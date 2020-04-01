В минских лифтах стали появляться "противовирусные ежики" из зубочисток

Коронавирус и культурная жизнь Минска: в филармонии билеты с открытой датой, а в кино рассаживают в шахматном порядке

Опустевшие из-за угрозы заражения минские концертные и кинозалы, а также галереи пытаются создать свои «таблетки» от страха и привлечь посетителей