Чем дети питаются, откуда продукты?” Объясняли общественности, что произошло. И количество таких случаев уменьшилось в два раза.

Мы составили свои рекомендации для украинцев и для европейцев, где попросили: “Не покупайте лесные грибы и ягоды, контролируйте уровень радионуклидов в продуктах с огорода”. В Украине для огородной зелени норма по радиоцезию – до 40 беккерелей на килограм, по радиостронцию – до 20 беккерелей.

Хотите грибы? Возьмите шампиньоны (норма - до 40 беккерелей радиоцезия в килограммме). Но лучше избегать любого проникновения радионуклеидов в организм. Допустим, норма в молоке - до 100 беккерелей радиоцезия на литр. Если в вашем молоке будет 90 (50 или пусть 20) – неужели вы его выпьете?

Нужно стараться, чтобы в продуктах питания вообще не было радионуклидов. Это основное, что должно делать государство – создавать систему профилактики.

Когда-то состоятельные люди у власти говорили мне, что “мы вас слушаем, приборы купили – продукты, что купили на рынке, проверяем”. Индивидуально у них голова болит, а чтобы запустить это на государственному уровне – возникают вопросы…

Японцам после Фукусимы очень нужен был опыт и объективный анализ чернобыльской ситуации, поэтому они слушают мои лекции и издают мои книги. Из Беларуси иногда приходят сообщения: “Как нам написать в правительство письмо об эпидемии рака?” Я в недоумении: “Да у вас давно тотальная проблема, а вы хотите ограничиться одним письмом?”

- Я очень обеспокоен за белорусов, у многих сниженный иммунитет, и у меня в Минске две дочери. Фото: личный архив.

“Мир ввел карантин - наверное, в этом существует целесообразность? Или мы уникальные и поэкспериментируем?”

- Но пока во всем мире бушует коронавирус. Что вы думаете про ситуацию?

- В Беларуси есть структура – санитарно-эпидемиологическая служба, которая должна заниматься профилактикой ситуации, а также предотвращением панических настроений. Паники быть не должно.

Если весь мир ввел карантин - наверное, в этом существует целесообразность? Или мы уникальные и поэкспериментируем? Самое прискорбное, что изначально не был налажен должный контроль прибывающих из-заграницы.

Я не поборник коммунизма, но самую лучшую систему профилактики наладили в СССР. Посмотрите, какие тяжелые годы были 100 лет назад – тиф, война и многое другое. И все преодолели. Сегодня я не слышу слово профилактика, медицина превратилась в ремесло.

Коронавирус, как и Чернобыльская авария – это тесты на готовность общества противостоять вызовам. Только Чернобыль затронул территорию локально, а коронавирус – весь мир.

Система во многих странах оказалась не готова, иначе паника бы не возникла. Сразу бы включались в работу методички, появились бы разъяснения специалистов, контроль, отбор людей, которые могут быть опасны. Но вы видите, что творится…

Люди всегда во всех странах болели тяжело, но не было такой массовости. И еще общество оказалось морально не готово к ситуации.

- Некоторые уверены: “белорусы - закаленные, пронесет…” Нас же пугали куриным, свиным гриппом, предрекая пандемию...

- Помню, как белорусская власть иронизировала в этом отношении и оказалась права – тогда действительно было чрезмерное натягивание ситуации. Сейчас ситуация более серьезная, коронавирус разнесли по всему свету.

Итальянцы тоже до последнего не верили: пили, ели, обнимались. Не обращая внимания на информацию, что один ресторан может заразить полгорода. Я очень обеспокоен за белорусов, у многих сниженный иммунитет, и у меня в Минске две дочери.

- Китай и Италия пошли одним путем, Швеция, как и Беларусь, до сих пор не ввели карантин (на момент подписания номера в печать. - ред.). Что, на ваш взгляд, правильно?

- Тут нет единственно правильного выбора. Карантин вводят, чтобы не все сразу заболели. Но его боятся, потому что экономика просядет основательно. Если у страны нет серьезной финансовой подушки, будет тяжело выживать.

Некоторые рассуждают: “Да, какая-то часть общества погибнет, но экономику не потеряем”. С другой стороны, в Италии теряют и людей, и экономику. Люди заболели одновременно, всем сразу не смогли оказать помощь - в этом трагедия.

