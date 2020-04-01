2020-04-01T12:31:51+03:00
Коллекции КП
КП Беларусь

«Комсомолка» открывает «Антивирусный книжный клуб»

Для всех вступивших в него с 1 по 20 апреля 2020 г. в подарок - бесплатная подписка на май на «Комсомолку», блокнот Васи Ложкина и фирменная открытка
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Говорят, чтение - это привычка, которой не учат, а которой заражаются. И это как раз та «зараза», которую, в отличие от коронавируса, всем бы нам следовало подхватить. Пандемия поставила нашу социальную и эмоциональную жизнь на паузу. Мы считаем, что лучше всего заполнить ее не сериалами, соцсетями и компьютерными играми, а книгами. Поэтому мы объявляем об открытии «Антивирусного книжного клуба» «КП».

ЗАКАЖИТЕ ДЕТСКИЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ НА СУММУ ОТ 35 РУБ. – ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ ПО БЕЛАРУСИ ДО ВАШЕГО ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

Что надо сделать, чтобы вступить в «Антивирусный книжный клуб»?

Позвоните с 1 по 20 апреля 2020 г. с 8-30 до 17-00 по телефону +375 (29) 125-92-60 и сделайте заказ.

Наш консультант Юлия поможет определиться с выбором книг и журналов и примет ваш заказ.

Юлия - фея-консультант по детским книгам.

Юлия - фея-консультант по детским книгам.

При заказе книг и журналов на сумму от 35 рублей (включительно) – БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА наложенным платежом до вашего почтового отделения в любую точку Беларуси. Отправка всех заказов осуществляется в течение трех рабочих дней с момента оформления заказа.

ПОДАРКИ для всех, кто сделает заказ на сумму от 35 рублей, - блокнот Васи Ложкина и открытка с теплыми словами заботы о близких, например «Любимому папе» или «Любимой бабушке». А также ПОДПИСКА на май на «толстушку». Если вы и так ее выписываете, мы подарим подписку вашим родным или друзьям - просто сообщите их адрес.

БУДЬ В КУРСЕ!

При заказе книг и журналов на сумму, меньше 35 рублей – отправка заказа наложенным платежом по тарифам РУП «Белпочта» в любую точку Беларуси. Оплата заказа – при получении в почтовом отделении.

Звоните, поможем определиться с выбором: 8 (029) 125-92-60 (с 8.30 до 17.00)

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