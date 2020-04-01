«Мы ставим под угрозу здоровье зрителей и работников!»: артисты и режиссеры требуют ввести карантин в белорусских театрах

По сути, иного выхода нет, ведь в некоторых театрах в связи с эпидемиологической ситуацией в стране говорят о полупустых залах, а в других и вовсе о 30 - 50 зрителях на зал в пару сотен мест. Кто-то, как частный Современный художественный театр, отмечает: «Мы не можем рисковать вашим здоровьем, здоровьем артистов, технических и административных служб». На странице труппы в Фейсбуке сказано, что 15 лет «мы выживали только за счет своей деятельности, но на время она прекращается по не зависящим от нас причинам». Также театр попросил, по возможности, не возвращать билеты на спектакли и отложить визит в театр: «Вы поможете нам выжить».

Информация из Фейсбука Могилевского областного драмтеатра.

Много отмен в первые дни апреля: не будет спектаклей для школьников на каникулах

Но в гостеатрах политика отмены показов куда более осторожная. Их функционирование завязано на выполнении целого ряда показателей - плана по заполняемости залов, по числу спектаклей, по выручке, наконец. Пока никаких инструкций, как быть театрам в ситуации падения зрительского спроса и массового возврата билетов, Минкультуры и местные власти не давали. Так что учреждения культуры решают вопросы в ручном режиме.

Так, Белгостеатр кукол сообщает, что с 1 по 19 апреля приостанавливают показы детских спектаклей, а в афише на месяц пока остались постановки для взрослых «Пансион Belvedere» (2 и 3 апреля), «Интервью с ведьмами» (30-го), а также премьера - «Николаша» (24-го). В Горьковском, который в связи с ремонтом живет на две сцены (большая во Дворце профсоюзов, а малая - в родном здании), спектакли уже не первый месяц идут не каждый день. Пока среди апрельских постановок точно отменены запланированные на 1 - 3 число - «Знойные мамочки», «Дачники», «Эдип».

Восемь спектаклей апреля - мая отменили в Театре белорусской драматургии, а пять (в том числе премьеру «Профіт») перенесли на более поздние даты. Во второй половине апреля театр надеется показать «Вар’ятку» и «Мудрамер», перенесенные с конца марта. Музыкальный театр отменил 9 из 10 постановок на эту неделю (а планировались не только вечерние, но и утренние спектакли, ведь у школьников каникулы) - пока в афише актуален только премьерный мюзикл «Еврейское счастье» 5 апреля.

Гарика Вепшковского не стало 31 марта.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Есть отмены и в Молодежном. Но сообщение о них появилось 31 марта, когда стало известно о внезапной смерти 35-летнего актера театра Гарика Вепшковского. Среди отмен - «Скелеты», «Золушка» и «Жмурик», запланированные на 3 и 4 апреля, в которых играл артист. В ТЮЗе из спектаклей первой недели апреля остается только «Доктар Айбаліт» - его планируют показать 4-го в 11.00. Остальные постановки переносятся на май - июль.

В Большом пока отменены оперы «Иоланта» и «Макбет» - вместо них по тем же билетам готовы принять на концерты в камерном зале театра. Также в театре не состоятся гастроли петербургского театра балета имени Леонида Якобсона с «Пиковой дамой». В Купаловском, судя по афише, в этом месяце отменили только гастроли театра из Даугавпилса 16 апреля и два музыкальных вечера в каминном зале. На одном должна была под аккомпанемент скрипки читать стихи народная артистка Беларуси Мария Захаревич, а на другом планировалось играть музыку Шопена. А, к примеру, в мае на спектакли «Школа падаткаплацельшчыкаў» и «Местачковае кабарэ» уже проданы все билеты.

В Большом отменили "Макбета". Фото: bolshoibelarus.by

Ряд региональных театров в течение этой недели отменяет, заменяет или переносит постановки. Например, еще в конце марта в Брестском академическом театре драмы отменили мероприятие «Ночь в театре», а затем ряд спектаклей - в том числе премьеру «Не покидай меня». Не состоялись и гастроли столичной труппы «Территория мюзикла» со «Сватовством гусара». Также театр стал информировать своих поклонников в соцсетях о событиях в новом формате - афишей на неделю. В Могилевском облдрамтеатре отменили все спектакли на 1 и 2 апреля, а также уже сообщили о переносе премьеры спектакля «Пиковая дама» на осень.

В Брестском академическом театре драмы в Фейсбук пока выставляют такие мини-афиши. Фото: Фейсбук театра

В витебском Коласовском театре показы спектаклей начнут с 23 апреля. Напомним, именно там служил актером и завтруппой заслуженный артист Республики Беларусь 75-летний Виктор Дашкевич - первый человек в стране, который умер от последствий в том числе и коронавирусной инфекции. Как заявила в эфире телеканала «Беларусь-1» замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Людмила Ковалева, Дашкевич «контактировал с потенциальным источником - это гражданин из зарубежья, и инфицирование произошло во время репетиции». Возможно, речь идет о репетиции спектакля «Осенний рок-н-ролл», который впервые показали 20 марта, а 18-го по нему прошло заседание худсовета, в котором участвовал и Дашкевич. Ставил пьесу московский режиссер Александр Дольников.

Подготовка к премьере "Осеннего рок-н-ролла" в Коласовском театре оказалась фатальной... Фото: kolastheatre.by

«Ставим под угрозу здоровье и жизнь зрителей, работников театра, их родных и близких»

На фоне этих печальных новостей и появилась петиция к Минздраву и Минкультуры, составленная небезразличными актерами и режиссерами. Отправили ее 2 апреля в 7 утра, а по состоянию на вечер 1 апреля под ней было более 700 подписей. Авторы обращения на ресурсе Petitions.by требуют в связи с пандемией коронавируса ввести во всех театрах Беларуси режим карантина с полной отменой мероприятий и репетиций на две недели, а также объявить нерабочими для работников культуры (всех коллективов театральных учреждений) как минимум две недели (до 15 апреля) с сохранением зарплат. При этом указывается необходимость снизить планы по доходам, посещаемости и иным показателям, применить все возможные налоговые льготы. Ведь информированность населения об опасности коронавирусной инфекции уже привела к тому, что посещаемость спектаклей резко снизилась, многие зрители хотят вернуть деньги за билеты, спектакли отменяются из-за низкой заполняемости залов, премьеры переносят - то есть проведение культурных мероприятий стало экономически невыгодным.

«Просим по возможности организовать финансовую поддержку со стороны государства, если ситуация станет критической. Однако при этом мы просим, чтобы все возможные средства были в первую очередь направлены на борьбу с распространением коронавируса», - пишут в петиции.

Среди аргументов указывается, что одно из главных средств профилактики - избегать скопления людей и контактов с больными. А также приводится пример соседней России, где приостановлена работа театров и прочих учреждений культуры.

Виктор Дашкевич служил Коласовской сцене в Витебске несколько десятилетий. Фото: kolastheatre.by

«Продолжая работу в штатном режиме, даже с учетом предпринятых мер профилактики, мы ставим под угрозу здоровье и жизнь зрителей, работников театра, их родных и близких. Мы считаем это недопустимым!» Указано и то, что риск заражения коронавирусом привел к напряженности в театральных коллективах. «А самое главное, работники культуры, проявляя низкую социальную ответственность, подвергают зрителей и коллег опасности заражения вирусом в условиях скопления большого количества людей. Учитывая, что среди посетителей театров велика доля представителей групп риска (в том числе, пожилые люди)», - сказано в петиции.