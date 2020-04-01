2020-04-01T11:51:40+03:00
Минск
КП Беларусь

В минских лифтах стали появляться "противовирусные ежики" из зубочисток

Жильцов призывают беречь здоровье и нажимать кнопки зубочистками
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Голь на выдумку хитра. Фото: личный архив.Голь на выдумку хитра. Фото: личный архив.
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Этот снимок прислала в редакцию жительница многоэтажки на улице Восточной в Минске.

- Возвращалась вчера с работы поздно, зашла в лифт - а там вот такой "антивирусный ежик" и обращение к жильцам подъезда, - рассказала Наталья. - Это так мило, конечно. Но вообще времена грустные, и все эти ухищрения говорят о том, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

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