- Некоторые страны оказывают другим гуманитарную помощь. Германия, например, сама заказала для населения 10 тысяч аппаратов искуственного дыхания.

- У немцев может пройти легче – они пунктуальны и дисциплинированы. Чтобы показать необходимость карантина, Меркель ушла на самоизоляцию. Объявили, что у нее подозрение на вирус, ей делают анализы, и она своим примером показала важность карантина.

В Испании, Италии, в Украине большие штрафы за нарушение карантина. Многие надеются, что вирус ослабнет, мутирует и сойдет на нет.

- Как противостоять панике?

- Однажды утром много лет назад я сидел в кабинете руководства Гомельской области, решали вопросы. А вечером ко мне ворвались и арестовали по декрету о терроризме. Страшнее всего было за семью: она была уважаемая и благополучная, и в один момент люди отвернулись. Так что у меня есть опыт работы с паникой.

Важно внутренне собраться, понять, что нужно помогать людям. Я стараюсь работать, хоть здоровье сейчас у меня не очень. Но даже в самых сложных условиях я старался искать, какие события доставляют мне хотя бы маленькую радость. Вот солнышко взошло - уже хорошо.

Это система психологического тренинга: когда ты сидишь сами знаете где и в очень жестких условиях – ты или сойдешь с ума или размякнешь, как пластилин. Нужно быть оптимистом , доставлять радость близким. Шутки, хорошая музыка, веселые легкие фильмы. Собака нестандартно ногами подрыгала – уже смеемся. Паника – это финиш: пропадет и человек, и семья.

- Уже набил оскомину совет мыть руки. Многие злятся: “Что, мы до этого не мыли?”

- Мыть обязательно по 10 раз в день.

Есть алгоритм: одна рука должна делать одно, вторая -другое. Не смешивать.

Если вы открываете наружную дверь в доме, то эту руку поднимаете вверх и несете мыть, откручивая кран второй рукой, у которой не было контакта с внешним миром.

Ни в коем случае не трогайте глаза, лоб, нос, рот.

Мыть 20 секунд, не меньше и выше запястий сантиметров на 10. На улицу - маска, очки, перчатки. В лифте ездить по одному. Собачка погуляет на улице – помойте ей лапы и морду мыльной водой.

Пол и поверхности мойте дважды в день, со спецсредством.

Людям после 50-ти пока лучше не выходить, я выхожу только в магазин, когда людей минимум. Хожу в очках и самодельной маске из плотной марли. И ни к кому не подходите ближе чем на метр. В Украине люди уже так живут.

Чтобы не паниковать – займитесь делом: обеспечьте близких перчатками, масками. Вместо аптечных бумажных сшейте из марли в несколько слоев. Ерунда, когда говорят, что маска не защищает. Защищает! Если она одна – стирайте и обрабатывайте.

Нужны витамины, они тоже помогают. Витамин С усиливает способность макрофагов переваривать вирусные частицы. Побольше питайтесь фруктами и овощами. Пейте комплексы поливитаминов, в том числе группы В, они способствуют формированию защитных сил организма. Важны фолиевая кислота, витамин В12, а также, витамин Д.

Ешьте не свинину с жиром, а курицу, рыбу, индейку, яйца - иммунитет основан на белковом питании. В первую очередь это нужно детям. Я почему боюсь за белорусов – иммунитет очень сильно снижен, пока он проявляется в росте онкозаболеваний и непонятно как поведет себя в период пандемии коронавируса. От рака умирает огромное количество белорусов, и эту проблему необходимо решать. Но вначале нужно справиться с коронавирусом.

Коронавирус - урок всему человечеству. Надо верить в будущее и заново учиться жить. То, что жизнь изменится – это хорошо, она не должна быть стабильной. Возле хаты всю жизнь не просидишь, как раньше.

Раньше мы боялись угрозы ядерной войны. Она никуда не ушла, но оказывается, можно так ударить - что у всех всё затрясется и без ядерного оружия. Теперь многое зависит от ученых – когда они разработают методы специфической профилактики? Важно отработать схемы лечения. Сейчас все деньги нужно отдать на защиту здоровья людей.

Нужно менять философию мира: от безумного обогащения к заботе о ближних. У белорусов всегда было понятие “людскасць”. Помню, как мы с моими покойными друзьями оценивали человека имено по этой “людскасцi”. Потому что именно это важное качество помогает человеку выжить в любые времена.

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