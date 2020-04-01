2020-04-01T12:19:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Польше, последние новости на 1 апреля 2020 года: ужесточение карантина

Собрали все факты о ситуации с коронавирусом в Польше, которые известны к этому часу
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Коронавирус в Польше: последние новости на 1 апреля 2020 годаКоронавирус в Польше: последние новости на 1 апреля 2020 годаФото: Павел МАРТИНЧИК
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За сутки в мире появилось больше 70 тысяч новых случаев инфицирования СOVID-2019. По данным на 11.00 1 апреля, количество зараженных коронавирусом было 858 335 человек. Скончались 42 336 человека. По степени распространения вируса первое место в мире сейчас занимают США (189 633 инфицированных).

«Комсомолка» следит, как развивается ситуация в соседних с Беларусью странах. В Польше, по информации на 11.00 1 апреля, 2311 подтвержденных случаев коронавируса, 7 человек выздоровели, 33 умерли. За последние сутки количество зараженных увеличилось на 256.

Штраф за несоблюдение карантина - больше 7 тысяч долларов

В связи с распространением коронавируса с 1 апреля польские власти ужесточили карантин. В стране закрываются парки, бульвары и пляжи. В магазинах и на почте ограничивают количество посетителей. В магазинах и пунктах обслуживания разрешено находиться по 3 человека на каждой кассе, в почтовом отделении - по 2. То есть в магазине, где есть 8 кассовых аппаратов, одновременно могут быть не больше 24 человек, а на почте с тремя кассами - максимум 6.

Со 2 апреля вступят в силу и другие ужесточения карантина в магазинах. Все покупатели должны быть в одноразовых перчатках. Людей старше 65 лет будут обслуживать в определенное время: с 10.00 до 12.00.

За несоблюдение карантина в Польше будут давать штраф до 30 тысяч злотых (это около 18 тысяч белорусских рублей или больше 7 тысяч долларов).

Также в Польше закрываются все салоны красоты и парикмахерские и тату-салоны. По выходным перестанут работать строительные магазины.

Из дома можно выходить в магазин, аптеку, чтобы выгулять собаку или добраться до работы (касается это тех людей, кто не может работать удаленно).

Выходить на улицу можно максимум вдвоем. В транспорте нельзя стоять, сидения должны быть заняты через одно. По ужесточенным правилам карантина, несовершеннолетние могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Со 2 апреля все работодатели должны обеспечить сотрудников дезинфицирующими средствами.

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