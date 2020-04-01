2020-04-01T14:19:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Заработок на коронавирусе: популярный белорусский блогер Влад Бумага продает маски за 20 рублей

Влад выставил на продажу маски от своего бренда «Влад А4», но кроме него брендированные маски сделали и другие производители
Эвика ОТТО
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Самый популярный белорусский блогер Влад Бумага - у 23-летнего парня 16,6 миллиона подписчиков - выставил на продажу маски от своего бренда «Влад А4». Фото: Инстаграм, vidak.byСамый популярный белорусский блогер Влад Бумага - у 23-летнего парня 16,6 миллиона подписчиков - выставил на продажу маски от своего бренда «Влад А4». Фото: Инстаграм, vidak.by
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Самый популярный блогер - у 23-летнего Влада Бумаги 16,6 миллиона подписчиков - выпустил маски. «Надел, чтобы выжить» - пестрит пафосный принт желтого цвета на черной тканевой маске. Стоит новинка 20 рублей.

Популярный блогер Влад Бумага продает маски за 20 рублей. Фото: vidak.by

Популярный блогер Влад Бумага продает маски за 20 рублей. Фото: vidak.by

Среди белорусских брендов маски стал шить в MUA. Для своих покупателей бренд отдает новинку в подарок, а если клиент хочет купить только маску, стоит она будет 8 рублей. Выпустил маски также белорусский бренд Mark Formelle. Стоят они от 4,49 до 5,99 рублей. Есть варианты без принтов, есть с принтами. Например, с цитатой Федора Михайловича Достоевского «Молчать хорошо, безопасно и красиво».

В интернет-магазине oz.by продаются многоразовые маски от нескольких производителей с разнообразными принтами и рисунками. Стоят тоже по-разному: от 7 до 15 рублей.

Среди белорусских брендов маски стал шить в MUA. Фото: Инстаграм

Среди белорусских брендов маски стал шить в MUA. Фото: Инстаграм

В конце прошлой недели французские дома моды Balenciaga и Yves Saint Laurent заявили, что начинают пошив хирургических масок в своих мастерских вместо люксовой одежды. Планируется, что сотрудники пошьют 3 миллиона масок в Китае, а потом они будут импортированы во Францию. Еще модный дом Gucci обещал, что пожертвует 1,1 миллиона масок Италии на борьбу с коронавирусом.

Выпустил маски также белорусский бренд Mark Formelle. Стоят они от 4,49 до 5,99 рублей. Фото: markformelle.by

Выпустил маски также белорусский бренд Mark Formelle. Стоят они от 4,49 до 5,99 рублей. Фото: markformelle.by

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